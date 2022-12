Articol susținut de ​Systematic Vineri, 09 Decembrie 2022, 09:40

​​Studiile de specialitate pot fi importante pentru un viitor specialist în IT, ajutându-l să-și consolideze bazele programării și gândirea analitică, însă pasiunea pentru acest domeniu este elementul fără de care nu poate exista continuitate în cariera sa, este de părere Cătălina Dobre, Senior Architect în cadrul Systematic.

Cătălina Dobre, Senior Architect în cadrul Systematic Foto: Systematic

Systematic este un producător internațional de software cu capital danez, care reunește o echipă de aproximativ 130 de angajați, la București. Angajații români scriu cod pentru aplicații din sectoarele apărare, sănătate și educație, iar multe dintre aceste soluții salvează vieți.

Cătălina Dobre lucrează de aproape șase ani în departamentul de apărare al Systematic, unde a început pe postul de developer, iar doi ani mai târziu, la vârstă de 25 de ani, a fost promovată pe rol de arhitect, alăturându-se unei echipe formată doar din colegi din Danemarca, fiind astfel prima femeie sub 30 de ani din echipă.

De altfel, în Systematic, unul dintre cele mai importante avantaje este posibilitatea de a lucra în echipe mixte, multiculturale, care permit membrilor săi să învețe unii de la alții, să genereze mai multe idei și să obțină o sinergie, ca urmare a combinării creative a diferitelor abordări culturale in abordarea provocărilor.

Un vis împlinit

De mică, își dorea să fie arhitect, fiind pasionată de a gândi și construi lucruri, iar astăzi consideră că IT-ul a împăcat pasiunile ei, respectiv dorința de a proiecta lucruri cu pasiunea pentru cod.

”Ambele pornesc de la o idee, vreau să scriu un program care să facă un anumit lucru sau vreau să construiesc o clădire care să aibă o anumită funcție. Vreau că programul meu să fie robust și să aibă utilitate, la fel cum spune despre o clădire că ne dorim aceleași criterii. Ambele domenii cer imaginație, cer o fundație solidă pe care să îți construiești ideea, un plan bun și pași clari care să îl ducă la capăt. Și evident, o echipa bună care să îl susțînă și să ajute la implementarea lui. Pentru mine, construcția unui program este construcția unei clădiri”, a explicat Cătălina Dobre.

A studiat matematică-informatică în liceu, unde a descoperit pasiunea pentru informatică, continuând cu facultatea de informatică după, iar primul job în domeniul IT l-a obținut înainte să-și dea licența.

Uitându-se în urmă, Cătălina crede că o facultate de IT îți oferă anumite oportunități pe care le pierzi altfel, precum șansa de a te angaja la o firma de IT direct din facultate, programele de internship pe care companiile le oferă studenților, pe scurt oferă oportunitatea fiecăruia de a vedea dacă industria i se potrivește încă de pe băncile școlii. Pe de altă parte, ea consideră că pasiunea pentru domeniu contează mai mult decât studiile, iar cine își dorește cu adevărat să învețe această meserie are la dispoziție o gamă variată de cărți și cursuri de IT, cu toate răspunsurile de care are nevoie.

”La finalul zilei, cel mai important lucru este cât de pasionat ești de domeniu și cât de mult îți dorești să te trezești în fiecare zi și să scrii cod. Restul se învață”, consideră Cătălina Dobre.

Toate acestea ar trebui să rămână în mintea tuturor pasionaților de domeniul IT, dar care se gândesc că au un dezavantaj că nu au studiat în acest domeniu.

Mai mult, ei trebuie să știe că piața din România oferă multe oportunități de angajare celor care își doresc să lucreze în domeniu, fiind în general vorba de lucrul cu tehnologii și limbaje de programare similare.

Pe de altă parte, diferența pe care o face Systematic este că oferă și o serie de avantaje, printre care se numară aplicațiile proprii, cultura daneză, care pune accent pe calitate, nu pe cantitate, și, în special, domeniile diferite pentru care se lucrează. De exemplu, aplicațiile Systematic din zona de apărare ajută la salvarea de vieți omenești.

Iar pentru Cătălina Dobre acesta este unul din principalele motive de satisfacție la job.

”Este un sentiment aparte când afli că aplicația ta chiar face diferența acolo unde contează. Am avut ocazia să vorbesc cu oameni care o folosesc, am auzit feedback-ul clienților noștri, am discutat cu experți în domeniu. Este important când vezi că într-adevăr codul și arhitectura ta fac parte dintr-un ecosistem care contribuie la digitalizarea unui domeniu critic. Că de fapt codul tău a făcut diferența”, a precizat ea.

Desigur, când lucrezi în aplicații mission-critical, poate există o anumită presiune uneori, iar Cătălina spune că se poate întâmpla ca un client care pregătește un exercițiu militar care va avea loc peste puțin timp să aibă nevoie de intervenția celor de la Systematic, iar atunci trebuie luate decizii pe moment și acționat rapid.

Cătălina Dobre are planuri mari în Systematic. Ea își dorește să modernizeze aplicația la care lucrează în prezent, iar țelul său este de a o aduce într-un ecosistem cloud native. Simte că proiectul acesta și deciziile pe care le ia îi dau ocazia de a se dezvolta ca profesionist și își dorește să testeze cât de departe poate ajunge împreună cu echipa sa în domeniul aplicațiilor pentru apărare.

Iar Systematic plănuiește să își extindă echipele și caută software developers cu experiență în Java, .NET, Angular. Posturile sunt disponibile pe site-ul companiei, precum și pe pagina de LinkedIn.

