Vineri, 09 Decembrie 2022, 11:49

​Continuăm seria dedicată Galei Glovo Awards, un eveniment care a celebrat rezultatele celor mai performanți parteneri și curieri în ultimul an, iar câștigătorii primei ediții sunt: Top Q-Commerce - Kaufland, Top Bucătărie Tradițională - City Grill, Top Wraps - Dristor Doner, Top Pizza - Trenta Pizza, Top Bucătărie Asiatică - Chopstix, Top Sushi - ZenSushi, Top burger - Vivo, Top Bucătărie Internațională - Springtime, Top Cafea, Patiserie și Deserturi - Starbucks, Top Haute Cuisine - Mandaloun, Top Mâncare Sănătoasă - Avocadoo, dar și premii speciale pentru parteneriate de lungă durată - McDonald's și KFC.

​​Glovo Awards Gala: Trenta Pizza și City Grill Delivery - câștigătorii categoriilor Top Pizza și Top Bucătărie Tradițională Foto: Glovo

În continuare, printre câștigătorii galei se numără Trenta Pizza și City Grill la categoriile Top Pizza și Top Bucătărie Tradițională.

Am avut ocazia să povestim cu echipa City Grill Delivery despre experiența acestora cu Glovo și cum a devenit segmentul de delivery o parte importantă din business.

HN: Cum a pornit povestea City Grill?

City Grill: Dezvoltarea segmentului delivery a fost în planul nostru de foarte mult timp, însă cumva pandemia Covid-19 a grăbit lansarea acestui proiect ca fiind unul independent de activitatea restaurantelor Grupului.

HN: De când ați început parteneriatul cu Glovo și ce v-a determinat să dezvoltați acest parteneriat?

City Grill: Parteneriatul cu Glovo a început încă de la intrarea sa pe piața din România, iar imaginea și strategia Glovo s-au mulat pe tiparul și nevoile City Grill - lucru care ne-a făcut să începem și să menținem acest parteneriat de succes.

HN: Cum v-a ajutat acest parteneriat la dezvoltarea afacerii?

City Grill:Cel mai important aspect pentru noi a fost stabilitatea oferită, vizibilitatea și dorința de a inova alături de noi, precum și deschiderea de a încerca mereu lucruri noi.

HN: Aveți vreo experiență inedită în urma parteneriatului cu Glovo?

City Grill: Parteneriatul cu Glovo ne-a adus multe mai experiențe inedite, am putea menționa chiar prima zi când am deschis - la ora 11:00 a intrat prima comandă, iar după aceasta tabletele Glovo anunțau comenzi tot prânzul. Am alergat ceva, dar până la urmă am reușit să încheiem ziua cu bine.

Pizza, un preparat pe gustul românilor. O discuție cu Andrei Bartesch, Marketing Director Trenta Pizza

HN: Cum a pornit povestea Trenta Pizza?

Trenta Pizza: Trenta Pizza a luat naștere în martie 2005 când Sorin și Mirela au văzut potențial în zona serviciului de livrare pizza. Totul a pornit cu o investiție inițială de 400.000 dolari în 4 locații și 35 autoturisme, iar creșterea s-a făcut treptat, până în prezent când lanțul Trenta Pizza numără 11 locații în București și Popești-Leordeni.

Pariul lor încă de la început a fost prepararea de produse de calitate, dar cea mai mare provocare s-a îndreptat către oferirea unui serviciu de livrare pizza în 30 minute. De aici și numele Trenta Pizza.

HN: De când ați început parteneriatul cu Glovo și ce v-a determinat să încheiați această colaborare?

Trenta Pizza: Trenta Pizza este prezentă în Glovo încă din 2019 iar numărul comenzilor a crescut de la an la an. Parteneriatul cu Glovo a venit natural deoarece ambele companii împărtășesc valori și principii comune, iar Trenta Pizza a fost tot timpul o companie prezentă în mediul digital și e-commerce.

HN: Cum v-a ajutat acest parteneriat la dezvoltarea afacerii?

Trenta Pizza: Am găsit în Glovo partenerul potrivit pentru realizarea de campanii inedite, suport pentru automatizarea comenzilor plasate de consumatori, dar și o înțelegere adecvată în creșterea comunității de consumatori Trenta Pizza prin aplicație.

HN: Aveți vreo experiență inedită în urma parteneriatului cu Glovo?

Trenta Pizza: În mod clar. Per ansamblu, Trenta Pizza a trecut și prin momente grele în cei aproape 18 ani de existență, dar a trecut peste având alături parteneri precum Glovo. O primă încercare a fost criza economică din 2010, dar mai greu s-a dovedit a fi începutul pandemiei, din care ne-am revenit încrezători și cu multe lecții învățate.

Aflat la prima ediție, evenimentul își propune să devină o tradiție și să aducă laolaltă partenerii Glovo de top. Partenerii care au obținut cele mai bune rezultate în acest an au parte de vizibilitate în aplicație, o secțiune dedicată și o campanie de promovare outdoor în Capitală.

