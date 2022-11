ESENTIAL Luni, 14 Noiembrie 2022, 04:11

Muncitori din Bangladesh acuză felul în care sunt tratați în Sibiu ● ​„Rechizitoriul" Mitropoliei din 2003 despre părintele Calistrat: îşi crea „o armată" de discipoli, călugărind tineri într-o casă privată ● Patru terenuri de 1 milion de euro ale unui mic funcționar la stat ● Statul, obligat să despăgubească Familia Regală pentru lipsa de folosință a unei păduri din Azuga ● Românii, în top zece cumpărători de imobiliare în Dubai ●Cele mai bogate comune din România ● Guvernul orbilor ● Ce face România dacă intră în recesiune: Cât ar putea dura și cum arată scenariul negru al economiei românești ● Ședință de urgență în Republica Moldova. Două scenarii pe masă: remanierea sau demisia Guvernului ● Poluarea care nu se vede, dar se aude ● Cât a câștigat statul din "liberalizarea" pieței energiei ● Fascinația noastră cu profeții și profețiile lor minunate: de la Savonarola la Calin Georgescu

Muncitori din Bangladesh acuză felul în care sunt tratați în Sibiu: ”Ne-au vândut”

Ahmed, așa cum a fost numit un bărbat din Bangladesh de publicația Info Migrants, pentru a-i fi protejată identitatea, acuză o firmă din Sibiu că a tratat ca sclavi mai mulți muncitori din această țară. ”Ne-am gândit că, ca țară din Europa, România, va garanta drepturile lucrătorilor”

Neplătiți, lăsați în condiții proaste de trai și punându-i să practice munci degradante, aceștia spun că nu mai au acum nicio soluție. În urmă cu două săptămâni, Turnul Sfatului a contactat Instituția Prefectului cu privire la această situație, însă până la publicarea acestui articol nu am primit niciun răspuns.

„Știam că România este o țară europeană. Salariul lunar ni s-a spus că va fi de 650 de dolari, ceea ce este destul de bun, cazarea este gratuită și ni s-a spus că ne va oferi câte un apartament la fiecare trei-patru persoane. Ziua de muncă va dura. opt ore și orele suplimentare ar fi plătite pentru orice ore suplimentare. Ne-am gândit că, ca țară din Europa, România va garanta drepturile lucrătorilor. Am fost de acord să mergem”, explică Ahmed, un migrant care lucrează în prezent în România, scrie Turnul Sfatului

„Rechizitoriul” Mitropoliei din 2003 împotriva părintelui Calistrat: îşi crea „o armată” de discipoli, călugărind tineri într-o casă privată

Cele două femei care susţin că au fost agresate la Mănăstirea Vlădiceni ne-au pus la dispoziţie o înregistrare audio dinaintea incidentului. Acestea afirmă că a mai fost un incident violent şi pe 31 august

Incidentul în care părintele Calistrat Chifan, de la Mănăstirea Vlădiceni, este filmat agresând o femeie în curtea bisericii nu este singular în istoria relaţiei acestuia cu Biserica Ortodoxă Română. Comunicatul Patriarhiei Române din 2003, citat şi în materialul publicat ieri de „Ziarul de Iaşi”, face o trecere în revistă a motivelor pentru care, în urmă cu 20 de ani, preotul a fost la un pas de caterisire, dar s-a ales doar cu decăderea din treaptă.

Acesta a fost oprit de la slujire pentru mai bine de şase ani, din 2009 reîntorcându-se cu drepturi depline în preoţie. „Rechizitoriul” făcut atunci de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi publicat de Patriarhie este fără echivoc: Calistrat Chifan a stârnit răzmeriţe oriunde a fost postat călugăr, a schimbat trei mănăstiri, iar în final, la Bârnova, a format o reţea în care transforma tineri, unii minori, în călugări, fără acceptul Bisericii, scrie Ziarul de Iași

​Patru terenuri de 1 milion de euro ale unui mic funcționar la stat

Presa locală dezvăluia, săptămâna trecută, schema prin care Radu Grigoraș și Bogdan Șavlovschi, foști directori la Oficiul de Cadastru, au pus mâna pe 8,3 ha în zona Copou-CA Rosetti.

Episodul 2: Grigoraș mai are trei terenuri excepționale în Iași – Copou, Galata, Bucium - și unul de peste 10.000 mp în Tunari, zona de nord a Bucureștiului

Toate proprietățile, mai puțin cea din București, sunt pe numele părinților. Actualul director de Patrimoniu de la Primărie nu are pe numele său nici măcar apartamentul în care locuiește

Toată cariera lui Radu Grigoraș a fost la stat, având salarii modeste. Achiziția unor terenuri atât de valoroase, pe care acum obține certificate de urbanism pentru a construi blocuri, este un mister. Nimeni nu explică mecanismul prin care anumiți funcționari publici sunt milionari în euro. Citește articolul pe ReporterIS

Statul, obligat să despăgubească Familia Regală pentru lipsa de folosință a unei păduri din Azuga

Curtea de Apel București a pus capăt zilele trecute, după aproape 4 ani de procese, disputei din instanță pe care cele 5 fiice ale Regelui Mihai o aveau cu Garda Forestieră Ploiești și Ministerul Mediului pentru plata compensațiilor pe 2018 pentru materia lemnoasă ce nu se poate recolta din cauza restricțiilor de mediu. Fiicele Regelui Mihai solicitaseră, după decesul tatălui lor, survenit în decembrie 2017, plata sumei de 1.380.633,47 lei, plus dobânzi, reprezentând contravaloarea produselor de masă lemnoasă care nu se puteau recolta de pe o suprafață de pădure de peste 4.100 de hectare. Judecătorii au respins argumentele Gărzii Forestiere și ale Ministerului Mediului cum că actul depus de către fiicele Regelui Mihai, respectiv certificatul de legatar (certificatul de moștenitor), nu ar fi suficient pentru aprobarea cererii de acordare a compensațiilor, scrie JustNews.ro

Românii, în top zece cumpărători de imobiliare în Dubai

Criza din februarie i-a determinat pe oamenii cu valori nete mai mari să se mute în țări mai sigure, stabile și cu economii care cresc rapid. În ceea ce privește piața imobiliarelor din Dubai, rușii ocupă locul 1 în topul investorilor, iar românii se clasează pe poziția 10.Investitorii rușii i-au depășit pe cei indieni, britanici și italieni, după cum o arată datele raportului din trimestrul al treilea din 2022 realizat de compania de brokeraj Betterhomes. Poziția adoua este ocupată de investorii din Marea Britanie, urmați de cei din India, Germania, Franța, Statele Unite ale Americii, Pakistan, Liba, Canada și România, potrivit Khaleej Times.

Însă, în prima jumătate a lui 2022, indienii erau cei mai prolifici cumpărători în Dubai, urmați de britanici, italieni, ruși și francezi.

„Europenii au dominat numărul cumpărătorilor din străinătate de-a lungul anului 2022. Conflictele globale și atenuarea sporită a europenii i-au plasat pe ruși în fruntea clasamentului nostru ca și cumpărători nerezidenți numărul unu în Dubai. Regatul Unit deține o poziție puternică pe locul doi, deoarece mai multe persoane văd valoarea cumpărării imobiliare în Dubai și diversele beneficii pe care, fără îndoială, le oferă, cum ar fi siguranță, soare și oportunități nesfârșite”, au precizat cei de la Betterhomes în raportul trimestial, potrivit Adevărul.

Cele mai bogate comune din România

Sunt câteva comune din România care au venituri mai mari decât orașe similare ca populație. Pe primul loc este comuna Chiajna, din județul Ilfov. Potrivit datelor Direcției pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale în 2021, citate de analizeeconomice.ro. Nu este o surpriză, Chiajna a fost pe primul loc între cele mai bogate comune și în 2017, 2018, 2019 și 2020.

Pe următorul loc este comuna Florești, din Cluj. A ajuns la un buget de 79,16 milioane de lei, în creștere față de anul 2020, când a avut venituri totale la buget de 72,71 milioane de lei. , potrivit GreatNews.ro

Guvernul orbilor: problema mamelor minore trenează de două decenii, dar Cabinetul Ciucă susține că are mijloace eficiente de intervenție

Guvernul României prezintă o butaforie normativă, un decor legal inutil care ornează lipsa concretă de intervenție și suport în chestiunea mamelor minore, deși suntem țara europeană cu cea mai dezolantă statistică aferentă.

Guvernul României nu consideră oportună înființarea unui Registru național al gravidelor și mamelor minore, deși România este țara cu cele mai multe adolescente care nasc din Uniunea Europeană, iar intervenția executivă în monitorizarea și combaterea fenomenului e ca și inexistentă, statul mulțumindu-se de ani de zile să înregistreze scriptic o parte din cazuri, fără a oferi servicii concrete de suport.

Confruntat cu inițiativa a două parlamentare USR, Oana Țoiu și Monica Elena Berescu, care au propus înființarea unui astfel de registru, Guvernul Nicolae Ciucă a emis un punct de vedere negativ, susținând că nu e nevoie de așa ceva, scrie Dela0.

Ce face România dacă intră în recesiune: Cât ar putea dura și cum arată scenariul negru al economiei românești

Scenariul de bază este că nu va exista o recesiune efectivă în România, însă, o criză economică ar putea purta haina acestui fenomen. Dacă am avea în vedere cel mai negru scenariu prin care ar putea trece România, o recesiune ar putea dura doi ani, cel puțin aceasta ar fi o concluzie logică privind în urmă la precedente perioade de scădere economică din țara noastră care au durat cel puțin atât de fiecare dată, consideră Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România.

Recesiunea a ajuns un subiect fierbinte în glasul românilor, care, de cele mai multe ori nu știu exact cum se definește acest fenomen. Mai mult, ne este greu să definim din punct de vedere temporar cât durează o recesiune și care o să fie efectul ei principal. Ca să încercăm să explicăm acest concept, în primul rând, este important să delimităm doi termeni: cel de recesiune tehnică și cel de recesiune efectivă,scrie Wall-Street.ro

Poftiți în mașina timpului: caleidoscop de orașe românești de acum un secol

La fiecare 1 decembrie, iar cel care urmează nu va face excepție, suntem chemați să sărbătorim unirea în urma căreia a rezultat România Mare. Dar cum arăta, în teren, această țară de acum o sută de ani atât de idealizată astăzi? Cum îi erau orașele? Cum îi era capitala? Ce avea ea de oferit în materie de geografie urbană? Și ce spunea până la urmă urbanismul despre locuitorii locurilor?

Am căutat câteva răspunsuri la Biblioteca Centrală Universitară și le-am găsit în cartea academicianului Ion Simionescu, universitar de seamă din prima jumătate a secolului XX, pionier al paleontologiei românești și unul dintre puținii savanți români care au scris, pe lângă publicistica științifică, și cărți de popularizare a științei.

Un caleidoscop de așezări omenești. Așa descria Simionescu România în anii 1920, când întreprindea o serie de călătorii prin orașele țării cu scopul de a le studia urbanismul. A adunat o parte din observații într-un volum extraordinar de geografie urbană, scrie Dela0

Ședință de urgență în Republica Moldova. Două scenarii pe masă: remanierea sau demisia Guvernului

Mai mulți lideri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-au adunat de urgență, duminică seară, la Președinția Republicii Moldova după o invitație a președintei Maia Sandu. Potrivit surselor Libertatea, aceștia urmau să discute despre soarta Guvernului condus de Natalia Gavrilița. Cele două scenarii au fost anunțate și de postul moldovenesc TV8.

Ședința nocturnă a liderilor PAS, ținută la sediul Președinției Republicii Moldova, s-a încheiat, informează TV8 și deschide.md. Câțiva deputați au declarat că la ședință s-a discutat despre „unele remanieri”, „îmbunătățirea actului guvernării” și „situația pe securitate”. Radu Marian, deputat PAS, a afirmat că demisia guvernului condus de Natalia Gavrilița ar fi un zvon.

Totuși, parlamentarul a precizat că există posibilitatea efectuării unei remanieri guvernamentale. „Am discutat situația pe securitate, situația politică și asta e. Am discutat anumite remanieri, dar tot ce s-a auzit azi în presă sunt zvonuri. Am discutat riscurile care sunt, soluțiile pe care să le luăm mai departe, e un proces normal de lucru”, a declarat Radu Marian, citat de Libertatea.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va avea patinoar, carusel, roată panoramică și Casa lui Moș Crăciun

Primăria Capitalei a anunțat, astăzi, că Târgul de Crăciun din Piața Constituției va avea, pe lângă spectacole și concerte, mai multe atracții pentru bucureșteni, precum casa lui Moș Crăciun, o roată panoramică de aproape 40 de metri, un carusel și un patinoar. Târgul de Crăciun se va deschide pe 20 noiembrie și

bucureștenii pot să-l viziteze de luni până vineri în intervalul 12:00-23:00, dar și sâmbăta și duminca în intervalul 10:00-23:00. Accesul vizitatorilor va fi gratuit.

„Bucureștiul se aliniază marilor capitale care organizează evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă. Invit bucureștenii și turiștii în Piața Constituției unde Primăria Capitalei prin ARCUB, PROEDUS și CREART organizează în perioada 20 noiembrie – 26 decembrie Târgul de Crăciun București. Un eveniment de tradiție ce aduce anual peste 1.000.000 de vizitatori, Târgul de Crăciun transformă centrul oraşului într-un spaţiu festiv destinat întregii familii”, a scris Nicușor Dan, primarul Capitalei, pe Facebook, scrie Buletin de București.

Poluarea care nu se vede, dar se aude

Într-o lume utopică: Este ora 6.00. În București, primele raze ale soarelui tomnatic anunță începutul unei noi zile, în timp ce vântul bate puținele frunze rămase în copaci. Alarma telefonului îți întrerupe somnul; este semnul că zorii zilei s-au ivit și că trebuie să mergi la muncă.

Scenariul de mai sus ar fi posibil într-un București silențios, în care nu sunt înmatriculate 1,5 milioane de mașini, în care transportul în comun ar fi ecologic și modern, într-un oraș în care șoferii nu ar abuza de claxoane, evenimentele gălăgioase ar fi organizate în locuri special amenajate, iar vecinii din bloc ar respecta orele de liniște.

În realitate: La ora 6.00, tramvaiele circulă de aproape două ore, depășind limita admisă a decibelilor, șantierele încep să producă primele sunete nedorite, clopotele bisericilor bat din oră în oră, iar boxa vecinilor de la etaj pare că nu a fost oprită de câteva zile.

În aceste condiții, există toate șansele ca primul sunet auzit într-o dimineață să nu fie alarma telefonului sau a ceasului deșteptător, ci o sursă de poluare fonică, scrie Europa Liberă.

Cât a câștigat statul din ”liberalizarea” pieței energiei

Statul a încasat în primele nouă luni între 10 și 15 miliarde de lei exclusiv din suprataxarea companiilor energetice în contextul dereglementării pieței. La această sumă se mai adaugă venituri suplimentare obținute din dividende și impozite pe profit, o consecință a câștigurilor extraordinare realizate de sector, precum și venituri suplimentare din TVA și accize.

Din calculele specialiștilor, statul român ar putea încasa circa 50 miliarde de lei în tot anul 2022 venituri suplimentare legate de companiile energetice în contextul crizei, scrie Curs de Guvernare

Oana Velcu. Arta de a regăsi relația cu propria creativitate

Timp de nouă ani, Oana a lucrat în cercetare și a predat în Finlanda, la Hanken School of Economics și Aalto School of Business. Domeniul ei de specialitate – sisteme informatice. Are un doctorat în sisteme ERP și studii postdoctorale în vizualizare de date.

Apoi, a decis să-și schimbe complet viața: a studiat și s-a certificat în neuroștiință și coaching. Ceva, spune astăzi, nu-i dădea pace, ca o chemare pe care, până la urmă, n-a putut-o refuza. Frica de nou și necunoscut n-a părăsit-o în niciuna dintre zilele ultimilor șase ani, de când își clădește această nouă identitate.

Oana lucrează ca specialist în creativitate și gândire colaborativă. Cartea ei – ”How to Develop Your Creative Identity at Work” – este un manifesto pentru a aduce înapoi în viața profesională puterea noastră creativă, care e sursa satisfacției, a succesului, a libertății și, adesea, un extraordinar antidot împotriva burn-outului.

Am vorbit cu Oana despre ce este creativitatea și cum să cultivăm relația cu forța creatoare din fiecare dintre noi, despre cum sună și cum să ascultăm vocile creativității, scrie Andreea Roșca

Fascinația noastră cu profeții și profețiile lor minunate: de la Savonarola la Calin Georgescu

Întâmplarea a făcut să urmăresc duminică puțin din interviul cu domnul Călin Georgescu, la Realitatea TV, pe fondul unui broad state of mind pe care îl am în timp ce citesc o carte despre viață călugărului Girolamo Savonarola [mai precis “The Burning of the Vanities: Savonarola and the Borgia Pope” a lui Desmond Seward].

Poate mintea mea este prea pătrunsă de personajul cărții, dar ascultând introducerea pe care i-a făcut-o moderatorul emisiunii, Anca Alexandrescu, iar apoi ascultând primele fraze ale domnului Georgescu, veterinar prin pregătire, nu am putut să nu fac imediat apropierea între cei doi profeți – Savonarola și Georgescu.

Cărțile lor de vizita, respectiv argumentul credibilității lor în rândul publicului-gura-căscată, sunt profețiile lor care s-au „dovedit” a fi adevărate [deși în acest context, termenul – adevărat – este încărcat cu extrem de multă ambiguitate], scrie PressHub

Cum a schimbat războiul harta importurilor de petrol și gaze ale României

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a reconfigurat drastic piața mondială de energie. Pentru a sancționa Rusia, statele din Uniunea Europeană s-au străduit să renunțe, pe cât posibil, la dependența de petrolul și gazele importate de acolo. Au sfârșit însă, adeseori, prin a plăti la fel sau chiar mai mulți bani către Moscova, față de anul trecut, pentru că prețurile la energie au explodat.

România nu a fost ocolită de aceste provocări , arată datele privind importurile de petrol și de gaze naturale ale statelor UE, precum și valorile lor, obținute de Panorama de la Eurostat. Dacă punem față în față situația acestor importuri în 2021 și în anul războiului cu Rusia, România are câteva puncte care o scot în față, pe harta UE, scrie Panorama

Urmele biologice ale lui Vlad Țepeș, prelevate din Sibiu. Cercetătorii căută proteine ​​legate de foamete, stres și sifilis

Cercetători din Israel și Italia s-au aflat la Sibiu pentru a studia o scrisoare din 4 august 1475, trimisă de Vlad Țepeș orașului Sibiu. Nu fac analize de text, nu caută date istorice, ci proteine.

Gleb Zilberstein, om de știință din Israel, chimistul Pier Giorgio Righetti de la Politehnica din Milano, și colegii lor au luat probe de pe scrisoarea scrisă de mâna celui cunoscut în Occident drept Dracula. Demersul lor a fost relatat de Smithsonian Magazine.

O știință nouă scoate la lumină de câțiva ani detalii absolut incredibile despre viața unor persoane care au trăită u câteva sute de ani înaintea noastră. Echipa de cercetători care s-a aflat recent la Sibiu a descoperit, de exemplu, că scriitorul Jack London s-ar fi otrăvit luând medicamente tot mai puternice și în doze tot mai mari din cauza durerilor provocate de diabet, scrie Turnul Sfatului