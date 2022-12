Articol susținut de Sizeer Joi, 08 Decembrie 2022, 11:59

​Încălțăminte iconică de culoare galbenă, pantofi worker sau o versiune în stil outdoor? Indiferent de modelul ales pentru iarnă de la Timberland, știi că primești o încălțăminte mereu de actualitate. Totuși, te întrebi cu ce să asortezi versiunea aleasă? Nu-ți face griji - mai jos vei găsi 5 propuneri, care te pot inspira să creezi ținute în stilul tău!

Încălțăminte marca Timberland cu pantaloni

Aceasta este una dintre cele mai clasice alegeri pentru a purta ghetele de iarnă de la Timberland. Se va potrivi atât cu ținutele pentru bărbați, cât și cu cele pentru femei. Nu ești sigur ce pantaloni să porți cu ghetele de la Timberland? Totul depinde de caracterul întregii ținute și de modelul pe care îl alegi. Pentru versiunea clasică, îți recomandăm câteva opțiuni. În primul rând, pantalonii conici, unde partea inferioară a acestora poate fi introdusă în gheată. Cu toate acestea, poți opta și pentru variante mai lejere, cum ar fi pantalonii largi, chino sau jogger. Pantalonii cu croială dreaptă trebuie să-i îndoi, astfel încât să se termine chiar înainte de partea superioară a încălțămintei. În cazul pantalonilor de trening, aranjează-i în așa fel, încât manșeta să fie la limita cu gulerul pantofului. Nu uita de șosetele înalte și călduroase - depinde de tine dacă alegi varianta simplă sau cu imprimeu. Pe deasupra, pune-ți un hanorac, o cămașă sau un pulover, în funcție de stil.

Încălțăminte marca Timberland în versiune feminină

Cu toate acestea, fie că ai în garderobă ghetele Timberland Premium 6 Inch, Cortina Valley Chelsea sau Field Trekker Mid, le poți purta și într-un look girly. Optează pentru colanții opaci și alege o fustă midi sau o rochie vaporoasă. Ce zici de o rochie de trening de la Nike, adidas sau Puma? Una care seamănă cu croiala alungită a unui hanorac clasic. Aceste tipuri de propuneri vor adăuga lejeritate și o vibrație urbană stilului tău. Rochiile vaporoase sunt ideale pentru un look romantic, în timp ce hainele tricotate și rochiile mulate cu guler înalt sunt perfecte pentru ținute mai casual. Adaugă un palton din lână sau o geacă matlasată mai lungă. Completează outfit-ul cu accesorii practice, cum ar fi o căciulă, un fular sau un rucsac urban.

Încălțăminte de la Timberland în ediție specială

Majoritatea propunerilor de încălțăminte iarnă Timberland sunt perfecte pentru stilul formal. Le poți folosi nu numai pentru muncă, întâlniri importante și evenimente de familie. Asortează bocancii clasici cu blugi negri sau pantaloni albaștri, dar alege un top mai formal. Poartă-i cu bluză neagră tip golf și un sacou elegant sau cu un tricou basic și un pulover de culoare neutră. Combină rochia în nuanțe discrete cu accesorii precum bijuterii, o curea sau o geantă. Completează-ți look-ul cu accesoriile potrivite, cu coafura și machiajul preferat, pentru un aspect extravagant și confortul pe care îl oferă încălțămintea de iarnă de la Timberland. De asemenea, pentru astfel de ținute poți alege modele, precum Tilliston 6 Inch DBl WR, Allington 6In Lace Up sau - pentru un look masculin- Killington Chukka ori Crestfield Chelsea.

Sporty look cu încălțămintea de la Timberland

Stilul formal nu este singura modalitate de a crea ținute interesante cu încălțămintea de la Timberland. Este atât de universală, încât își poate găsi cu ușurință locul în outfit-urile cu un finisaj sportiv. Poți s-o porți cu pantaloni de trening? Sigur că da! De asemenea, te vei simți confortabil într-un hanorac cu glugă cu logo-ul brandului tău preferat. Ce zici de un trening și ghete de la Timberland? Este un duo perfect! Completează-ți look-ul cu o geacă de iarnă cu glugă și accesorii călduroase. Cu acest look, fiecare weekend va fi o plăcere. În plus, stilul sportiv este în tendințe acum, așadar acest look va face furori în oraș. Pui pariu?

Modelele de la Timberland ideale pentru ținutele de zi cu zi

Propunerile de încălțăminte cu logo-ul copacului se vor regăsi cu ușurință în orice stil de zi cu zi, indiferent de natura acestuia și de ocazia pentru care este ales. După cum ai reușit să vezi mai sus, modelele brandului pot fi purtate cu pantaloni eleganți, cu blugi clasici, dar și cu pantaloni jogger. De asemenea, se potrivesc bine cu o rochie sau o fustă. Totodată, poți crea ținute sport, casual și elegante. Depinde de tine și de accesoriile cu care alegi să le porți. Pentru purtarea de zi cu zi, combină încălțămintea marca Timberland cu blugii și bluza ta preferată disponibil pe https://sizeer.ro/branduri/timberland. Este o alegere bună pentru serviciu, pentru ieșirile cu prietenii, dar și pentru o după-amiază de relaxare. În showroom-urile Sizeer și în magazinul online vei găsi o ofertă largă de pantofi și haine de iarnă de la Timberland pentru a crea ținute interesante.

