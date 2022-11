ESENTIAL Luni, 21 Noiembrie 2022, 17:22

Smile Media

Unul dintre cele mai așteptate filme din acest final de an, Black Panther: Wakanda Forever, s-a lansat pe 11 noiembrie. Fanii filmelor din Universul Marvel au avut ceva de așteptat a doua parte a francizei Black Panther, însă în cele din urmă totul a intrat în linie dreaptă și producția s-a bucurat de succes uriaș, reușind să adune încasări de 330 milioane de dolari doar în primele 3 zile.

​Filmul Black Panther: Wakanda Forever - încasări de peste 330 de milioane de dolari în primele 3 zile Foto: captura trailer YouTube

A doua parte din seria Black Panther a fost îngreunată de moartea actorului Chadwick Boseman, care a decedat în august 2020. O continuare era însă firească, din moment ce Black Panther a fost prima producție Marvel nominalizată la Oscar la categoria cel mai bun film, dar și primul film Marvel care a câștigat trei premii: la categoriile cele mai bune costume, cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun design.

În aceste condiții, realizarea unui scenariu pentru o viitoare poveste nu a fost un lucru tocmai ușor. Drept urmare, Black Panther: Wakanda Forever va începe cu o înmormântare și cu un moment de reculegere pentru personajul T'Challa, interpretat de Boseman.

Astfel, din trailerul făcut public până în acest moment se poate vedea cum Wakanda apare îndoliată, apăsată și în derivă, după ce protectorul ei s-a stins. Dar o nouă amenințare iese însă la iveală: Namor the Sub-Mariner, conducătorul puternicei națiuni subacvatice Talokan. Acesta își conduce armata la suprafață în speranța că va da lovitura de grație Wakandei. El este alimentat de un sentiment de răzbunare și megalomanie și crede că nimic nu îl poate opri.

În schimb, ca o noutate, super-eroul Black Panther va fi femeie, dar momentan nu este clar dacă este vorba despre Shuri, Nakia, Okoye ori altcineva. De asemenea, Riri Williams va fi Ironheart (Dominique Thorne), urmând să umple locul liber lăsat de Tony Stark pentru a deveni Iron Woman.

Marvel - cele mai mari încasări

Marvel este franciza cu cele mai mari încasări din industria cinematografică. Cele 29 de filme lansate până acum în Marvel Cinematic Universe au adunat încasări la box office de peste 27 de miliarde de dolari. Pe locul doi se află franciza Star Wars, cu încasări de peste 10.3 miliarde de dolari, iar pe trei regăsim Spider-Man, cu încasări de peste 9.8 miliarde de dolari. Filmul din Marvel Cinematic Universe care a avut cele mai bune încasări a fost Avengers: Endgame, cu aproximativ 2.8 miliarde de dolari.

Întreaga poveste a început în 1943, cu Captain America: The First Avenger, iar apoi a luat naștere o întreagă franciză, ce s-a dezvoltat mai ales în ultimele decenii. Din anii '80 au început să fie lansate și jocuri video în franciza Spider-Man. În ultimii ani au apărut așadar titluri de succes precum Deadpool, Lego Marvel Super Heroes, The Amazing Spider-Man 2 ori Marvel's Spider-Man, care s-au bucurat de vânzări excelente.

De asemenea, super-eroii din Marvel au fost licențiați și pentru jocuri de păcănele. Astfel, cei pasionați de acest domeniu au avut ocazia să încerce jocuri cu personaje precum X-Men, Wolverine, Iron Man, Incredibile Hulk, Black Widow, Thor, Loki, Odin și Fantastic Four, într-o atmosferă distractivă la operatorii online.

În plus, au fost lansate și o mulțime de reviste de benzi desenate cu personaje din Marvel. Printre cele mai cunoscute sunt cele cu Iron Man, Captain America: First Vegneance, The Avengers, Thor: The Daark World Prelude, Guardians of the Galaxy, Ant-Man, Jessica Jones, Doctor Strange, Black Panther Prelude și Eternals: The 500 Year War.