ESENTIAL Marți, 01 Noiembrie 2022, 13:02

Vlad Barza • HotNews.ro

Ultimele zile de octombrie au adus în Europa temperaturi excepționale care apar foarte rar atât de târziu în an. În Franța au fost 33 de grade, în Spania au fost 35 C și în mai multe locuri din Europa au fost peste 25 de grade, deși normalul era mai puțin de 15 grade. În România au fost +28,6 C la Calafat în ultima zi de octombrie, zi în care cel mai cald a fost în Croația.

Temperaturile in sudul Europei pe 31 octombrie 2022, dupa pranz Foto: Meteociel

În ultimele zile din octombrie au ajuns în Europa mase de aer cald din Africa de Nord și au fost maxime chiar și cu 15-20 de grade C peste normal. Într-un an cu totul ieșit din comun, în care multă lume se teme că la iarnă facturile de căldură vor fi extrem de mari, este foarte bine că toamna nu a adus prea multe zile reci.

În țări precum Franța, Austria și Elveția s-a înregistrat cea mai caldă lună octombrie de când se fac măsurători meteo. În Franța au fost zile întregi în care temperaturile au fost cu mai mult de 8 grade peste normal, culminând cu maxime de 33,3 de grade la Lomne (regiunea (Hautes-Pyrénées), pe 28 octombrie.

Au fost 35 de grade în Spania în locuri precum Jerez de la Frontera, dar și peste 25 de grade în Belgia și aproape 27 de grade la Aue, în Germania, temperatură extrem de ridicată pentru ultimele zile de octombrie. Pe data de 18 fuseseră +35,8 C în Spania.

Un record nocturn uimitor a fost la o stație meteo montană din Austria: minima a fost de +20,4 C la Kolomansberg, 1.113 m alt.

Pentru prima oară au fost mai mult de 25 de grade atât de târziu în an în Slovenia și Elveția.

Pe 31 octombrie au fost +29,8 C la Knin, în Croația, +29 C la Gjirokastra (Albania), +28,2 C la Strumica (Macedonia), +28,1 C la Podgorica (Muntenegru) și +28 C în Serbia (orașul Negotin).

Surse: weatheronline.co.uk, ilfattoquotidiano.it, Washington Post, larepubliquedespyrenees.fr, eldoradoweather.com, meteociel.fr