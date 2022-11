ESENTIAL Luni, 28 Noiembrie 2022, 05:00

Dan Popa • HotNews.ro

Patriotismul se odihnește. De Ziua Națională și în toate celelalte zile ale anului ● București vs. Cluj: o confruntare în care Capitala pierde la multe capitole ● ANRE propune plata în rate a facturii la energie în cazul clienților vulnerabili ● Români în Mexic. Cum se trăiește în țara cunoscută pentru narcotraficanții ei ● ​A preluat "afacerea" fratelui său și acum riscă 30 de ani de închisoare în SUA ● Cum au „cosit” angajații DRDP la poarta șefului CJ Iași. Al doilea caz de muncă „la negru” pentru Baronul CJ ● Chiriaș cu bani, în țara proprietarilor. Afacerea care încolțește pe piața imobiliară ● De ce simțim că vine Crăciunul mai repede decât atunci când eram copii ● Povestea celui mai mare camion fabricat în România ●Are nevoie Europa de Republica Moldova? ● Cum e viața de nevăzător într-o Capitală ostilă ● Bogdan Chrițoiu: La reglementarea pieței energiei am avertizat că există riscuri

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Patriotismul se odihnește. De Ziua Națională și în toate celelalte zile ale anului

Căzută (an de an) în admirație și în paradă față de propriul trecut, România arată ca o țară incapabilă să articuleze și ceva viitor. Peste încă 104 ani, ea ar putea fi doar o amintire comemorată solemn cu fasole și epoleți. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 împlinește 104 ani. Momentul e festiv-patriotic, înălțător și chiar odihnitor, căci Ziua Națională vine anul acesta și cu o mini-vacanță.

Vom avea mici festivități locale, paradă militară națională, fasole cu cârnați, primari și miniștri radianți, premier îmbujorat, președinte rânjitor, iar pe posturile de televiziune vor rula reportaje despre românii care au reușit acasă, dar și dincolo de granițe.

Vom auzi discursuri și idei de bine: despre speranță, despre oportunități, despre efort și muncă bine investite, despre succes și nădejde și combustibilii care pun în mișcare o națiune, dându-i energia socială, culturală și politico-administrativă de a face pași importanți înainte, scrie Dela0.

București vs. Cluj: o confruntare în care Capitala pierde la multe capitole

Fiind născut și crescut în București, deja la a treia generație în orașul "miticilor" pe partea maternă, am văzut acest loc de sub soare de la mizeria cea mai adâncă a anilor '90, când se stătea la stop cu căruțele pe bulevardul Magheru, până la boom-ul economic haotic din prezent. Cu toate astea nu am un atașament special față de orașul în care m-am născut, din simplul motiv că nu pricep ce înseamnă, concret, "să fii de undeva". În mintea mea oamenii sunt ori de peste tot, ori de nicăieri.

Discuțiile tot mai dese din ultimii ani despre o presupusă rivalitate între București și Cluj, m-au făcut să mă uit însă la acest subiect cu alți ochi. Asta cu atât mai mult cu cât bunica mea din partea mamei a dat Clujul natal pe București, stabilindu-se definitiv într-un loc care probabil că părea, la vremea respectivă, unul al tuturor posibilităților, scrie Wall-Street.ro.

​A preluat "afacerea" fratelui său și acum riscă 30 de ani de închisoare în SUA

Un cetățean român va fi predat în curând autorităţilor judiciare americane, după decizia definitivă de extrădare luată săptămâna trecută de Curtea de Apel București. Românul deținea și opera un site ce vindea echipamente electronice folosite la activități ilegale de skimming, respectiv activitatea prin care o persoană obţine în mod fraudulos datele stocate pe banda magnetică a unui card bancar. Agenți sub acoperire ai Statelor Unite au achiziționat echipamente de skimming de la român, l-au înregistrat când se lăuda ce poate să facă și au obținut de la el chei de decriptare și softuri ce au putut copia 300 de numere de carduri de debit/credit aparținând unor diverse persoane. Românul riscă 30 de ani de detenție în pușcăriile americane. El a preluat "afacerea" de la fratele său, căutat pentru fapte similare de autoritățile britanice și condamnat deja în lipsă la 11 ani de închisoare, scrie JustNews.ro.

Cum au „cosit” angajații DRDP la poarta șefului CJ Iași. Al doilea caz de muncă „la negru” pentru Baronul CJ

Au fost aduși oameni să lucreze la Sculeni tocmai de la Pașcani și Târgu Frumos, deși Direcția de Drumuri are districte mult mai aproape, la Iași și Bivolari.

Acoperirea oficială: cosmetizarea terasamentelor din zona Vămii Sculeni.

Surse autorizate spun că oameni și utilaje din DRDP au făcut îndreptarea și tasarea pământului de pe cele 4 ha ale Domeniului Privat al președintelui Consiliului Județean. La Pașcani și Tg. Frumos erau șefii loiali față de Costel Alexe.

Valoarea lucrărilor: între 5.000 și 10.000 de euro.

REPORTER DE IAȘI a găsit inadvertențe serioase în foile de parcurs, iar GPS-urile au fost dezactivate în perioada lucrărilor, septembrie 2020, scrie ReporterIS.

Români în Mexic. O perspectivă diferită despre țara cunoscută, nedrept, doar din filmele cu narcotraficanți

Ondina și Cezar Popescu au plecat în Mexic pentru o bursă de cercetare de doi ani. 23 de ani mai târziu, încă sunt în America Latina, unde au o carieră de succes, atât ca profesori universitari în Guadalajara, cât și ca oameni de afaceri.

În 2006, au revenit în România, „căci cel mai bine este, totuși, să trăiești în țara în care te-ai născut”, și au încercat să implementeze ce au învățat în mediul academic și de afaceri din Mexic. Doar că au fost primiți cu reticență și cu o rezistență la schimbare.

Așa că s-au întors în Mexic, cu regret că au lăsat din nou în urmă România, dar și cu satisfacția că s-au adaptat în țara adoptivă, unde au ajuns să dețină funcții universitare importante, să scrie cărți bine vândute și să aibă o înțelegere diferită a ceea ce înseamnă să fii bogat. Căci bogăția nu e doar în bani, scrie PressHub.

Chiriaș cu bani, în țara proprietarilor. Afacerea care încolțește pe piața imobiliară

Marile corporații care și-au deschis sedii în România au pus în mișcare nu doar piața de birouri, ci și pe cea a locuințelor de închiriat. Apartamentele pentru expați sau, mai general, pentru chiriași cu venituri peste medie se transformă într-o nișă tot mai profitabilă pe piața imobiliară. Tendințele de pe piața muncii din ultimii ani, cum ar fi nomazii digitali sau lucratul de acasă, le permit angajaților străini să se mute în țări cu costuri de trai mai mici, pentru o viață la fel de confortabilă. Iar pentru cei care sunt deja aici, lucratul permanent de acasă, fie și câteva zile pe săptămână, a însemnat repede un interes mai mare pentru cum e acasă.

Dacă un străin ar căuta azi chirie în marile orașe de la noi, nu i-ar fi greu să găsească locuința perfectă, la standarde de piețe occidentale, dar bani mult mai puțini. Sunt deja din ce în ce mai multe anunțuri în limba engleză pe site-urile de imobiliare: „2 bedrooms, 1st renting, undergorund parking included” sau „beautiful two rooms for rent”. Pe astfel de cuvinte cheie mizează agenții imobiliari atunci când intermediază tranzacții pentru chirii ce pot să ajungă lejer la 1.000 de euro pe lună, chiar și pentru 50 de metri pătrați, în cartiere bucureștene care, nu cu mulți ani în urmă, erau încadrate în categoria „cartierelor-dormitor”, scrie Panorama.

De ce simțim că vine Crăciunul mai repede decât atunci când eram copii

Dacă ne gândim la propria copilărie, sigur ne amintim cum decembrie părea cea mai lungă dintre lunile anului. Nerăbdarea cu care așteptam să împodobim bradul, să-i trimitem scrisoarea lui Moș Crăciun, să găsim cadourile mult dorite sub brad - pentru că, nu-i așa, fuseserăm cei mai cuminți copii din lume -, mersul la colindat, repetițiile pentru serbarea de Crăciun... Uneori, părea că luna e nesfârșită, că 25 decembrie e atât de departe.

Ca adulți, experimentăm altfel trecerea timpului. Într-o zi ești la plajă, cu un cocktail în mână, în alta te trezești că trebuie să pregătești deja sarmalele pentru masa de Crăciun. Ni se pare nouă sau Crăciunul vine mult mai repede?

Dacă nu vă vine să credeți că sezonul festiv este deja în toi, nu sunteți singurii. The Conversation a găsit răspunsul la frământările noastre. Site-ul a realizat un sondaj la care au răspuns peste 900 de adulți din Marea Britanie, iar 77% dintre respondenți au fost de acord că sezonul festiv se apropie mai repede, cu fiecare an care trece, scrie Scoala9.

Povestea celui mai mare camion fabricat în România

Cu doar un an înainte de Revoluția din 1989, la Întreprinderea Steagul Roșu Brașov, a început fabricarea celui mai mare camion. DAC 120 DE s-a fabricat în doar 20 de exemplare, până în 1990.

Era vorba despre o autobasculantă concepută să se folosească în zona minieră, în cariere. Avea o capacitate de transport de 120 de tone și se spune că proiectanții s-au inspirat din modelul american Lectra Haul, scrie GreatNews.

Ce riscuri implică opririle repetate ale centralelor nucleare din Ucraina. „Pornirea neagră”, explicată de experți

În Ucraina sunt temeri tot mai mari că atacurile rusești asupra rețelei electrice a țării amenință siguranța centralelor nucleare, a căror alimentare a fost oprită de urgență pe 23 noiembrie, din cauza bombardamentelor masive ale forțelor ruse, scrie The Guardian. „Opririle de urgență pun o presiune foarte mare asupra tuturor componentelor centralelor” și pot duce la avarii periculoase, avertizează experții.

Președintele companiei de energie nucleară a Ucrainei, Energoatom, Petro Kotin, a declarat că toate mecanismele de siguranță au funcționat conform așteptărilor miercuri, dar două generatoare au fost avariate în acest proces, întârziind repornirea a două reactoare, scrie Libertatea.

Are nevoie Europa de Republica Moldova?

O întrebare auzită mai puțin în ultimii ani. De regulă, auzeam motivele pentru care Moldova ar vrea să adere la UE: pentru a fi un stat prosper, democratic, în care justiția să funcționeze și să existe echitate socială.

Majoritatea absolută a moldovenilor își doresc aceste valori, chiar dacă avem și cetățeni care s-ar mulțumi doar cu bunăstarea materială și în rest i-ar încredința statului să decidă peste capetele lor. Sunt alegătorii partidelor pro-ruse sau „moldoveniste”, de o anumită vârstă și educație.

Dar Uniunea Europeană de ce ar avea nevoie de Republica Moldova? UE nu este un imperiu, nu e o împărăție tiranică a cărei rațiune de a fi e să poarte războaie, să cucerească teritorii străine, servind supușilor săi „măreție” și parazitism, în locul unei vieți libere și demne – așa cum face Rusia lui Putin. Uniunea Europeană nu dă buzna peste tine, Europa nu te anexează – te asumă, dacă vrei și tu. Pentru UE trebuie să te califici, să muncești, să corespunzi unor criterii și standarde, e un club elitist, privit cu jind de toți dezmoșteniții din Est, atunci când nu aleg să traverseze Atlanticul, spre America – „țara tuturor posibilităților”, scrie DW.

ANRE propune plata în rate a facturii la energie în cazul clienților vulnerabili.

Clienții vulnerabili și-ar putea plăti factura la energie electrică în rate, așa prevede un Proiect de Ordin pus vineri în dezbatere publică de ANRE. Potrivit proiectului ratele se pot întinde pe 3 luni.

Eșalonarea la plată a facturii trebuie cerută de clienții vulnerabili. Este astfel introdusă noţiunea de client activ.

ANRE propune pentru eșalonare o perioadă de minim 3 luni sau o altă perioadă convenită de client și compania care furnizează energia electrică.

Proiectul de Ordin prevede și faptul că, în cazul clienţilor casnici, perioada de facturare să fie lunară. Se stabilește, totodată, și modul în care sunt soluţionate de către furnizor plângerile privind facturarea, scrie EuropaFM.

Proteste fără precedent în China lui Xi Jinping. Revolta a ajuns și în capitala financiară Shanghai

Politica dură anti-Covid a Chinei, cu milioane de oameni încuiați în locuințe timp îndelungat este la baza protestelor care s-au extins în China, ajungând, duminică, și în capitala financiară a țării, Shanghai.

Duminică seară au avut loc ciocniri între sute de protestatari și polițiști în Shanghai, în a treia zi în care au loc proteste față de politica strictă impusă de autorități pentru prevenirea răspândirii Covid-19, transmite Reuters.

Valul de nemulțumire s-a răspândit în mai multe orașe, cu manifestări fără precedent în regimul președintelui Xi Jinping. Protestatarii au ieșit duminică în străzile din orașele Wuhan și Chengdu, în timp ce studenții din numeroase campusuri universitare din China s-au adunat pentru a demonstra în weekend, scrie Europa Liberă.

Cum e viața de nevăzător într-o Capitală ostilă oamenilor și cu, și fără vedere

Ionuț a crescut într-un mediu în care discriminarea – experimentată chiar și în școlile speciale pentru nevăzători – și lipsa de interes a autorităților îi condamnă pe mulți la izolare socială și o sănătate mintală precară.

Totuși, în ciuda experiențelor negative din trecut, fie că vorbim de supraveghetori școlari care-l jigneau și nu-l învățau cum să se descurce în viața de zi cu zi, fie de bănci care l-au tratat ca pe un copil ce nu poate lua decizii de unul singur, Ionuț reușește astăzi să ducă o viață aproape normală.

În București trăiesc peste 5800 de alte persoane cu dizabilități vizuale. La nivel național sunt peste 86.000, potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). Cu toate astea, prea puține dintre municipiile, orașele și comunele României sunt adaptate pentru a ușura viețile persoanelor cu dizabilități. Nu doar vizuale, ci de orice fel, scrie PressOne.

Interviu Bogdan Chrițoiu / La reglementarea pieței energiei am avertizat că există riscuri

Președintele Consiliului Concurenței , Bogdan Chirițoiu, admite că, la nivel european, există o oarecare îngrijorare legată de intervenția statelor în economie, mai ales că ”nu toată lumea are resursele Germaniei sau Franței”. Chirițoiu consideră că ajutoarele de stat acordate de România au fost un succes, exprimând însă rețineri în legătură cu decizia guvernamentală de reglementare a pieței energiei.

În interviul acordat CursDeGuvernare, Bogdan Chirițoiu a vorbit despre recenta investigație lansată în sistemul bancar, despre prima investigație lansate pe prevederi anti speculă, despre zonele cu risc din punct de vedere al concurenței și despre recenta ”provocare” întâmpinată în instanțe, generată de o decizie a Curții Constituționale. scrie Curs de Guvernare.