În cadrul zilei de Media și Marketing, participanții vor descoperi care au fost cele mai responsabile campanii, cele mai creative strategii și eficiente inițiative. Specialiștii vor vorbi despre provocările întâlnite cel mai des și vor oferi soluțiile de care aveți nevoie pentru a avea succes în 2023. Între altele, Ziua de Media&Marketing la Zilele Biz va oferi modele concrete despre ce înseamnă să fii Community Builder in the Creator Economy, va aborda modul în care strategiile de marketing trec prin schimbări seismice și cum se pot adapta practicienii acestui noi mediu, dar și prezentări ale unor companii care au ținut cont de călătoria consumatorului, de modul în care acesta acționează, gândește și simte prin procesul de cumpărare și vom înțelege de ce CX poate fi un instrument valoros pentru crearea unei experiențe relevante.

De la ora 10:00, participanții sunt invitați la „THE CREATOR ECONOMY: CONTENT BUILDERS AND INFLUENCERS, UNITE!”, sesiune unde speaker vor fi Sam Olawale, Marketing Expert & Entrepreneur, Adina Vlad, Managing Partner, Unlock Market Research, Alexandra Cojocaru, Partner, Unlock Market Research, Tiberiu Mercurian, Marketing Director Alpha Bank România & Cultural Entrepreneur, Viorel Vasile, Director Unitatea Carduri, Alpha Bank România, Roxana Memetea, Managing Partner, DDB România și Adrian Păsărică, Head of Marketing, Orkla Foods România.

„STAY RELEVANT: FUTURE-PROOF YOUR MARKETING STRATEGY IN 2023” este a doua sesiune a zilei de joi, una în care vor lua cuvântul Mihai Gongu, Executive Creative Director SEE, Cheil Worldwide, Radu Meteș, Chief Marketing Officer, Sezamo, Marius Goleanu, Head of Innovation, KUBIS și Ruxandra Șerban, CEO VENT D'EST, Film Producer & Artist.

„THE RISE OF A CUSTOMER-CENTRIC CULTURE” îl va aduce pe scena Zilele Biz pe Ciprian Susanu, Owner, Dare Digital. Marketingul nu a fost niciodată mai interesant. Metodele tradiționale dispar, creând oportunități masive pentru cei care sunt dispuși să conteste status quo-ul. Rolul unui lider de marketing evoluează de la ceea ce a fost cândva, pe măsură ce sustenabilitatea și responsabilitatea socială intră în scenă.

Pentru ca liderii să supraviețuiască și să prospere în această nouă eră a marketingului, ei trebuie să înceapă cu o schimbare de mindset. Trebuie să își depășească limitele, să susțină comunități, să reinventeze procese și să îmbrățișeze tehnologia pentru a avea un impact nu doar asupra consumatorului, ci și asupra planetei. Marketingul de astăzi chiar are puterea de a remodela viitorul. Ultima sesiune a zilei, „THE IMPACTFUL MINDSET: MEET THE BRANDS THAT ARE THINKING DIFFERENTLY!”, va arăta cum viitorul marketingului în 2023 este definit de responsabilitate, implicare și sustenabilitate.

Parteneri pentru Ziua de Media & Marketing la Zilele Biz sunt Alpha Bank, Siviero Maria, Nespresso, Sezamo, Samsung, Telekom și Enel.

