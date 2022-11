Articol susținut de Kimicar România Vineri, 18 Noiembrie 2022, 11:07

Într-o perioadă în care se vorbeşte din ce în ce mai des despre instabilitate financiară, scădere a ratei profiturilor, despre provocări privind raportul dintre cheltuieli şi venituri, apar şi companii dispuse să doneze către cei aflaţi la nevoie.

Donaţii de 40.000 de euro, către centrele sociale din Sectorul 1 Foto: Kimicar

Este cazul companiei Kimicar Romania care a decis să doneze produse de igienizare în valoare de aproximativ 40.000 de euro, către centrele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Astfel, copiii şi bătrânii din centrele de asistenţă socială care au nevoie de servicii specializate, dar şi refugiaţi ucraineni stabiliţi temporar în centre pe raza Sectorului 1, vor beneficia de produse de curăţenie Kimicar pentru următoarele luni.

Alexandru Ilie, adminstratorul societăţii Alex Creativ, care a adus pe piaţa din România produsele Kimicar din Italia, destinate sectorului HoReCa, auto, industrie, dar şi consumatorului casnic, spune într-un interviu povestea afacerii sale şi a donaţiilor făcute către centrele sociale.

Reporter: Cum v-a venit ideea acestor donaţii?

Alexandru Ilie: Să începem cu ceea ce este cel mai important în opinia mea, şi anume faptul că oamenii nu trebuie uitaţi. Cu sute de probleme pe cap, când nu mai avem timp poate nici să ne aducem aminte de cei dragi, uităm de multe ori că lângă noi sunt persoane care poate nu au un adăpost deasupra capului, copii care nu ştiu cui să spună mamă, sau bătrâni uitaţi de lume. De ei, evident, se ocupă statul, la care contribuim toţi, dar, noi, ceilalţi, mai avem vreo datorie? Eu cred că da, cred că rolul fiecăruia dintre noi este să ne implicăm în viaţa socială.

Reporter: Credeţi că aveţi vocaţie de antreprenor sau de filantrop?

Alexandru Ilie: Eu, clar, fac business, sunt un om de afaceri, dar, repet, oamenii de lângă noi nu trebuie uitaţi. Eu am identificat la timp oportunitatea unei afaceri, am pornit pe acest drum pentru că am considerat că este de datoria mea să am grija familiei mele şi am rămas încă, după 18 ani, o afacere de familie. În ziua de azi, clar, a face afaceri e o provocare constantă, dar am avut grijă să nu uit de unde am plecat şi să încerc, atât cât pot să-i ajut si pe alţii. Nu spun că s-ar putea face minuni, dar cred că lumea ar fi mai echilibrată, şi lucrurile ar sta mai bine pentru aceşti oameni dacă fiecare ar contribui cu ceva.

Reporter: Aveţi vreo reţetă a succesului în afaceri? Există aşa ceva?

Alexandru Ilie: Cred că perseverența este cheia pentru a reuși în orice. La început a fost o idee de business, şi iată că anul acesta ajungem la a 18-a aniversare. Însă eu și familia mea, implicată în afacere, am crezut că este șansa noastră. Deși câștigurile nu erau mari, am continuat, am făcut investiții, convinși că în cele din urmă vom reuși. Nu știu dacă avem o afacere de succes, nu pot eu din interior să fac o astfel de evaluare, ştiu doar că investim mereu timp și bani în tehnologie și în lărgirea portofoliului de produse.

Reporter: Cum era piața pe care activaţi în urmă cu 18 ani?

Alexandru Ilie: Era un teren liber pentru toată lumea. Noi am avut șansa de a aduce în România un producător italian de detergenți și igienizanți, Kimicar, renumit pentru calitatea produselor. Şi lumea a trebuit să se convingă de eficiența produselor dedicate casei, mașinii sau industriei. Iar acum ne sunt clienți fideli. Chiar mai mult, ne recomandă altora! În privința spălătoriilor auto self service, drumul era presărat cu prejudecăți: de ce să îmi spăl mașina singur, când o poate face altul pentru mine? Lucrurile s-au schimbat între timp şi au apărut doritori de a-și începe afaceri cu spălătorii auto self service, iar noi, deținând know-how-ul, am început să oferim gratuit expertiză în domeniu clienţilor şi partenerilor. Aici pot spune că businessul e în plină expansiune.

Reporter: Să ne întoarcem la produse comercializate de compania dumneavoastră, de ce să cumpere oamenii un produs de import în defavoarea unui produs local?

Alexandru Ilie: Păi să o luăm pe rând. Producatorul Italian are o experienţă din anul 1982 şi respectă atât standardele şi regulamentele impuse atât în Italia cât şi în UE. În al doilea rând, sunt produse profesionale concentrate, care trebuie diluate cu apă înainte de folosire, deci vorbim de economii considerabile. Apoi, conţin materii prime de origine vegetală, coloranţi alimentari sau enzime, deci nu sunt toxice, nu produc alergii şi sunt prietenoase cu mediul. Sunt respectate fişele tehnice de securitate declarate pentru fiecare produs, fapt care nu există la unele produse din piaţă care sunt lungite cu apă. Şi din păcate există nenumărate exemple în piaţă, unele care au declanşat adevărate tragedii în sistemul sanitar spre exemplu, unde autorităţile nu au sisteme de măsurare şi control direct la utilizator.

Reporter: Spuneţi aşadar că produsele concentrate ar constitui un avantaj...

Alexandru Ilie: Eu prezint un fapt concret: consumatorul final are posibilitatea să opteze pentru un produs gata de folosire, însă cu un rezultat modest, pentru că nu poate determina concentraţia soluţiei de curăţare, sau poate beneficia de un produs concentrat, de calitate superioară, la care mai adaugă apă, şi, implicit, preţul va fi mai mic. În ceea ce îi priveşte pe profesioniştii în domeniu, au varianta unui produs economic, la fel, cu un rezultat modest şi cu risc de deteriorare a suprafeţei, sau cumpără un produs garantat de producătorul italian, profesional, calitativ, cu certificări europene, unde sunt impuşi regulatori şi adjuvanţi care să protejeze suprafeţele ce intră în contact cu soluţiile prietenoase cu mediul, care nu conţin fosfaţi, sunt biodegradabile în proporţie de peste 95%, şi care poate prezenta la cerere, oricărui utilizator, prin aparatele de măsură, concentraţia, alcalinitatea sau PH-ul. Totul, cât se poate de transparent.

Reporter: Cum poate face cineva un calcul privind eficienţa şi avantajul produselor de curăţare concentrate?

Alexandru Ilie: Fiecare consumator, indiferent că este profesionist sau amator trebuie să îşi pună o întrebare simplă: Cum se justifică preţul mic al unui anumit produs, în condiţiile în care costurile sunt compuse din cost producţie şi ambalare, cost flacon, cost retailer, transport, TVA, preţ de raft. Şi preţul de vânzare e de câţiva lei, sperând că nu e multă apă cu iz de detergent. Şi există şi câteva exemple în care clientul are de suferit. Foloseşti un produs economic pentru curaţare mocheta, covor, tapiţerie, canapea şi descoperi că pe termen lung materialul se decolorează şi se destramă ţesăturile. Sau mergi şi speli maşina la o spălătorie auto din proximitate şi este folosită o soluţie economică fără protecţie, iar după 6 luni de spălat acolo constaţi că maşina ta cea nouă nu mai străluceşte şi ai ornamentele arse şi deteriorate. Decizia utilizatorului care crede că economiseşte pe termen scurt nu face decât să îl dezamagească şi să piardă mai mult pe termen lung. Cred că aş putea face chiar şi o paralelă cu donaţiile către centrele de asistenţă. Eu cred că atunci când dăruieşti, nu sărăceşti, dar sunt convins că se poate întâmpla asta atunci când alegi să cumperi ieftin şi prost, cheltuind în realitate foarte mult.

