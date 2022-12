„Eu nu am expertiză în domeniu să prind toate aceste nuanţe. Eu am un spaţiu mai redus de interpretare, dar pot spune că gestul pe care l-a făcut Austria ne deranjează şi e firesc să ne deranjeze ştiind ce efort am făcut de-a lungul vremii şi cât de mult am contribuit la solidaritatea europeană, iar ultimele acţiuni ale României referitor la război ne demonstrează că România este într-un spaţiu al înţelegerii europene şi trebuie să rămânem aici. Şi toţi trebuie să acţionăm astfel încât să fie bine pentru Europa, dar şi pentru România.