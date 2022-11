Articol susținut de SNICKERS Vineri, 25 Noiembrie 2022, 14:06

Țipetele sunt asociate cel mai adesea cu emoțiile negative. Însă un țipăt nu este doar o modalitate prin care putem elibera furia, ci poate fi chiar o experiență plăcută. Atât timp cât știi să faci acest lucru într-un mod corect,îți poate aduce efecte benefice asupra sănătății fizice și mentale.

Efectele terapeutice ale țipetelor au rădăcini în medicina tradițională chineză, despre care se consideră că au un efect pozitiv asupra plămânilor și ficatului nostru. Psihologul american Arthur Janov a început să investigheze științific efectele țipetelor asupra sănătății noastre în anii 1970. El a lucrat cu o teorie conform căreia țipătul poate trimite o persoană înapoi în copilărie, la momentul în care se pot dezvolta anumite traume. Potrivit lui Janov, dând voce emoțiilor demult reprimate, se crează un efect de eliberare și o resetare a unor gânduri mai vechi. La vremea respectivă, această teorie a fost cu adevărat revoluționară, însă potrivit psihologilor contemporani, metoda nu poate servi ca o psihoterapie cu drepturi depline. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că „a țipa” nu are efecte eliberatoare asupra noastră. Chiar și oameni celebri au experimentat așa-numita terapie cu țipete, spre exemplu, John Lennon și Yoko Ono, sau Kanye West, care au confirmat această informație într-un articol din The New York Times.

Ce declanșează nevoia de a țipa? Când apare această întrebare, primul lucru la care se gândesc cei mai mulți oameni este probabil furia sau frustrarea. Cu toate acestea, conform unui studiu științific realizat de neurologul cognitiv Sascha Frühholz, țipetele declanșează 6 emoții diferite. Prima dintre ele este deja menționată - furia, urmată de frică, durere și tristețe. Cu toate acestea, nevoia de a țipa nu are doar declanșatori negativi. Oamenii țipă și atunci când sunt extrem de fericiți sau experimentează o plăcere intensă.

Mai mult decât atât, cercetările au arătat că oamenii răspund mult mai mult la țipetele de bucurie care consolidează legăturile sociale. Dovada că țipetele pozitive reunesc oamenii sunt, de exemplu, uralele fanilor pe stadioane sau concertele unor artiști foarte cunoscuți. Un exemplu simplu ar fi concertul lui Elvis Presley, în care oamenii au urlat literalmente de entuziasm. Conform teoriei lui Frühholz, ei exprimă ceea ce simt și devin în mod natural mai apropiați.

Printre avantajele țipatului se numără faptul că, oricine poate face asta oricând și fără vreun cost, iar vestea bună este că acum, nu mai e nevoie de o expediție solitară în pădure pentru o astfel de activitate. Cu ajutorul Snickers, consumatorii se pot răsfăța cu această experiență din plin. În perioada 25-27 noiembrie, Snickers a construit o cameră specială, numită Camera Anti-stres, în interiorul centrului comercial Park Lake, unde consumatorii își poți elibera emoțiile fără teamă. Camera include o tehnologie care măsoară decibelii și va încadra participanții în patru categorii, în funcție de intensitatea țipetelor lor și în funcție de cât de mult stres vor să elimine. Alături de rezultate, vor primi un QR Code pentru un playlist Spotify adaptat stării lor și un baton delicios de Snickers Creamy!

Noul Snickers Creamy este un baton cu un strat cremos ce conține arahide, caramel fin și alune proaspăt măcinate acoperite într-un strat generos de ciocolată delicioasă, iar o porție are doar 98 de calorii.

Camera Anti-Stres este deschisă pentru public în perioada 25 – 27 Noiembrie, în intervalele: vineri: 15.00 - 21.00, sâmbătă și duminică: 13.00 - 21.00, la parterul Centrului Comercial ParkLake (Str. Liviu Rebreanu 4, București).

