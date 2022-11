Articol susținut de Biz Luni, 21 Noiembrie 2022, 11:00

Pe 21 noiembrie, prima zi a celui mai important eveniment B2B din România, Zilele Biz, este cea în care antreprenorii fac schimb de experiență. Începând cu ora 11.00, pe scena Zilele Biz vor urca antreprenorii care schimbă fața businessului românesc.

În prima sesiune, „FROM LOCAL IDEA TO GLOBAL SUCCESS - THE FORMULA FOR CONQUERING THE WORLD OF STARTUPS” vor fi prezenți antreprenori care au cunoscut succesul la nivel internațional pentru a înțelege cum au descoperit și, mai ales, cum au ales să urmeze oportunități ideale de consolidare a businessului pe piețele internaționale. De cât curaj și determinare este nevoie nu doar ca să „think outside the box”, ci și pentru a fi „out of the box”, vor vorbi Corneliu Bodea, CEO Adrem, Iulian Stanciu, Președinte executiv eMAG, Camelia Șucu, Antreprenor & Fondator ClassIN, Felix Pătrășcanu, cofondator FAN Courier, Ovidiu Bîrsă, Director Comercial Edenred România și Cristina Chiriac, Președinte CONAF & Founder Flori de IE.

A doua sesiune a zilei, „A COLLISION WITH VISION. THE STATE OF STARTUPS IN 2022” explorează, între altele, noile tehnologii, cerințele în contină evoluție ale consumatorilor, schimbările economice, de mediu și sociale produc mutații vizibile în peisajul de business. Invitați sunt Radu Savopol, Cofondator 5 to go, Dragoș Anastasiu, CEO Eurolines România & Founder Rething Romania, Mircea Țiplea, Partner Amrop & Lecturer BISM și Ajay Naqvi, Founder Dealul cu Afine.

Ziua Antreprenorilor la Zilele Biz se va încheia cu un workshop ”THE ENTREPRENEURIAL AND INTRAPRENEURIAL JOURNEY”, susținut de Alex Dascălu, Lead Director, Founder Institute Eastern Europe și Business Advisor Imperiul Leilor.

Drumul de la idee la business de succes trece prin etape dificile. Fondatorii de noi businessuri au astăzi aliați puternici încă din primele faze ale afacerilor pe care le lansează. Founder Institute este cel mai mare program din lume de training pentru antreprenori și de sprijin pentru lansarea startup-urilor. Alex Dascălu conduce operațiunile Institutului în Europa de Est și va oferi insight-uri și informații valoroase despre cum poți să scoți la lumină antreprenorul din tine.

Partenerii pentru Ziua Antreprenorilor la Zilele Biz sunt Banca Transilvania, Edenred, Adrem, Siviero Maria și Nespresso.

