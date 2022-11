Articol susținut de GoCab Miercuri, 02 Noiembrie 2022, 09:18

Smile Media

De câte ori n-ați pierdut zeci de minute căutând o mașină printr-un serviciu de ride-sharing? De câte ori nu v-au anunțat angajații că vor întârzia la întâlnire din cauză că nu au găsit „un Uber sau un Bolt”? De câte ori n-ați plătit, ca persoană sau companie, tariful „dinamic”, mult mai mare decât cel normal, pentru o cursă obișnuită? Mai există alternative la aceste... alternative costisitoare? Mai e loc pentru taxiuri în lumea de azi, în care platformele de ride-sharing oferă oricărui posesor de mașină posibilitatea de a presta servicii de transport?

GoCab aduce taxiurile din nou în preferințele clienților, oferind servicii și soluții de secolul XXI Foto: GoCab

Costurile companiilor cu mobilitatea pot scădea cu până la 40% în fiecare lună dacă aleg soluția GoCab Corporate ca partener

Aplicația oferă și alte avantaje: comenzi onorate fără excepție, plata cu vouchere electronice (pentru companii), sau cu cardul, prin aplicație

Chemi un taxi prin GoCab și ai acces la servicii care îți optimizează costurile

Pentru companiile care au nevoie să își transporte angajații către birou, între întâlniri sau acasă la încheierea programului, flotele de taxiuri se dovedesc a fi o soluție mai fiabilă, mai ieftină și mai sigură. Acestea oferă costuri mai mici și, mai ales, predictibile, deoarece tarifele sunt fixe (și reglementate prin lege). Iar atunci când flota este integrată cu o aplicație mobilă cum este GoCab, firmele au la dispoziție o serie de servicii complementare dezvoltate special pentru ele – de exemplu, posibilitatea de a monitoriza și de a controla în timp real costurile transportului angajaților.

GoCab este o aplicație 100% românească în care sunt înrolați, la nivel național, peste 10.000 de șoferi autorizați de taxi, aparținând firmelor de taximetrie și dispeceratelor din peste 20 de orașe din întreaga țară. GoCab a fost dezvoltată și este operată de GoCab Software SA, companie listată la Bursa de Valori București din 2021, fapt care aduce un plus de transparență și în relația cu partenerii de business.

De la lansarea acestei soluții digitale, în 2020, câteva zeci de companii din toată țara au încheiat parteneriate cu GoCab pentru a-și transporta propriii angajați către locul de muncă și înapoi, reducându-și în același timp cheltuielile. Costurile cu transportul pe care le suportă aceste companii partenere sunt semnificativ mai mici comparativ cu folosirea unor servicii alternative. Nu în ultimul rând, și utilizatorii persoane fizice pot beneficia de soluțiile moderne de transport cu taxiul, la prețuri semnificativ mai mici decât folosind alte servicii de pe piață, dacă își descarcă aplicația din PlayStore sau AppStore. În plus, pot plăti din cont, prin aplicație, fără a avea nevoie de cash în portofel.

Principalul avantaj al taxiului: preț fix față de preț „dinamic”, calculat netransparent

Principalul factor care diferențiază GoCab de alte servicii este politica de prețuri: preț fix la GoCab față de cele „dinamice” la serviciile de transport alternativ. În funcție de trafic, de ora de vârf sau chiar de starea vremii, tarifele „dinamice” pot fi aproape duble față de cele normale, arată Consiliul Concurenței în „Raportul privind segmentul serviciilor de transport alternativ”.

Conform studiului Consiliului Concurenței, serviciile de transport alternativ calculează în mod netransparent prețul final al fiecărei curse. Astfel, algoritmul de calcul al prețurilor se bazează pe un tarif fix de bază, la care se adaugă prețul pe minut al cursei și prețul pe kilometru.

La final, totul se înmulțește cu un „multiplicator” stabilit de aplicație în funcție de cât de aglomerat e traficul, de ora din zi sau chiar de vreme; acest multiplicator se poate apropia de 2, practic dublând prețul final pe care trebuie să îl achite clientul.

În aplicație, utilizatorilor nu li se arată nici acest multiplicator, nici prețul pe kilometru și nici prețul pe minut. Chiar și tariful de bază poate fi modificat (crescând dimineața, la ora de vârf) fără ca utilizatorul să își dea seama. „Această practică”, notează raportul Consiliului Concurenței, „disturbă într-o anumită măsură corelația (...) tarifului dinamic cu balanța dintre cerere și ofertă, speculând mai degrabă creșterea disponibilității clienților de a plăti mai mult la anumite ore.” Mai mult, această practică dublează, la fel de netransparent, chiar conceptul de tarif dinamic: dacă tariful este deja „dinamic”, de ce mai este nevoie și de un tarif de bază diferențiat pe ore?

De altfel, Consiliul Concurenței recomandă în raportul său chiar interzicerea prin lege a acestor tarife de bază diferențiate. O altă recomandare a instituției afirmă că „pasagerul ar trebui să poată vedea și tariful dinamic pe km, și multiplicatorul de preț”.

Studiu de caz

În cazul celor aproape 50 de companii din toată țara care au încheiat parteneriate cu GoCab și care au folosit în trecut alte soluții de transport, costurile lunare de transport au scăzut, în medie, cu 30%-40% de la momentul implementării soluției GoCab Corporate.

„Avem categorii diverse de clienți, iar unul dintre ei operează un lanț de restaurante la nivel național. 52 dintre aceste unități au implementat soluția GoCab Corporate pentru cei aproximativ 400 de angajați ai lor. Anterior, aceste 52 de locații aveau costuri lunare de transport cu angajații cuprinse între 140.000 și 170.000 de lei. Prin soluția GoCab Corporate, costurile au scăzut la circa 90.000 – 110.000 de lei, ceea ce reprezintă o diminuare a costului total lunar cu circa 45%”, explică CEO GoCab Software, Ninel Macarie.

Prețurile serviciilor de taxi sunt reglementate prin legislație și nu pot depăși un plafon stabilit de consiliul local. Folosind taxiuri, companiile au inclusiv siguranța unui serviciu care este supus controlului autorităților și prin urmare protejat de eventuale abuzuri în ceea ce privește prețurile practicate.

Alte avantaje oferite de GoCab: comenzi onorate întotdeauna, plata cu cardul sau cu vouchere electronice

Prin GoCab, toți utilizatorii, firme sau persoane fizice, au garanția că fiecare comandă va fi onorată. Soluția GoCab Corporate, destinată companiilor, le oferă acestora acces la întreaga flotă de taxiuri înrolate în aplicație în localitatea respectivă.

În condițiile în care, așa cum notează studiul Consiliului Concurenței, aproape jumătate dintre flotele serviciilor de transport alternativ sunt de fapt firme cu câte un singur șofer angajat, dimensiunea flotelor de taxiuri disponibile prin intermediul GoCab face ca această soluție să fie mai potrivită pentru nevoile companiilor.

GoCab Corporate le oferă companiilor un pachet complet de produse și funcții: POS inteligent pentru a comanda un taxi, acces la platforma electronică de administrare, precum și aplicația GoCab RoClient propriu-zisă. Aceasta din urmă este disponibilă atât pe telefoanele cu iOS, cât și pe cele cu Android.

Plata curselor se face cu un voucher electronic oferit de firmă angajatului, pentru a elimina posibilitatea de fraudă la adresa companiei. Compania își fixează singură un sold valoric din care se scade valoarea fiecărui voucher folosit. Cursele efectuate sunt analizate de un operator uman, pe baza unor algoritmi de prevenire a fraudei, înainte ca sumele de plată să fie retrase din soldul companiei.

În plus, companiile au acces inclusiv la informații privind costurile individualizate (pentru fiecare angajat, locație, grup de angajați sau cumulat la nivelul întregii companii). Astfel, managerii pot lua decizii de optimizare a costurilor, putând stabili inclusiv limite de consum și alerte pentru momentele în care soldul firmei se apropie de un prag minim.

La final, compania achită contravaloarea soldului pe bază de factură, într-un termen agreat de comun acord cu GoCab, de 15 până la 30 de zile. Factura se poate emite fie pentru fiecare locație de consum (sediu sau punct de lucru al companiei partenere), fie cumulat.

Mai mult, aplicația GoCab poate fi personalizată în funcție de cerințele clientului. „Recent ni s-a solicitat o soluție de comandă taxi personalizată, care a fost dezvoltată într-un timp foarte scurt, pe baza cererilor venite de la client. Pentru că toate soluțiile sunt dezvoltate de către echipa noastră internă de programatori, nu există limitări în ceea ce le putem oferi clienților din categoria corporate. Putem dezvolta orice personalizare a soluției digitale, în funcție de nevoile clientului”, explică Alin Grosu, Chief Technology Officer GoCab Software.

Beneficiile GoCab, disponibile pentru toți utilizatorii

Orice persoană care își instalează aplicația pe telefon poate beneficia de flexibilitatea și costurile reduse oferite prin GoCab – inclusiv angajații care se deplasează în scop personal, care pot achita cursa fie cu cardul personal înrolat în aplicație, fie cu numerar.

Oricine are instalată aplicația GoCab RoClient are acces la beneficiile acestei soluții digitale: își poate comanda singur un taxi, își poate alege un șofer pe bază de tarif, rating sau model de mașină, poate vorbi pe chat cu șoferul sau îl poate suna la telefon. În plus, utilizatorii primesc notificări cu statusul cursei (șofer în drum spre client, șoferul a sosit etc.), pot vedea în timp real poziția GPS a șoferului, iar la sfârșitul cursei îi pot acorda acestuia un rating.

Articol susținut de GoCab