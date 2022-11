ESENTIAL Joi, 10 Noiembrie 2022, 10:57

gsp.ro

Fostul președinte al Asociației Cazinourilor din România, Sorin Constantinescu, a povestit, printre altele, la GSP Live cum a ajuns fostul impresar Giovanni Becali să facă o criză de nervi la un turneu de poker din Capitală.

Victor si Giovani Becali Foto: AGERPRES

„Asta a fost la vreo patru ani după povestea cu banii pierduți la cazinou. Am luat o licență World Poker Tour, am plătit 70.000 de dolari pentru cinci ani, dar după incidentul ăla mi-au anulat franciza și nu am mai putut organiza. Mi-au zis că nu au pățit așa ceva în nicio țară în care au fost.

Domnul Becali juca la o masă, iar la altă masă era o fată care făcea masaj participanților. Îi făcea unui italian. Ăluia, plăcându-i cum îi făcea, a tot plătit-o vreo două ore să-i facă numai lui. Domnul Becali tot spunea: „După ce termini, vii la mine!”. Văzând chestia asta, italianul i-a tot dat bani fetei, probabil să-l oftice pe Becali”, a povestit Sorin Constantinescu.

Citește mai mult pe gsp.ro