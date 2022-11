Articol susținut de Biz Miercuri, 23 Noiembrie 2022, 11:03

Smile Media

În cadrul Zilei de Management, experții vor analiza provocările cruciale cu care se confruntă lumea de business din ziua de astăzi pentru a găsi soluții și pentru a crea un mâine mai bun. Participanții vor avea parte de un mix de perspective fresh asupra celor mai importante probleme cu care se confruntă liderii de astăzi, oferind la finalul Zilei de Management de la Zilele Biz cel puțin o idee gata pentru pus în practică.

Creativitatea în leadership și incluziunea digitală sunt priorități care ajută companiile să se adapteze la dinamica în schimbare a pieței și la presiunile contextuale. În fața unui deficit global de talente și cu o potențială recesiune care se profilează, cum mai găsesc liderii capacitatea de a pune idei în practică în tot acest context volatil? Vom vorbi cu un astfel de lider vizionar și pragmatic despre modul în care oamenii de business ar trebui să-și concentreze atenția și investițiile pentru a crește rezistența pe fondul piețelor în schimbare și a potențialelor perturbări. Ne va împărtăși povești, soluții practice pentru a explora noi tendințe și idei legate de leadership agil, coaching, mental health, învățare continuă, echipe performante, cultură organizațională, diversitate și incluziune.

În prima sesiune, „THE LEADER WHO IS MAKING IDEAS HAPPEN”, vor lua cuvântul Steven van Groningen, Corporate Responsibility & Ethics Expert, BISM, Iulian Stanciu, Președinte executiv eMAG, Robert Jasinski, Country Manager, Danone România, Bulgaria și Țările Adriatice, Maria Metz, CEO, NTT Data România și Codruț Nicolau, CEO, Edenred România și Benefit Systems.

„THE TRANSFORMATIONAL POWER OF LEADERSHIP” este a doua sesiune în Ziua de Management la Zilele Biz. Leadershipul transformațional este un stil de conducere care poate inspira schimbări pozitive. Sunt manageri energici, entuziaști și pasionați, care se concentrează pe a ajuta fiecare membru al grupului să reușească. Contestă status quo-ul și încurajează creativitatea. Explorează noi moduri de a face lucrurile și noi oportunități de a învăța. Mențin liniile de comunicare deschise, astfel încât angajații să se simtă liberi să împărtășească idei.

Speakerii acestei sesiuni vor fi Andrei Dunuță, Sales & Public Speaking Trainer, Foundator „Arta de a NU vinde” & SPEAKINGS, Lucian Enaru, Country Manager, Schneider Electric România, Republica Moldova și Armenia, Dan Crișan, Director Național de Vânzări, PENNY România și Georgiana Andrei, Director Vânzări Divizia Abonamente, Rețeaua de sănătate Regina Maria.

Ultima sesiune a zilei de miercuri, „THE MASTERS OF CHANGE” îi va aduce pe scena Zilele Biz pe Anca Fotache, Director General, Centrul de Excelență al Booking Holdings, Andrei Pitiș, CEO, Simple Capital, Mădălina Uceanu, Managing Partner, CareerAdvisor și pe Radu Atanasiu, Lecturer of Thinking and Deciding in Business, BISM.

Parteneri pentru Ziua de Management la Zilele Biz sunt Penny, NTT Data, Siviero Maria, Schneider Electric și Danone.

Mai multe informații despre eveniment regăsești aici: https://www.zilelebiz.ro/

Participă LIVE la eveniment, aici: https://www.facebook.com/events/398768448983322

Articol susținut de Biz