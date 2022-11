Articol susținut de Mars Romania Vineri, 25 Noiembrie 2022, 08:57

Smile Media

De peste 10 ani, Mars celebrează Ziua Mondială a Animalelor și susține adăposturile de animale cu scopul de a contribui la reducerea numărului de căței și pisici fără adăpost.

Arman Sutbayev Foto: Mars Romania

Conform studiului Ipsos susținut de Mars Petcare și realizat în 8 țări europene, România se află pe locul 2, după Ungaria, atât în ceea ce privește numărul cățeilor adoptați pe parcursul pandemiei, cât și al pisicilor. Cu toate acestea, există în continuare o mulțime de animale de companie în adăposturi care așteaptă să își găsească o familie iubitoare, așa că Mars România a organizat o nouă acțiune de voluntariat alături de asociații Mars, cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor.

Programul de voluntariat a avut loc la adăpostul pentru căței ASPA Bragadiru unde a participat și Arman Sutbayev, General Manager Mars România, care ne-a răspuns la câteva întrebări.

Ce activități ați inițiat cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor?

Celebrăm Ziua Mondială a Animalelor de mulți ani. Participăm în mod regulat la diverse evenimente pentru a educa și sprijini persoanele care își doresc să adopte un animal de companie. De exemplu, una dintre acțiunile realizate cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor a fost organizarea Programului de Voluntariat Mars la ASPA Bragadiru, unde asociații Mars au interacționat cu cei peste 600 de căței din adăpost și le-au oferit recompense.

În cadrul programului de voluntariat de anul acesta, peste 50 de asociați Mars au ajutat adăposturile din România cu plimbarea câinilor, curățarea adăposturilor, vopsirea căsuțelor pentru căței și au socializat cu aceștia. În total, doar anul acesta asociații Mars au petrecut peste 140 de ore ajutând adăposturile din România.

Care este misiunea/ viziunea Mars în ceea ce privește adopțiile?

La Mars, credem cu adevărat că animalele de companie fac lumea un loc mai bun. Angajamentul nostru de a crea “o lume mai bună pentru animalele de companie” este mai mult decât o propoziție. Este ceea ce se află la baza strategiei noastre de business, care are mai mulți piloni. Adopțiile reprezintă unul dintre aceștia, scopul nostru fiind să ajutăm fiecare căteluș și pisicuță să-și găsească o familie iubitoare. Este un proiect ambițios, însă credem că orice pas în această direcție va ajuta numeroasele animale de companie aflate la nevoie. Implementăm mai multe proiecte în acest sens, cum ar fi campania “Ziua Mondială a Animalelor”, conceptul de birouri pet-friendly, susținerea adăposturilor individuale și implementarea campaniilor de educare a celor care își doresc să adopte un cătel și se află la început de drum.

Câteva rezultate ale inițiativei “Ziua Mondială a Animalelor”, din ultimii doi ani sunt:

În anul 2020, au fost donate 230.000 de porții de hrană specializată către 22 de adăposturi din București precum și alte adăposturi din țară, în Giurgiu, Argeș, Vâlcea, Bacău, Cluj, Constanța, Hunedoara, Arad. Prin donațiile Mars a fost asigurată hrană pentru 14.312 câini și 1.756 pisici aflați în cele 44 de adăposturi.

În 2021, Mars România a donat 230.000 porții de hrană specializată către 46 adăposturi din toată țara, care au fost distribuite către un număr aproximativ de 15.000 de câini și 2.000 pisici.

Mars România implementează constant acțiuni concrete ce vin ca soluții pentru problemele animalelor de companie din adăposturi: lipsa hranei și numărul tot mai scăzut al adoptiilor.

Care este viziunea Mars în domeniul Petcare?

Ne dorim să creăm o lume mai bună pentru animalele de companie. De aceea, la Mars, ne-am propus să investim în:

Alimentație & nutriție (prin cercetările realizate în cadrul Institutului Waltham sau educarea părinților de animale de companie privind importanța folosirii hranei specializate).

Scăderea numărului de animale de companie fără adăpost (prin susținerea adăposturilor, programe educaționale și voluntariat)

Sustenabilitatea hranei pentru animalele de companie.

Crearea orașelor pet-friendly (parcuri pentru căței, spații comerciale și birouri pet-friendly).

Care sunt tendințele în domeniul Petcare în ceea ce privește tehnologiile, cercetarea și dezvoltarea?

La Mars, credem că este important să evoluezi în permanență. De aceea, lucrăm împreună cu Institutul de Știință Waltham, cel mai mare centru de cercetare din Europa, care publică în mod regulat numeroase articole și studii realizate de experți în domeniul Petcare. Institutul Waltham conduce cercetări în domeniul sănătății animalelor de companie de peste 50 de ani și în prezent este lider în ceea ce privește știința sănătății preventive.

De-a lungul ultimilor ani, domeniul Petcare s-a dezvoltat considerabil, iar pandemia de Coronavirus a dus la creșterea numărului de familii care își doresc să aibă alături un animal de companie. Conform unui studiu realizat de Ipsos pentru Mars Petcare în 8 țări europene, România se află pe locul 2, după Ungaria, atât din punctul de vedere al cățeilor adoptați în timpul pandemiei, cât și al pisicilor: 78% dintre gospodăriile din România au alături un animal de companie. Dintre acestea, 57% au acasă un cățel și 45% o pisică.

Ce recomandați celorlalți jucători din domeniul Petcare în acest sens?

În general, pornim de la scopul nostru: CREAREA UNEI LUMI MAI BUNE PENTRU ANIMALELE DE COMPANIE, respectiv o lume mai sustenabilă pentru acestea, oameni și pentru întreaga planetă.

Sustenabilitatea și subiectele conexe reprezintă o temă importantă pentru toate domeniile și suntem conștienți de acest lucru. Ca parte a planului Sustainable in a Generation dezvoltat de Mars, am integrat sustenabilitatea la baza activității noastre și ne-am propus să oferim soluții și servicii inovatoare și sustenabile părinților de animale de companie din întreaga lume. Ne concentrăm pe dezvoltarea unor practici sustenabile care să contribuie la îmbunătățirea amprentei noastre de mediu, operarea și aprovizionarea în mod responsabil, extinderea accesului pentru animalele de companie și schimbarea legislației în acest domeniu. De asemenea, lucrăm alături de parteneri precum World Wildlife Fund și depunem eforturi care să determine și să contribuie la schimbări la scală largă.

În plus, încurajăm toate companiile să creeze birouri pet-friendly. În timpul pandemiei, multe gospodării au adoptat sau cumpărat un animal de companie, dar odată cu revenirea la normalitate, și-ar dori să aibă posibilitatea să ia animalul de companie la birou. Acest demers poate avea un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării asociaților și, cel mai important, poate duce la reducerea numărului de animale de companie fără adăpost. La Mars, avem zeci de ani de experiență în ceea ce privește birourile pet-friendly. De aceea, am realizat un set de instrumente pentru toate companiile care își doresc să creeze birouri pet-friendly folosind know-how-ul nostru în acest domeniu. Ghidul este disponibil gratuit pe website-ul nostru: Better Cities for Pets.

Ce considerați că trebuie să fie schimbat la nivel de societate în general? (de exemplu cooperarea dintre companii și ONG-uri) astfel încât cățeii să aibă o casă și să nu mai fie abandonați?

Credem că soluția cheie reprezintă educarea părinților de animale de companie aflați la început de drum despre cât de important este să își îngrijească animalele cu responsabilitate.

Un cățel este un angajament pentru 10-15 ani. Împreuna cu ONG-urile partenere, dezvoltăm regulat campanii de educare în acest sens. De asemenea, ne dorim ca din ce în ce mai mulți oameni să înțeleagă că există o mulțime de câini minunați în adăposturi și îi încurajăm să ia în considerare mai întâi adopția, înainte de a decide să cumpere un animal de companie.

În plus, ne dorim să informăm părinții de animale de companie despre importanța unei alimentații corecte. Există o mulțime de gospodării în România și nu numai care încă își hrănesc animalele de companie cu resturi de mâncare și nu cu hrană specializată, ceea ce poate avea un impact negativ asupra sănătății acestora.

La Mars, ne concentrăm în principal pe cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu, astfel încât să putem anticipa trendurile și să reacționăm conform acestora. Descoperirile noastre ne ajută nu doar pe noi, ci întregul sector. Prin îngrijirea veterinară aprofundată, nutriție, programe inovatoare în diagnosticare, dispozitive portabile de monitorizare a sănătății, testarea ADN-ului și bunăstarea animalelor de companie, cei peste 100.000 de asociați în domeniul Petcare ajută animalele de companie din peste 130 de țări. Timp de zeci de ani, am susținut cercetarea în ceea ce privește știința incredibilă a interacțiunii dintre oameni și animale de companie la Institutul de Știință Waltham, unde oamenii de știință au făcut progrese impresionante pentru sănătatea și bunăstarea animalelor.

Care sunt inițiativele Mars în ceea ce privește sustenabilitatea?

La nivelul Europei Centrale, am inițiat o serie de acțiuni sustenabile în domeniul Petcare:

Pentru ambalarea produselor pentru animale folosim tăvi și cutii 100% reciclabile.

Folosim 100% pește sustenabil pentru produsele oferite consumatorilor din CE (la nivel global, raportul este de 96%).

Pentru operațiunile din Bokros, Ungaria, folosim electricitate din surse regenerabile.

De asemenea, obiectivele noastre pentru anul 2025 în ceea ce privește ambalarea sunt:

Folosirea ambalajelor din plastic 100% reutilizabil, reciclabil sau compostabil.

Reducerea cu 25% a utilizării plasticului pur.

Conținutul reciclat al ambalajelor noastre să conțină în medie plastic în proporție de 30%.

Pentru atingerea acestor obiective, am demarat o serie de programe care includ: eliminarea ambalajelor neesențiale, circularitate în reproiectarea ambalajelor, dar și investiții în soluții sustenabile de ambalare și “închiderea buclei”.

Astfel, Mars investește masiv la nivel global în reproiectarea a peste 12.000 de componente de ambalare pentru a ne asigura că avem soluții 100% reciclabile, reutilizabile sau compostabile până în anul 2025. De asemenea:

Ne extindem capacitatea de utilizare a electricității regenerabile - 53% din electricitatea folosită provine din surse regenerabile.

Conservăm apa și pământul - în 2021 am redus cu 24% folosirea apei nesustenabile și cu 3.1% folosirea pământului.

Brandul de hrană pentru pisici SHEBA®, care face parte din grupul Mars, s-a angajat să restaureze mai mult de 185.000 de metri de recifuri de corali din întreaga lume până în anul 2029.

Care sunt inițiativele Mars în ceea ce privește birourile pet-friendly?

La Mars, ne străduim să creăm condiții prin care nu numai asociații să se simtă bine la locul de muncă, ci și prietenii lor patrupezi. Am creat birouri pet-friendly în Europa Centrală, astfel încât oricine să își poată aduce animalul de companie la birou și să se bucure împreună de ziua de lucru. De asemenea, punem accent pe sprijinirea adopțiilor în rândul asociaților noștri și, alături de brandul nostru Pedigree, încurajăm asociații noștri să adopte un cățel din adăpost și le oferim hrană Pedigree pentru 1 an.

Articol susținut de Mars Romania