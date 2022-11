ESENTIAL Vineri, 11 Noiembrie 2022, 14:31

Anul 2022 a reprezentat o creștere a diversității gamelor de produse și o dezvoltare vizibilă pentru dm drogerie markt. Compania a marcat sfârșitul de an financiar în data de 30 septembrie, cu o creștere importantă a veniturilor înregistrate în comparație cu cele de anul trecut. Retailerul dm drogerie markt, prezent în România de peste 15 ani, a venit anul acesta cu îmbunătățiri semnificative în magazine, în zona de depozit, dar și cu lansarea propriului magazin online, cifra de afaceri ajungând la 827 milioane de lei, în creștere cu 31,7% față de anul financiar anterior.

Cel mai mare magazin dm din România, în Centrul Vechi din București Foto: dm drogerie markt

La finalul anului financiar, dm drogerie markt România număra 126 de filiale active în toată țara, iar în ultimul an au fost inaugurate mai multe magazine în Cluj-Napoca, București, Făgăraș, Sovata, Turda, Brașov, Piatra Neamț, Timișoara, Zalău, Ploiești și Baia Mare, procesul de expansiune început în urmă cu câțiva ani fiind în plină dezvoltare.

„Mulțumim echipei dm drogerie markt pentru entuziasmul și efortul dovedit pe întregul parcurs al acestui an, clienților noștri pentru susținerea și încrederea pe care ni le oferă în mod constant și partenerilor noștri, care ne înțeleg viziunea și valorile, ajutându-ne să creștem zi de zi, într-un mod sustenabil. Ne onorează faptul că ne sunteți alături!”, declară Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

„Am continuat și în anul financiar 2021 - 2022 planul de expansiune la nivel de țară. Pentru noi este important să ne aflăm în proximitatea clienților noștri și alegem mereu locuri care se potrivesc atât cu nevoile cumpărătorilor, cât și cu valorile noastre. Odată cu lansarea magazinului online, la final de septembrie, am dezvoltat și mai mult rețeaua națională, optimizând la maximum experiența de cumpărare a clienților noștri”, afirmă Cristian Crișan, Administrator dm drogerie markt România.

În cursul acestui an, dm drogerie markt a investit în extinderea și îmbunătățirea rețelei de magazine, infrastructurii de depozit și lansarea magazinului online din țară aproximativ 45 milioane de lei. De asemenea, a marcat și o premieră, lansând, la București (în Centrul Vechi), în luna mai, cel mai mare magazin dm din România. Cu o suprafață de 900 de metri pătrați acesta are două etaje, conține o diversitate mare din punct de vedere al produselor și își propune să ofere vizitatorilor săi o experiență unică în sesiunile de shopping.

Magazinul online dm

O investiție primită cu entuziasm în întreaga țară este magazinul online dm, lansat în cursul lunii septembrie. Clienții pot găsi pe platforma online aproape toate produsele care sunt prezente fizic în drogheriile dm. Aceștia își pot comanda produsele preferate din confortul casei lor și le pot ridica din magazin sau le pot primi prin curier, direct la ușa casei. Magazinul online cuprinde produse din categorii diferite precum: produsele de machiaj și îngrijire personală, alimente ecologice, articole pentru copii, alimente pentru animalele de companie, suplimente alimentare, produse pentru casă și curățenie.

„Este un proiect pe care ni l-am dorit mult, mai ales că am primit cereri în mod repetat de la clienții noștri. Suntem bucuroși că am putut veni în întâmpinarea nevoilor lor de cumpărare și că le-am putut optimiza procesul de achiziție al produselor noastre. Încă din primele săptămâni după ce am lansat dm online shop am avut un număr neașteptat de mare de comenzi. Magazinul online permite o flexibilitate mai mare în ceea ce privește orele de cumpărare, facilitățile diverse de transport ale comenzilor, este o sursă de inspirație cu sfaturi utile și trucuri și oferă o experiență omnichanel completă pentru clienții noștri. Zilele trecute am lansat și aplicația pentru mobil dm-ul meu, care vine în completarea tuturor serviciilor, având însă și unele facilități noi, precum opțiunea de a scana codul de bare al produselor”, transmite Daniela Jordanovski, Director Marketing și Achiziții dm drogerie markt România.

Conceptul MEREUAVANTAJOS

dm drogerie markt le arată cumpărătorilor cum este să mergi la magazin în fiecare zi timp de câteva luni și să găsești prețurile nemajorate, într-o perioadă instabilă economic. Conceptul MEREUAVANTAJOS a fost introdus și pe piața românească anul acesta și se bucură de multă apreciere din partea clienților. Viziunea care stă la baza conceptului vine în ajutorul cumpărătorului și îl asigură pe acesta că prețul produselor nu va crește pentru cel puțin 4 luni, ajutându-l să poată estima cât mai real valoarea coșului de cumpărături. Conceptul este semnalat la raft pe eticheta produselor, iar clientul poate alege dintr-o varietate mare de produse, pe cel mai potrivit nevoilor sale.

Sustenabilitatea - una dintre valorile principale ale dm drogerie markt

Una dintre valorile principale ale dm drogerie markt, la nivel de concern, este sustenabilitatea. Aceasta se regăsește și la nivel de țară, compania alocând atât timp, cât și resurse proprii pentru a contribui la eforturile comunității de a avea grijă de un viitor mai sustenabil. În prezent, brandul desfășoară o serie de campanii de sustenabilitate și își îndeamnă clienții să se implice și ei în acest tip de acțiuni. Axată pe reciclare, una dintre campanii încurajează clienții să aducă ambalajele diferitelor produse achiziționate din magazinele dm, pentru a le restitui tot în magazin, în locurile special dedicate reciclării. De asemenea, în viitorul apropiat urmează o serie de astfel de acțiuni, cu scopul încurajării acestei mișcări.

Un alt mod de a reutiliza ambalajele de plastic, inspirat din practicile europene, este prezența stațiilor de reumplere a recipientelor pentru detergenții de rufe și vase BIO de la Planet Pure. Produsele Planet Pure sunt certificate de "Austria Bio Garantie", având la bază ingrediente și compuși proveniți din extracte de plante, iar ambalajele reutilizabile sunt compuse 100% din bioplastice (trestie de zahăr). Astfel de stații permit reumplerea recipientelor, diminuând achiziția mai multor ambalaje, iar cei de la dm spun că vor să extindă această posibilitate în cât mai multe drogherii din țară.

Responsabilitate socială

dm drogerie markt s-a implicat pe parcursul anul 2022 în mai multe proiecte sociale. Ultimul proiect în care compania a adus schimbări a fost realizat în parteneriat cu P&G și poartă denumirea O sală de clasă ca acasă. Împreună, cei doi parteneri, au renovat o sală de clasă primară din județul Timiș la standarde europene.

Pe de altă parte, datorită situației vulnerabile în care Ucraina se află din cauza războiul, compania s-a implicat activ în ajutarea persoanelor afectate de conflict, prin intermediul Crucii Roșii Române și a Organizației Umanitare Concordia, donând produse de aproximativ 20.000 de euro.

Campania binelui este un alt proiect în care dm drogerie a donat celor 850 de copii din Satele SOS și comunitățile vulnerabile din țară, aproximativ 23.000 Euro. Prin ajutorul financiar compania a susținut casa dm de la Cisnădie, din județul Sibiu, timp de un an de zile. Fapt pentru care, la Gala Recunoștinței SOS, dm drogerie markt a primit premiul pentru implicare în cadrul proiectelor care au vizat Casele SOS.

Tot în perioada sărbătorilor brandul a organizat și campania Giving Friday, prin intermediul căreia a oferit o masă caldă, timp de 6 luni, unor copii fără posibilități. Până în prezent, au fost oferite prin acest proiect peste 23.000 de mese calde, în ultimii trei ani. Giving Friday este o campanie recurentă, în luna noiembrie urmând să aibă loc o nouă ediție, în toate magazinele dm din țară. Compania încurajează clienții să experimenteze magazinul dm online sau să le treacă pragul în ultima vineri din luna noiembrie și să achiziționeze produse din magazine. 5% din încasările dm din acea zi sunt donate, în fiecare an, în cadrul campaniei.

„Ne implicăm activ în donații și proiecte sociale care aduc mai aproape comunitatea de brand. Este o onoare să putem oferi înapoi susținerea noastră în comunitățile care au nevoie și să le arătăm că ne pasă cu adevărat. Campaniile sociale și cele de sustenabilitate au o pondere mare în proiectele noastre din România și vom continua și în următorul an financiar să contribuim cât putem de mult prin proiecte de acest gen. Totodată, vrem să continuăm conceptul MEREUAVANTAJOS și să creștem în drogheriile noastre varietatea produselor sustenabile, astfel, clienții noștri să aibă mai multe variante de produse la un preț favorabil”, a declarat dna. Ivana Martinakova, CEO-ul dm drogerie markt.

Noile mărci adăugate în portofoliu

Numele de branduri care intră în drogheriile dm se înmulțesc de la an la an. Astfel, în 2021 - 2022, compania a selectat și adăugat câteva branduri noi, o parte dintre ele fiind foarte așteptate și apreciate de cumpărători: Geek&Gorgeous, Purito, NYX, Sinergy Therm, Dermacol, Enroush și Geenfeels. În plus, în categoria mărcilor proprii s-au alăturat Ivorell, no planet b și Balea natural beauty. Produsele no planet b sunt rezultatul unui proiect centrat pe conceptul de upcycling, care utilizează resursele existente și prin care se poate renunța la materiile prime noi. Resturile de la producția de suc de fructe, procesarea alimentelor, cele de la recoltarea și producția de ulei sunt reciclate și sunt folosite pentru noile produse de frumusețe.

dm drogerie markt vrea să ofere opțiuni diverse, diferite și originale. De aceea, lansările de produse și primirea unor noi branduri, sunt inițiative care stârnesc mereu o reacție pozitivă din partea clienților.

dm ca angajator

dm drogerie markt investește în oamenii săi. Cu ajutorul platformei de e-learning, compania pune la dispoziția angajaților training-uri, cursuri și conținut educațional, în vederea dezvoltării personale și profesionale. Cu puțin timp în urmă, dm drogerie markt a lansat un program de dezvoltare a abilităților de conducere care vizează directorii de magazine, iar pentru următorul an brandul pregătește un seminar nou, pentru Middle Management, cu tema Cultura organizațională bazată pe dialog.

Totodată, dm drogerie markt a lansat în urmă cu două luni și un site de recrutare unde se prezintă toate departamentele companiei, descrierea activității și posturile vacante. Astfel, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot aplica printr-un simplu click: dm jobs.

„La dm, considerăm că suntem mai mult decât un angajator, suntem o comunitate, care se extinde odată cu expansiunea companiei. Acțiunile tuturor colegilor reflectă un set de valori bine definite și ne determină să acționăm ca un colectiv în comunitate. Dezvoltarea personală și profesională a membrilor echipei se realizează prin diverse oportunități de formare și perfecționare, fie că vorbim despre sediul central, filialele dm sau centrul de distribuție. Astfel, acordăm o atenție sporită proiectelor interne menite să ofere colegilor cât mai multe soluții inovatoare pentru o evoluție armonioasă în cadrul companiei dm”, a declarat Anita Pop, HR Manager dm drogerie markt România.

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar în România, lanțul de magazine este prezent de 15 ani, timp în care a evoluat constant, a venit cu schimbări și îmbunătățiri, fiind în continuă expansiune, cu 1206 de angajați și 126 de magazine active.