ESENTIAL Marți, 22 Noiembrie 2022, 11:28

HotNews.ro

Guvernul are răspunderea de a găsi soluţii pentru asigurarea condiţiilor de facilitare a creşterii natalităţii în România şi dispune de resursa financiară pentru implementarea unor programe în acest sens, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciuca Foto: Captura Guvern

Şeful Executivului a participat, marţi, la Palatul Victoria, la semnarea ordinului comun privind aprobarea Normelor de aplicare a "Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii" de către ministrul Familiei, Gabriela Firea, şi cel al Muncii, Marius Budăi.

"Este un proiect la care s-a lucrat îndelung. În pachetul "Sprijin pentru România" am avut acest obiectiv şi iată că prin hotărârea iniţiată la nivelul Guvernului reuşim să trecem, practic, acel demers birocratic prin care să reuşim asigurarea implementării acestei măsuri. Se discută foarte mult şi în spaţiul public despre această problemă deosebit de gravă a vremurilor actuale legată de scăderea natalităţii. Este o problemă pe care am asumat-o la nivel guvernamental şi am asumat-o în sensul în care o considerăm ca fiind răspunderea noastră să venim cu soluţii astfel încât să putem să asigurăm condiţiile necesare pentru ca cuplurile tinere, ca persoanele singure să poată să aibă acces către aceste facilităţi prin care să asigurăm creşterea natalităţii ", a declarat Nicolae Ciucă.

El a adăugat că prin acest program cei care-şi doresc vor putea să beneficieze de sprijin pentru intrarea în programele de asigurare a fertilizării in vitro.

"Este o măsură pe care doamna ministru a susţinut-o, pe care noi am susţinut-o, şi, de aici încolo, este doar de o chestiune de timp şi de coordonare pentru ca ea să se aplice efectiv şi de care să beneficieze toţi care aşteaptă demult să fie reglementată această măsură", a declarat Ciucă.

Premierul a subliniat că există resursele necesare pentru punerea în practică a unor astfel de programe.

"Trebuie să ne bucurăm de faptul că avem ceea ce ne trebuie, avem resursa financiară. Am avut şi beneficiem de efectele măsurilor economice care au fost luate la nivelul Guvernului pentru ca bugetul de stat să poată să dispună de resursele financiare, astfel încât să susţinem asemenea proiecte", a declarat Ciucă.

În context, premierul a reamintit şi alte măsuri luate de Executiv pentru sprijinirea familiilor tinere.

"Nu cu mult timp în urmă am luat decizia şi, deja, a început procesul de construcţie a creşelor. Sunt 124 de creşe, care fac parte din programul de construcţie pe întreg teritoriul ţării. Discutăm, de asemenea, de asigurarea condiţiilor pentru educaţie timpurie pentru cuplurile tinere şi, în felul acesta, este un program prin care asigurăm construcţia a 150 de centre de zi, program în valoare de 50 de milioane de euro. Şi, desigur, sunt celelalte măsuri pe care noi le-am asumat şi pe care ne asigurăm că vor fi puse în practică", a declarat Ciucă.