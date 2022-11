ESENTIAL Joi, 24 Noiembrie 2022, 15:02

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, joi, că vede posibil un vot în Consiliul JAI din 8 decembrie cu privire la aderarea României la Schengen. Declarația vine după ce miercuri șeful statului afirmase că „există posibilitatea ca această decizie să fie amânată, cu o lună sau cu două luni”.

Joi, însă, în timpul vizitei din Lituania, Iohannis a spus că el continuă să vadă un vot pe 8 decembrie „ca fiind posibil”.

„Cred că încă mai avem suficient timp pentru a aborda, pentru a rezolva toate problemele. Este adevărat că unii dintre prietenii noştri au venit cu noi întrebări. Suntem gata să colaborăm şi suntem gata să vedem un vot pe 8 decembrie”, a continuat președintele român, potrivit Agerpres.

„Nu este vorba că sunt chestiuni cu totul noi care ar fi apărut, atâta doar că unele parteneriate trebuie întărite, unele aspecte trebuie discutate de o manieră mai cuprinzătoare şi, după părerea mea, toate acestea sunt încă fezabile înainte să aibă loc discuţia de pe 8 decembrie", a mai spus şeful statului, după întâlnirea cu omologul lituanian, Gitanas Nauseda.

Ce declarase Iohannis miercuri: „Asta (un vot pe 8 decembrie) este varianta pe care ne-o dorim şi aceasta este varianta care a fost propusă de preşedinţia Consiliului Uniunii care momentan este la Cehia, însă, vreau să fiu foarte clar, dacă din varii motive nu vom reuşi până pe 8 decembrie să avem o certitudine că lucrurile sunt foarte clare, există posibilitatea ca această decizie să fie amânată, cu o lună sau cu două luni până când toate întrebările primesc răspunsuri clare şi corecte şi toată lumea va fi convinsă că noi nu numai că nu suntem o vulnerabilitate, am fi un real câştig pentru Spaţiul Schengen şi ca să completez ce am spus - unii au întrebări pentru noi şi alţii pun sub semnul întrebării Schengen.”