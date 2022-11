Articol susținut de Biz Marți, 22 Noiembrie 2022, 11:00

​În lumea în care schimbarea accelerează continuu, inovația trebuie să fie „altfel” și „de impact”. Liderii de business trebuie să fie suficient de curajoși pentru a merge pe calea incertitudinii, pentru a explora, a inova și a crea. Pe măsură ce pășesc în această călătorie, businessul crește și evoluează, ideile se dezvoltă, afacerile prosperă.

În cadrul Zilei de Inovație, la Zilele Biz discuțiile vor fi în jurul următoarelor întrebări: Cum profităm de capacitatea de inovare din cadrul organizației? Cum inovăm într-un mod profitabil și care creează valoare? Cum atragem atenția consumatorilor prin produsele și serviciile noastre disruptive, care contesta status-quo-ul?

Prima sesiune care deschide ziua la ora 11.00 este „FORWARD-LOOKING LEADERS”, unde keynote speaker este Paul J.R. Renaud, Professional Certified Coach (PCC), Registered Member of the International Coach Federation (ICF), autor al cărții„Demigods, Aliens and Ordinary People”.

În această primă sesiune își vor mai împărtăși experiența și vor oferi din expertiza lor Vlad Măcelaru, Tech Entrepreneur & Government Advisor, Francesco Giovane, Bucharest Unit Delivery Manager, Endava, Emma Zeicescu, Director of Communications, Philip Morris România, Gabriela Stănică, Chief Information Data Officer & Director e-commerce, Carrefour România, Andreea Porojan, Fintech Partnerships Manager, Raiffeisen Bank România și Diana Stafie, Foresight Strategist & Founder FutureStation.

A doua sesiune, „AIM FOR THE STARS – NEXT LEVEL INNOVATION” arată cum inovația ne ajută să creăm un viitor în care cele mai prețioase valori ale speciei umane sunt pilonii de bază: Imaginația, Creativitatea și Ingeniozitatea.

Speakeri vor fi Alexandru Tănasă, Digital Business Advisor, Arggo, Claudiu Butacu, cofondator EFdeN, urmând să li se alăture pe scenă Octavian Radu, Co-founder, Smart Touch Technologies, Cristian Munteanu, Fondator și Managing Partner, Early Game Ventures, Mihai Guran, VP Tech Angels, CEO Guran Consulting Global, Alexandru Radovici, CEO OxidOS și Sabin Dima, Fondator Humans.ai.

Sub titlul „IT ALL STARTS WITH: IMAGINE IF..?”, ultima sesiune a zilei va acoperi subiecte business, cât și tehnice, practice și motivaționale, realiste și futuriste, educaționale și incitante.

Parteneri pentru Ziua Inovației la Zilele Biz sunt Philip Morris România, Endava, Carrefour, Arggo, Raiffeisen Bank și Nespresso.

