Continuăm seria dedicată Galei Glovo Awards, un eveniment care a celebrat rezultatele celor mai performanți parteneri și curieri în ultimul an, iar câștigătorii primei ediții sunt: Top Q-Commerce - Kaufland, Top Bucătărie Tradițională - City Grill, Top Wraps - Dristor Doner, Top Pizza - Trenta Pizza, Top Bucătărie Asiatică - Chopstix, Top Sushi - ZenSushi, Top burger - Vivo, Top Bucătărie Internațională - Springtime, Top Cafea, Patiserie și Deserturi - Starbucks, Top Haute Cuisine - Mandaloun, Top Mâncare Sănătoasă - Avocadoo, dar și premii speciale pentru parteneriate de lungă durată - McDonald's și KFC.

În continuare, vă prezentăm povestea a două branduri iubite, câștigătoarele categoriilor Top Haute Cuisine și Top Healthy Food în cadrul Glovo Gala Awards: Mandaloun și Avocadoo.

Cum a pornit povestea Mandaloun?

Mandaloun: Povestea noastră este un vis devenit realitate care are la bază câteva principii: cultură culinară, perseverență, calitate și atenta selecție a ingredientelor.

Cum a început parteneriatul cu Glovo și ce v-a determinat să dezvoltați acest parteneriat?

Mandaloun: Începutul pandemiei a fost o cotitură în industria HoReCa, de aceea am ales să îmbinăm ce știm să facem noi mai bine cu ceea ce avea sa demonstreze Glovo că știe să facă impecabil. Parteneriatul cu Glovo a facilitat menținerea principiilor de bază cu care am început această poveste, oferindu-ne posibilitatea de a menține legătura cu fiecare client al restaurantului nostru.

Aveți o experiență inedită în urma parteneriatului cu Glovo?

Mandaloun: De-a lungul timpului, au fost mai multe experiențe inedite care ne-au ajutat să perfecționăm sisteme, mod de reacție, modalități de ambalare și de livrare. Astfel, am învățat ce înseamnă să primim 50 de comenzi cu destinații în tot orașul, în mai puțin de 3 minute.

Românii sunt din ce în ce mai atenți la ce mănâncă

Cum a pornit povestea Avocadoo?

Avocadoo: Business-ul a pornit cu deschiderea locației din Băneasa Shopping City care s-a dovedit a fi de un real interes pentru oameni, având mulți clienți încă din primele ore, iar apoi traficul s-a menținut. Ne-am concentrat eforturile spre a fi atenți la optimizarea proceselor, înțelegerea dorințelor și nevoilor consumatorilor, iar acest aspect nu a mai lăsat loc și unui parteneriat cu un serviciu de livrare în acel moment, deși ne doream, dar eram copleșiți.

De când ați început parteneriatul cu Glovo și ce v-a determinat să încheiați acest parteneriat?

Avocadoo: Parteneriatul nostru a început în pandemie, o perioadă foarte dificilă pentru întreaga industrie, când Glovo a devenit un aliat important și care a ajutat nenumărate business-uri să rămână pe piață. În momentul în care a început starea de alertă și locațiile fizice au fost obligate să se închidă, business-urile voiau să se listeze, dar această cerere, în mod evident, era o provocare de a fi susținută logistic și ca număr de livratori. Tocmai de aceea, din dorința de a nu ne dezamăgi clienții, în primele zile ale parteneriatului toată echipa Avocadoo a ajutat pe zona de livrări, lucru care ne-a făcut să înțelegem și să apreciem munca grea pe care livratorii care colaborează cu platforma Glovo o au de îndeplinit.

Cum v-a ajutat acest parteneriat la dezvoltarea afacerii?

Avocadoo: Avocadoo este un business foarte personal pentru noi, de aceea în fiecare zi gustăm toate produsele, meniul sezonier este gândit să acopere diferite nevoi nutriționale, desigur ținând cont în mod constant de opinia clienților. Am observat că în pandemie, oamenii au devenit mult mai preocupați de creșterea imunității, de cum să aibă grijă de sănătatea lor pentru a preveni diverse boli, un trend care a rămas și chiar a crescut. Parteneriatul cu Glovo a însemnat foarte mult pentru noi deoarece ne-a ajutat să deschidem cea de-a doua locație, Avocadoo 2, gândită inițial strict ca un punct de livrare pe perioada pandemiei. Ulterior s-a transformat într-o locație full-service Avocadoo, care are în plus și zona de restaurant și cafenea. Am introdus ulterior sistemul de livrare în toate cele trei locații, astăzi acoperind mare parte din București. Cu ajutorul Glovo, vânzările au crescut vizibil și ne bucură enorm ca produsele noastre să poată ajunge la ușile clienților noștri.

Aflat la prima ediție, evenimentul își propune să devină o tradiție și să aducă laolaltă partenerii Glovo de top. Partenerii care au obținut cele mai bune rezultate în acest an au parte de vizibilitate în aplicație, o secțiune dedicată și o campanie de promovare outdoor în Capitală.

