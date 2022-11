ESENTIAL Luni, 21 Noiembrie 2022, 09:51

Vlad Barza • HotNews.ro

În week-end au fost 20 de grade în Dobrogea, în timp ce în Moldova au fost și orașe unde la prânz au fost temperaturi negative. Și nopțile au fost calde în sud-est, iar în noaptea de duminică spre luni Bucureștiul a fost unul dintre cele mai ploioase locuri din Europa. Marți vor fi 16 grade în țară, iar miercuri, maxime de 19 C, arată prognoza ANM.

Temperaturle maxime pe 20 noiembrie in sud-estul tarii Foto: ANM

Diferențele de temperatură au fost foarte mari: sâmbătă au fost +20 C la Mangalia și +18,1 C la Constanța, în timp ce la Cluj au fost doar 5 grade la prânz, la Rădăuți au fost 0, iar la Suceava, +1. Noaptea de sâmbătă spre duminică a adus minime foarte ridicate pentru a doua parte a lui noiembrie: +14,3 C la Mangalia și +14,1 C la Constanța.

Duminică la prânz, cel mai cald a fost la Constanța (+20,3 C) și la Mangalia (+19,8 C). La Cotnari, în Moldova, maxima a fost de -0,1 C, la Rădăuți au fost +0,1 C, iar la Suceava, +0,3 C.

În dimineața zilei de luni minima a fost de +10,7 C la Mangalia, dar la ora 9 erau 18 grade la Constanța și 0 grade în mai multe zone din Moldova. Noaptea a și plouat mult, Bucureștiul fiind printre locurile din Europa cu cele mai multe precipitații în ultimele 24 de ore: 26 mm.

Zimnicea, Râmnicu Sărat, Videle, Tecuci, Buzău și Ploiești se numără printre orașele unde a plouat consistent.

Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, dar mai ales luni va ploua în multe zone. Miercuri maximele vor depăși 10 grade în toate regiunile.

Cum va fi vremea în următoarele trei zile

Luni

Maxime între 0 și 16 grade

Marți

Minime: între - 2 și +13 C

Maxime: între 2 și 16 grade

Miercuri

Minime: între 0 și 12 grade

Maxime: între 5 și 19 grade