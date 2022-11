Articol susținut de Porsche România​ Miercuri, 16 Noiembrie 2022, 09:09

​Ieri a avut loc inaugurarea locației CUPRA Garage în București, acesta fiind primul showroom al brandului la nivel național. Spațiul inovativ și dinamic este situat ȋn Blvd.Theodor Pallady, nr. 42 B, la showroom-ul GTT Motors.

Lansarea primului showroom CUPRA Garage în România Foto: Porsche Romania

Prima locație ce sintetizează caracterul și viziunea CUPRA

"Este nevoie de o abordare strategică ȋn ceea ce privește alegerea unei noi locații, deoarece trebuie să fie recunoscut totodată și potențialul pieței unde se face lansarea. CUPRA este un brand neconvențional, iar CUPRA Garage este un element cheie în strategia acestuia de implementare locală. Dorim să generăm experiențe unice și emoționale, iar faptul că avem propria noastră locație în showroom-ul CUPRA Garage din București, confirmă faptul că ne transformăm ambiția în realitate”, a declarat Horațiu Moldovan, Brand Manager CUPRA România.

Noul showroom însumează perfect caracteristicile mărcii CUPRA, un brand provocator, adaptat la vremurile actuale, urban și independent. La fel cum mașinile mărcii reușesc să se diferențieze într-un peisaj stradal aglomerat, CUPRA Garage însumează individualitatea și inovația brandului.

Performanța pură, tehnologia concentrată pe utilizator dar și design-ul sofisticat fac din această locație spațiul ideal ce poate defini marca, iar conceptul care a stat la baza acestuia are rolul de a produce același sentiment de entuziasm și pasiune contemporană pe care îl simți atunci când te afli la volanul unei mașini CUPRA.

Viitorul sună promițător pentru potențialii clienți CUPRA

Brandul ȋși dorește să ofere clienților săi experiențe unice și memorabile. CUPRA își propune să se extindă și să ȋși popularizeze noul concept, atât la nivel național cât și internațional, iar inaugurarea noului showroom este prilejul perfect pentru a demonstra încă o dată actualitatea și inovația brandului.

La momentul de față, ȋn showroom este expusă o mașină 100% electrică - CUPRA Born, precum și cel mai puternic model al mărcii de până acum, CUPRA Formentor VZ5. Performanța și electrificarea sunt caracteristici reprezentative ale mărcii CUPRA, de la care se va porni pentru proiectarea viitoarelor modele.

„După cum am menționat, CUPRA reprezintă performanța contemporană. In viitor, această performanță va fi una electrică, dar plină de emoție. CUPRA Formentor VZ5 demonstrează impresionant de unde provine marca. Este cel mai înalt nivel de performanță ȋn ceea ce CUPRA poate oferi, dar și un tribut adus rădăcinilor noastre din cursele de automobile – un adevărat răsfăț pentru pasionații de mașini. CUPRA Born, pe de altă parte, arată încotro se îndreaptă călătoria, aducând cu sine multe dintre aceste elemente specifice sportului cu motor, în prezent” a menţionat Horațiu Moldovan, Brand Manager CUPRA România.

Anul trecut brandul a lansat prima sa mașină 100% electrică - CUPRA Born, dând astfel startul unei noi generații electrice marca CUPRA. Modelul s-a bucurat de succes ȋncă de la momentul lansării oficiale, făcând parte dintre cei șapte finaliști la premiile European Car of the Year 2022. Acesta a fost al doilea an consecutiv în care CUPRA a fost selectată, după nominalizarea Formentor în 2021.

Care sunt planurile de viitor?

În 2024, va fi lansată CUPRA Tavascan, a doua mașină complet electrică, urmată de reprezentarea tangibilă a conceptului electric urban prin UrbanRebel, în 2025.

În plus, alte două vehicule marca CUPRA vor fi lansate până la sfârșitul anului 2025: un SUV electric complet nou precum și modelul CUPRA Teramar, cu versiuni mild-hybrid și plug-in-hybrid, având o autonomie electrică de aproximativ 100 km, ce se va alinia noilor generații de vehicule electrice.

Dacă îți dorești să te urci la volanul unui model CUPRA și să experimentezi inovația brandului, reprezentanții acestuia te așteaptă la noul showroom CUPRA Garage pentru o experiență ce anticipează performanțele viitorului.

