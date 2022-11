ESENTIAL Duminică, 06 Noiembrie 2022, 16:01

Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a povestit prin ce a trecut în luna septembrie, atunci când a suferit o criză de apendicită. Pe 10 septembrie, Mutu nu a putut sta pe bancă la meciul Rapidului cu FCU Craiova, scor 0-1.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

El suferise o criză de apendicită și fusese transportat de urgență la spital. „Stăteam şi ne uitam la derby-ul din Liga a II-a, era Dinamo – Steaua. Eram cu staff-ul la mine în cameră şi le-am spus: «Bă, băieţi, eu am mâncat ceva nasol. Mă doare burta» Mă durea efectiv tot, aveam crampe.

Mi-am spus că sigur au pus ceva ăştia în mâncare. Am zis că merg să dorm, poate îmi trece. Băieţii au plecat, m-am trezit vomitând, am avut tot felul de simptome. Când a venit doctorul, mi-a spus că s-ar putea să am asta.

