INTERVIU Joi, 08 Decembrie 2022, 14:34

Gabriel Bejan • HotNews.ro

Pentru că au fost invocate în aceste zile „presiunile” pe care le-ar fi resimțit firmele austriece din România, în contextul în care Austria se opune vehement intrării țării noastre în Schengen, HotNews.ro a vorbit despre acest subiect cu Johannes Becker, un om de afaceri austriac din București.

Granița Austriei Foto: AP / AP - The Associated Press / Profimedia

Austria este în top 3 al țărilor cu cele mai mari investiții străine directe din România. Potrivit unui raport al Băncii Naționale, investițiile austriece s-ar ridica la 12,2 miliarde de euro. În același timp, firmele austriece din România au obținut în 2021 profituri în valoare totală de 7,3 miliarde de lei.

În contextul în care s-a vorbit zilele acestea despre anumite „presiuni” pe care firmele austriece din România le-ar fi simțit din cauza opoziției guvernului Austriei față de intrarea României în spațiul de liberă circulație, am vrut să vedem și care este perspectiva unui om de afaceri austriac stabilit în România.

Johannes Becker, consultat pentru fonduri europene și membru al Coaliției pentru Dezvoltarea României, spune că decizia Austriei este greșită și că intrarea României în Schengen ar fi benefică pentru toată lumea.

A apărut ieri în spațiul public românesc informația despre unele presupuse presiuni asupra firmelor austriece din România, în contextul opoziției Austriei față de aderarea la Schengen. Aveți informații în acest sens, ați simțit vreo presiune? Ce părere aveți despre acuzație?

Johannes Becker: Da, am auzit informația și m-a surprins puțin. Eu nu vorbesc cu toate firmele austriece, dar din cele cu care am vorbit și sunt în contact, nu am auzit să existe astfel de presiuni.

Nu am auzit nici să se fi schimbat comportamentul autorităților din România față de companiile austriece.

Ce am auzit însă este poate teama de ce s-ar putea întâmpla pe viitor, dar nu știu cât de justificat este acest lucru.

La ce vă referiți?

S-a mai întâmplat și în trecut ca guverne din România să nu fie așa prietenoase cu firmele multinaționale. Și au găsit metode să le facă viața mai grea.

Aveți vreun exemplu concret?

A existat un guvern anterior care a pus în opoziție multinaționalele din România cu firmele autohtone.

Vorbiți probabil de perioada lui Dragnea când se făcea această distincție între „multinaționale care au venit în România să ne exploateze” și ceilalți..

Exact. Și după această experiență există teama să se repete așa ceva. Dar, repet, nu am văzut niciun semn în această direcție.

„Cu siguranță, o aderare la Schengen va avea un impact pozitiv pentru firmele austriece din România”

Firmele austriece au făcut un profit de 7,3 miliarde de lei în 2021. Întrebarea ar fi: credeți că se va schimba ceva după acest vot care, cel mai probabil, va fi unul negativ?

Nu cred că se va schimba ceva în ceea ce privește profitul firmelor. Dar cu siguranță o aderare la Schengen va avea un impact pozitiv pentru firmele austriece.

Dar nu pentru toate, ci pentru cele care fac transport de marfă, care vând și cumpără din Europa de Vest, din zona Schengen. Acestea ar profita din simplul motiv că toate transporturile vor fi mult mai eficiente și mai ieftine. Este important acum când prețurile la carburanți sunt mari, iar fiecare oră când un camion este blocat în graniță este o oră care se pierde în tot acest lanț.

Dacă putem rezolva această problemă, cu timpul de așteptare, am face un pas mai mare.

Pe de altă parte, uitați-vă câți oameni vor veni de Crăciun, cu mașina, din Italia, Spania. Eu, cu câteva zile înainte de Crăciun, merg în direcția opusă, către Viena. Și văd cozile imense de mașini care sunt blocate la graniță și stau ore și ore întregi, după ce șoferii au condus probabil o zi întreabă. Este o situație neplăcută.

De ce credeți că există această opoziție a Austriei?

Motivația principală o reprezintă aceste alegeri dintr-un land din Austria (n.r.- Austria Inferioară) de pe 29 ianuarie anul viitor. Partidul care a avut această idee de a bloca aderarea României la Schengen are o problemă pentru că pierde voturi în fața unor partide de extremă dreaptă.

Și sondajele pe care le-am văzut arată că există riscul să-și piardă cam o treime din voturi, în condițiile în care de mulți ani au majoritate absolută acolo. Și acum sunt chiar pe locul al treilea. Eu cred că au intrat puțin în panică, iar ministrul de Interne provine din acest land.

Acesta este un an important pentru politica austriacă, în general. Ei cred că dacă se opun acestei aderări a României la Schengen ar arăta alegătorilor: „uite, facem și noi ceva pentru interesele voastre”.

Probleme e că în mod normal aderarea României la Schengen nu ar fi o temă importantă, nici acum nu este o temă foarte mare…Asta înseamnă că câștigul pe care l-ar putea avea acest partid este unul minim, în timp ce paguba pentru firmele austriece și nu numai din România este foarte mare.

Chiar m-am uitat pe presa austriacă în aceste zile, subiectul Schengen este unul marginal, nu există un interes prea mare…

Absolut. Dacă ăsta a fost planul, atunci cu siguranță a eșuat, pentru că și comentariile pe care le-am citit în presa austriacă au fost foarte critice față de poziția Austriei.

Acum un alt subiect ar fi modul în care Rusia va profita de această opoziție a Austriei. S-a vorbit și prin presa din România că ar exista o anumită interferență a Rusiei a lui Putin în această decizie. Dumneavoastră cum vedeți aceste informații?

Acolo ar trebui să fim atenți pentru că influența Rusiei în politica externă a Austriei nu este chiar atât de mare. Au fost niște situații în care politicieni austrieci nu au acționat față de Rusia așa cum ar fi trebuit, în special după anexarea Crimeei.

În afară de asta e clar că Austria are o anumită dependență de gaze rusești așa cum au și alte țări europene. Pe de altă parte, Austria are și o proporție mare de energie regenerabilă. Să nu supraestimăm această dependență.

Dar mai este un aspect: intenția Rusiei este să spargă cumva Uniunea Europeană, să creeze conflicte în UE și orice conflict care se întâmplă acum cu siguranță este și în interesul Rusiei. Deci nu este bine ce se întâmplă.