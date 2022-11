Articol susținut de Social Innovation Solutions Vineri, 11 Noiembrie 2022, 11:13

Cea de a cincea ediție a Future Makers, incubatorul digital din regiunea CEE, își desfășoară marea finală în 23 noiembrie, de la ora 16:30, la Recul (Splaiul Unirii, 160).

14 startups din Europa Centrală și de Est vor concura pentru 20.000 EUR la Finala Future Makers din 23 noiembrie Foto: Social Innovation Solutions

Evenimentul numit Future Makers: Pitch, Expo & Party va reuni 14 startup-uri finaliste din România, Bulgaria, Grecia și Serbia în cursa pentru a obține unul dintre cele două premii în valoare totală de 20 000 EUR, la categoriile Idea Stage și MVP-ready. Evenimentul face parte dintr-un program anual de incubare de 4 luni care sprijină startup-urile aflate la început de drum din Europa Centrală și de Est, oferind acces la o curriculă educațională, mentori, dar și investitori.

Intrarea la eveniment este gratuită în baza înscrierii în acest formular. Locurile sunt limitate și îți poți rezerva locul până în 20 noiembrie. Detalii actualizate despre eveniment se regăsesc aici.

Echipele finaliste ale programului, din domenii precum IT & High Tech, educație și training, medicină, sănătate mentală, îngrijirea familiei sau servicii, sunt: AI Minded (România), BlooDoChallenge (România), Blooming Dynamics (România), Chainguide (România), Event Host (România), Evolve (Bulgaria), GreCup (Grecia), Loomescu (România), Matter (Bulgaria), Med Express (România), Namiram.bg (Bulgaria), Oakly (Serbia), Parent's Advisor (România) și Troosh (Grecia). Detalii despre soluțiile pe care le propun se regăsesc pe site-ul Future Makers aici.

Astfel, cele paisprezece start-up-uri finaliste sunt pregătite să își susțină pitch-ul în fața Juriului format din Ciprian Stănescu, președinte și CEO al Social Innovation Solutions, Andreea Porojan, Fintech Partnerships Manager la Raiffeisen Bank, Bogdan Axinia, Managing Director al eMAG Ventures, Ilinca Păun, fondator Bravva Angels și Anastasis Stamatis, co-fondator Dataphoria și Alumn Future Makers.

„Sunt bucuros să fac parte ca trainer și jurat dintr-un program de incubare cu o comunitate bine închegată de antreprenori din regiunea CEE. Va fi foarte interesant sa observ progresul înregistrat de echipele care au făcut parte din ediția de anul acesta, și le urez mult succes.”, a mărturisit Bogdan Axinia, Managing Director al eMAG Ventures și membru al Juriului în finala Future Makers.

Andreea Porojan, Fintech Partnerships Manager la Raiffeisen Bank a spus despre experiența ei în Future Makers, ca mentor și jurat: „Este al doilea an în care am onoarea să fiu mentor, dar și membru în Juriul Future Makers. Acest dublu rol mi-a oferit oportunitatea să contribui și să sprijin startup-urile înscrise cu câteva sfaturi și, în egală măsură, să validez prin jurizare cele mai frumoase progrese. Am fost uimită de diversitatea soluțiilor înscrise anul acesta, dar mai ales de inovația adusă de fiecare soluție în parte, în beneficiul comunității și al sustenabilității. Ne vedem la marea Gală, de data aceasta cu mai multă energie, mai ales că o să ne întâlnim și fizic!".

În 2022, în programul Future Makers au intrat 36 de start-ups la început de drum din România, Serbia, Bulgaria, Grecia și Ungaria, care au beneficiat de patru luni de training internațional și local, sesiuni de mentorat, acces la experți și investitori și o platformă de networking și învățare pentru a le susține în implementarea și scalarea business-ului lor.

„Finala Future Makers reprezintă mai mult decât un pitch day, acest eveniment este o oportunitate de conectare în offline a start-up-urilor, artiștilor și business- urilor locale cu mediul internațional de makers care fac parte din ecosistemul Social Innovation Solutions. Ne bucurăm să aducem împreună start-ups din CEE cu soluții cu impact pentru viitor.”, a declarat Paul Nechita, Program Manager Future Makers 2022.

Evenimentul dedicat finalei Future Makers aduce împreună expozanți și artiști locali și internaționali (Augmented Space Agency, EFdeN, Woodn Studio, Precious circuit, ArtLink, PanoRender, favr., Oakly, Matter, Troosh, AIMinded, Loomescu, Namiram BG, Chainguide, BlooDoChallenge și Futures Game) care vin cu soluții proaspete în diferite domenii, momente artistice, dar și o petrecere după anunțarea câștigătorilor acestei ediții.

Future Makers este un incubator digital pentru start-up-uri la început de drum (0-2 ani) din regiunea CEE, aflat la cea de-a cincea ediție și este organizat de Social Innovation Solutions cu sprijinul Raiffeisen Bank și eMag România.

Pre-înregistrările pentru ediția 2023 au început aici.

Misiunea Social Innovation Solutions (SIS) este de a susține indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale. SIS organizează mai multe incubatoare și acceleratoare în România și Europa Centrală și de Est, lucrând cu peste 100 de start-ups în fiecare an. De asemenea, SIS dezvoltă mai multe platforme de conversații despre sustenabilitate, trenduri de viitor și economie circulară precum Future Summit, Sustainable Futures sau Climate Change Summit și oferă consultanță și programe de executive education în foresight, inovație și sustenabilitate.

Evenimentul dedicat finalei Future Makers este susținut de Mavericks, Urban Monkey, Nod Makerspace, Amestec și Recul.

