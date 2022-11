ESENTIAL Luni, 21 Noiembrie 2022, 09:19

HotNews.ro

„Cine v-a lucrat aici?” este fraza devenită o veritabilă marcă înregistrată în ceea ce privește calitatea pieței muncii din România. Piață confruntată de câțiva ani cu un paradox: angajatorii se plâng de o criză acută (și, aparent, perpetuă) a forței de muncă, în timp ce angajații reclamă salariile mici pe care angajatorii sunt dispuși să le ofere.

Munca la birou Foto: DreamsTime

În plus, pe lângă „exodul creierelor” (medici, ingineri, specialiști IT etc.), România se confruntă și cu o „scurgere” la fel de importantă de instalatori, electricieni, faianțari ori zugravi: pare din ce în ce mai greu să găsești o echipă de „meseriași” care să facă o lucrare în mod profesionist, cap-coadă.

Asta în condițiile în care, cel puțin la suprafață, internetul e plin de școli profesionale care oferă cursuri de calificare de tot felul, de la autopsieri și magazioneri, până la mult-căutații instalatori și electricieni.

Un reporter Digi24.ro a jucat astfel rolul unei persoane de „40+ ani” care intenționează să se specializeze „de la zero” într-o meserie și a căutat să afle ce are de oferit „la firul ierbii” piața muncii, dincolo de comunicatele și statisticile oficiale.

Citiți articolul integral pe Digi24.

sursă foto articol Dreamstime.com