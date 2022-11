Sunt 31 de ani de la acea zi de 24 noiembrie când presa din lumea întreagă anunța că Freddie Mercury a murit. În 2012, anul în care a împlinit 90 de ani, Jer Bulsara, mama celui care a rămas cunoscut cu numele de scenă Freddie Mercury, a vorbit despre fiul ei într-un interviu în exclusivitate. A fost o ocazie de a descoperi „fețele lui Freddie”, care a făcut tot posibilul ca viaţa lui să fie doar a lui.

Legenda Freddie Mercury. „I’m not going to be a star. I’m going to be a legend!” Foto: freepik.com