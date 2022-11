Articol susținut de Asociația One Kind Joi, 17 Noiembrie 2022, 09:13

Silviu Chirilă și Cristian Botan sunt doi tineri care cred în puterea generozității și a implicării sociale. Atenția lor este îndreptată în cea mai mare parte către ONG-urile care ajută copii cu dizabilități sau copii care provin din medii defavorizate. Amândoi s-au atașat în timp de asociațiile pe care le susțin și mențin o legătură strânsă cu ele.

Doi tineri au strâns peste 32.000 lei pentru copiii defavorizați din România Foto: Galantom

Silviu Chirilă a început să se implice și să strângă fonduri în 2014, având deja circa 10 campanii la activ doar pe Galantom pentru care a reușit să mobilizeze donații de 20,076 de lei. Spune că fundraising-ul este un fenomen simplu la bază, însă cea mai mare provocare i se pare să te împaci cu gândul că vor fi momente în care te vei lovi de refuzuri și să nu le lași să te demoralizeze: „am învățat în timp că acest lucru este normal (unii oameni poate chiar nu rezonează cu cauza aleasă de tine sau au uitat). Am învățat și cum să îi abordez pe alții și să îi conving mai ușor să susțină cauza”.

În 2018, și-a donat ziua de naștere ca să strângă fonduri pentru tratamentul alergătorului Robert Cadar și, în anii următori, s-a alăturat Fundației FARA, care sprijină copiii și tinerii din mediile defavorizate. „Dacă îmi pot dărui puțin din timpul pe care îl am convingând alți oameni să doneze bani care ar putea să le facă în vreun fel viața mai ușoară acestor copii, de ce să nu o fac?”, spune Silviu.

Pentru el, cea mai mare bucurie o reprezintă momentul în care vede rezultatele concretizate prin intermediul implicării lui și a celor care l-au susținut cu donații. Spre exemplu, anul trecut a fost fericit să afle de la Fundația FARA că locul de joacă pentru copiii cu dizabilități a fost finalizat și a fost în vizită să îl vadă.

Un simplu loc de joacă poate face o diferență în viața copiilor cu dizabilități. „Închipuiți- vă că unele lucruri pe care noi le luăm de bune, cum ar fi să ieșim să socializăm cu prietenii, să ieșim cu bicicleta în parc, chiar și mersul pe jos, pentru unii copii pot fi o provocare sau lucruri pe care nu vor ajunge să le facă niciodată fară ajutor extern”. Gândul acesta l-a motivat și l-a determinat să ia atitudine. „Toți avem problemele noastre de zi cu zi, însă de multe ori uităm că suntem norocoși și că mulți oameni luptă cu probleme mult mai mari decât ale noastre. Implicându-ne să ajutăm în aceste cauze și fiind generoși, nu îi ajutăm numai pe ei, ci și pe noi, deoarece devenim mai buni și contribuim la construirea unei societăți mai bune pentru viitorul tuturor”, spune Silviu.

Cristian Botan este antreprenor digital și activist pentru transparență în administrația publică și ambasador #TeamHope. De la primul lui Semimaraton din 2016 și până în prezent, Cristian a alergat sau și-a donat ziua de naștere ca să strângă fonduri pentru programul „O casă și o familie pentru fiecare copil”. Nu i-a fost mereu ușor să convingă oamenii să doneze, dar continuă să îndemne la implicare, convins că e datoria noastră, a celor mai norocoși, să întindem o mână de ajutor. Acțiunile sale desfășurate prin intermediul platformei Galantom au strâns în total 12,062 de lei.

Cristian crede că adevărata noastră valoare ca oameni provine din binele pe care reușim să îl facem pentru ceilalți și că destinele se pot schimba atunci când întindem o mână de ajutor către cei care au nevoie de susținere. „Viața a fost foarte generoasă cu mine. Am avut o copilărie extraordinară și am fost mereu răsfățat. Ai mei sunt cei cărora le datorez orice lucru bun pe care am reușit să-l fac vreodată și ei m-au inspirat întotdeauna să fac mai mult, să fac mai bine și să încerc, ori de câte ori am ocazia, să fac bine cuiva care n-a avut norocul meu”, spune Cristian.

Când vine vorba despre strângerile de fonduri în general, Cristian spune că una dintre cele mai mari provocări este reprezentată de a reuși, prin cuvinte, să transmiți celorlalți emoția și impulsul de a contribui. Cea mai mare bucurie pentru el este bucuria oportunității de a ajuta cu adevărat. „Trebuie să acționăm acum, pentru că timpul e posibil să nu aibă răbdare cu un copil care adoarme în frig sau este flămând”, spune el.

