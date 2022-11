Articol susținut de Iulius Grup Vineri, 04 Noiembrie 2022, 13:00

Microsoft a rezervat un spațiu de 3.300 mp în noul proiect office dezvoltat de IULIUS la Iași, Palas Campus. Clădirea, care va livra 60.000 mp de birouri premium, este închiriată 100% încă dinainte de inaugurare, care va avea loc în primul trimestru din 2023. Angajații Microsoft vor avea parte de un mediu de lucru modern, inspirațional, și acces la propria grădină, amenajată la etajul 4. Palas Campus se anunță a fi un hub de tehnologie și IT, printre chiriași numărându-se companii prestigioase din aceste domenii. Centru universitar dinamic, care s-a bucurat de investiții private susținute în ultimii 10 ani, Iașul atrage investitorii datorită forței de muncă competente și infrastructurii de business disponibile, comparabilă cu cea a marilor orașe din lume.

Palas Campus Foto: Iulius Grup

Birourile Microsoft vor ocupa o suprafață de aproximativ 3.300 de mp, iar angajații vor beneficia, de asemenea, de o grădină privată de 800 mp. Amenajată la etajul 4, grădina oferă vedere panoramică spre Palatul Culturii și zona centrală a orașului.

„După o perioadă în care am lucrat cu toții de la distanță, tot mai multe companii au implementat modelul de lucru hibrid. La Microsoft, considerăm că, în acest mediu, rolul biroului s-a schimbat, spațiile fizice trebuie să fie acum adaptabile și să satisfacă nevoi diferite – de la zone confortabile, mai puțin formale, unde colegii se pot întâlni și discuta, până la spații care pot găzdui întâlniri de lucru sau unde angajații pot lucra individual. Ne dorim ca angajații noștri să se bucure de flexibilitate atât în ceea ce privește programul de lucru, cât și prin asigurarea unui cadru propice dezvoltării profesionale și personale. Așadar, pentru noi este important să creăm un mediu de lucru în care oamenii să se simtă inspirați, încurajați să inoveze și să colaboreze între ei, urmărindu-și în același timp pasiunile și împlinindu-și obiectivele individuale. Facilitățile disponibile în Palas Campus ne oferă posibilitatea de a oferi un astfel de cadru în care angajații pot lucra și se pot relaxa deopotrivă, fără să le fie afectată productivitatea și capacitatea de inovare. Sperăm că această schimbare va aduce, astfel, un plus în activitatea întregii noastre echipe de la Iași”, declară Adina Vidroiu, director HR - Microsoft România, Grecia, Cipru și Malta.

Suprafața de birouri din centrul Iașului ajunge la peste 130.000 mp

Palas Campus este o investiție ce depășește 120 de milioane de euro. Imobilul desfășurat pe orizontală are șase corpuri, conectate atât la parter, cât și la primele trei etaje, iar două niveluri subterane sunt alocate unei parcări cu o capacitate de aproximativ 625 de locuri. Pe lângă birourile clasa A, Palas Campus va include spații de tip coworking în aer liber, un concept nou de food market, cu restaurante, cafenele și terase, un hub medical, o zonă de servicii care să faciliteze promovarea producătorilor locali, dar și spații pentru dușuri și vestiare, precum și locuri de parcare a bicicletelor.

Un alt avantaj al amplasamentului este reprezentat de vecinătatea cu ansamblul mixed- use Palas, ce oferă nenumărate facilități de shopping, food, petrecere a timpului liber și unde, în ultimii 10 ani, s-a format și un puternic centru de business. Astfel, rețeaua office în Iași a grupului IULIUS ajunge la peste 130.000 mp, Palas Campus completând comunitatea United Business Center, care cuprinde 7 clădiri de birouri premium, cu o suprafață de 75.600 mp, ce găzduiesc 50 de companii și unde lucrează 10.000 de angajați.

Palas Campus este un proiect sustenabil încă din faza de proiect, singurul care se află în proces de dublă certificare green – EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) al International Finance Corporation (IFC) și LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) al US Green Building Council. De altfel, proiectul a atras și primul credit verde acordat unei companii românești, de la IFC, parte a Băncii Mondiale.

