Dacă ne întrebați "care este cel mai bun panou solar fotovoltaic pentru mine?", fără informații suplimentare, este posibil ca răspunsul să nu fie atât de concludent pe cât vă așteptați. Și asta pentru că, atunci când vine vorba de a face o investiție pe termen lung, cum ar fi panouri fotovoltaice, aveți mai multe opțiuni care vor depinde de factori precum cantitatea de energie de care aveți nevoie și de spațiul pe care îl aveți la dispoziție pentru a vă instala autoconsumul fotovoltaic.

Un panou standard, de exemplu, poate funcționa la fel de bine ca un panou scump, de înaltă eficiență, în anumite circumstanțe. Același lucru este valabil și pentru dimensiuni. Un panou mare nu este întotdeauna cea mai bună alegere. De asemenea, trebuie să acordați atenție caracteristicilor echipamentului (eficiență, putere, estetică etc.) și prețului, mai ales dacă aveți un buget restrâns.

Ce ar trebui să știi înainte de a alege panouri fotovoltaice?

Există câteva lucruri pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a începe să căutați panouri fotovoltaice care vi se potrivesc cel mai bine: consumul și puterea de care aveți nevoie, precum și caracteristicile și spațiul pe care îl aveți la dispoziție pentru instalare.

Consumul de energie electrică și puterea contractată

Pentru a afla care este consumul anual de energie electrică, puteți consulta una dintre facturile de energie electrică. Dacă aveți un contor inteligent, vă puteți înregistra pe platforma digitală a furnizorului dumneavoastră și vă puteți consulta consumul direct de acolo.

Puteți verifica contractul pentru a verifica puterea pe care ați contractat-o, care indică numărul de kWh pe care îi puteți consuma în același timp. Acest lucru va fi foarte util atunci când trebuie să vedeți puterea de care aveți nevoie în instalația dumneavoastră.

Spațiul disponibil pentru panouri fotovoltaice

Pentru a calcula spațiul pe care îl aveți la dispoziție pentru instalația fotovoltaică, trebuie să țineți cont nu numai de metrii de care dispuneți, ci și de eventualele obstacole, fie fizice (ferestre, coșuri de fum, sisteme de aer condiționat, antene etc.), fie sub formă de umbre care pot afecta panourile solare, cum ar fi cele produse de copaci, clădiri adiacente etc.

Și de ce este important să cunoaștem spațiul disponibil? Foarte ușor, deoarece numărul de panouri fotovoltaice pe care le puteți instala va depinde de acesta. Iar acest lucru, la rândul său, va determina tipul de panou solar care vi se potrivește cel mai bine. De exemplu, dacă dispuneți de suficient spațiu, ați putea fi interesat să instalați panouri fotovoltaice cu eficiență mai mică, care sunt și mai ieftine, astfel încât să puteți instala un număr mai mare. Cu toate acestea, dacă aveți un spațiu limitat, ați putea fi interesat de panouri solare mai eficiente, care produc mai multă energie pe metru pătrat, chiar dacă sunt mai scumpe.

Tipul de acoperiș, înclinarea și orientarea acestuia pot influența, de asemenea, numărul de panouri de care aveți nevoie, iar dacă acoperișul dumneavoastră nu are o înclinare sau o orientare optimă, va trebui să evaluați dacă merită sau nu să instalați structuri înclinate pentru panourile solare, astfel încât acestea să aibă o performanță maximă, sau dacă, dimpotrivă, pierderea de performanță datorată oricăreia dintre aceste caracteristici ar trebui compensată prin creșterea suprafeței de instalare a panourilor. În aceste cazuri mai particulare, recomandarea este să vă consultați cu instalatori experți care vă vor explica avantajele și dezavantajele ambelor opțiuni.

Eficiența panourilor solare

Eficiența panoului solar este procentul de lumină solară pe care panoul îl primește și este transformat în energie electrică . În prezent, putem distinge între:

Panouri de eficiență standard. Acestea includ majoritatea panourilor solare actuale și au o eficiență între 17% și 18%.

Panouri de înaltă eficiență. Eficiența sa poate varia între 19% și 23%.

Cu cât este mai eficient, cu atât va produce mai mult, dar și cu atât va fi mai scump. Prin urmare, trebuie să știți că cea mai mare eficiență nu este întotdeauna cea mai bună opțiune.