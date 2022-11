Articol susținut de Asociația One Kind Joi, 03 Noiembrie 2022, 10:14

Mădălina Leanca și Teodora Dumitrof sunt, prin natura meseriei, receptive la nevoile celor din jur. Amândouă lucrează în spitale – Mădălina, la Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr Nicolae Robănescu”, unde e medic specialist în neurologie pediatrică, iar Teodora, la Spitalul Clinic de Urgență București. „Îmi place să fiu la căpătâiul pacientului, să îi alin durerea, să îi strâng mâna și să îi spun că totul va fi bine, că eu sunt acolo pentru el”, spune Teodora.

Din gardă, pe pista de alergare: două cadre medicale care transformă binele în stil de viață Foto: Galantom

În cabinetul Mădălinei ajung săptămânal copii născuți cu boli genetice sau care au trecut prin accidente ori traumatisme severe, prin perioade lungi de internare. O pasionează lucrul cu ei și știe cât de multe poate face medicina pentru a-i ajuta să se recupereze. De-asta în primăvară, când a avut ocazia să alerge ca să strângă fonduri pentru extinderea centrului, a făcut-o, chiar dacă tocmai ieșise din gardă.

„Există două moduri de existență – cel bazat pe a avea și cel bazat pe a fi”, crede ea. Alergatul este un stil de viață pentru ea din 2019. Aleargă săptămânal, deoarece o ajută să se simtă bine în corpul ei și să se deconecteze. Să participe la Semimaratonul OMV Petrom din mai și să strângă donații cu ajutorul platformei Galantom a fost modul ei de a-i inspira și pe alții să nu stea deoparte: „Vreau să conving o persoană să se implice în strângerea de fonduri prin puterea exemplului propriu. Dacă eu, după o gardă de 24 de ore într-un spital public din București, am ajuns direct echipată de alergat la linia de start a semimaratonului, oricine poate să se implice în orice fel la o strângere de fonduri.”

Generozitatea, spune Mădălina, e ceva moștenit de la mama ei. „Mama mea este cea mai puternică persoană pe care o cunosc și ea este cea care m-a inspirat să nu renunț niciodată, să fiu veselă și optimistă și să mă bucur de tot ce am în jurul meu. Mama mea nu are nevoie de multe lucruri să fie fericită. Sunt unii oameni care abia așteaptă să se supere, «trag a rău» este expresia folosită de mine, dar mama mea găsește un pretext cât de mic să se simtă bine în orice moment.” Valorile astea, în frunte cu generozitatea, Mădălina se bucură să le vadă deja reflectate în fiica ei care, la numai 8 ani, o inspiră, la rândul ei, să fie un om mai bun.

„Eu am o motivație mare care mă scoate în fiecare zi la alergare, care mă face să uit de durere în fiecare cursă și care mă așteaptă acasă de fiecare dată cu medalia: fetița mea!”, spune Teodora Dumitrof. „Sper că atunci când va fi mare să alerge și ea pentru copiii cu o dizabilitate, să își amintească că mama ei o făcea”.

Alergatul a salvat-o pe Teodora de la depresie și i-a arătat că e suficient de puternică încât să se ajute nu doar pe sine, ci și pe mulți alți oameni.

Teodora e mama lui Ines, o fetiță care, la 1 an și 9 luni, a primit un diagnostic cutremurător pentru orice părinte: tulburări din spectrul autist. „Mulți ani am fost Vocea fetiței mele non- verbale”, a scris Teodora cu ocazia uneia dintre campaniile pentru #teamvoice pe care le-a desfășurat pe Galantom. „După 7 ani de terapie în centrele Autism Voice, acum fetița mea cântă și povestește. Și alături de Ea, vreau să fiu Vocea celor ce nu pot vorbi.”

Teodora a început ca voluntar în curse, oferindu-le apă alergătorilor, apoi alergând 3 km, 10, 21. La început, nu i-a fost deloc ușor să le ceară oamenilor să contribuie. Îi era rușine și simțea că-și calcă pe mândrie, dar fiecare donație îi aducea o bucurie imensă. „Iar în curse simțeam că prind aripi la picioare știind că atâția oameni aleargă cu sufletul alături de mine, pentru copii.”

Ce încearcă să le transmită tuturor celor care o urmăresc e că nu contează timpul scos sau premiul obținut – ea a ajuns și ultima la sosire –, ci binele pe care l-ai făcut: „Mereu scriu în descrierile mele pe Galantom: «Alege să fii bun!», «adu tu schimbarea în bine», «întinde o mână», «acordă o șansă», «aleargă cu sufletul». Da, eu încă cred în puterea binelui și sunt norocoasă că sunt înconjurată de oameni frumoși care cred în mine și în cauza mea!”

