11 evenimente, 11 orașe, 3 țări, infinite posibilități de a afla informații despre cele mai noi subiecte din domeniul IT. Asta își propune caravana Connect.IT, printr-o serie de evenimente dedicate comunităților tehnice, pentru a le oferi șansa de a se întâlni, de a învăța, de a împărtăși bune practici în domeniu și de a dezbate cele mai noi tendințe.

11 evenimente, 11 orașe, 3 țări Foto: Endava Romania

6 orașe din România vor fi vizitate de Caravana Connect.IT . Astfel pe scena seriei de evenimente vor urca speakeri cu o vastă experiență în domeniul IT și vor împărtăși publicului diferite subiecte tehnice, vor dezbate noile tendințe în domeniu și vor facilita schimbul de experiențe. Participarea la evenimente este gratuită, fiind nevoie doar de o pre-înregistrare.

Aflată la a doua ediție, caravana se va opri în 6 orașe din România și va aduce în fața publicului speakeri cu o vastă experiență. Ei vor aborda teme precum inteligența artificială, software architecture, DataOps sau Cloud, dar și subiecte precum creativitatea și inovația în tehnologie.

Seria de evenimente a debutat pe 27 octombrie, în Târgu Mureș. Tema evenimentului a fost Creativity Boosters In AI & The Software Development și i-a adus în fața publicului pe Radu Orghidan, Principal Data Scientist & Marinel Marian, Senior Development Consultant care au împărtășit audienței câteva gânduri despre felul în care tehnologia permite transpunerea ideilor în adevărate opere de artă și Attila Szasz, Senior Architect care a vorbit despre viitorul industriei IT și tendințele la care ne putem aștepta în următorii 10 ani.

Lista viitoarelor evenimente din România poate fi consultată mai jos:

3 noiembrie - Galați

10 noiembrie – Timișoara

10 noiembrie – Iași

16 noiembrie – Pitești

24 noiembrie - Sibiu

Participarea la evenimente este gratuită, dar necesită înregistrare pe platforma dedicată.

"Ne bucurăm când vedem că, de la ediție la ediție, Caravana Connect.IT are din ce în ce mai mulți participanți și că interesul față de subiectele abordate crește. Cred că pornind de la pasiunea pentru tehnologie, invitații noștri își pot construi cariere solide și pot performa într-un mediu competitiv, în plină dezvoltare. Am pus mereu pe primul loc oamenii cu care lucrăm și ne-am îndreptat atenția spre descoperirea de noi talente, în cadrul comunităților în care activăm. Această direcție se reflectă și în seria de evenimente Connect.IT. Ne dorim să punem la dispoziția celor interesați resurse valoroase, împărtășite de experți din domeniu și să facilităm schimbul de experiențe.", a declarat Monica Daliu, Regional Head of People.

Mai multe detalii despre tematicile abordate în fiecare oraș și modalitățile de înscriere, vor fi publicate în curând pe paginile de social media ale companiei Endava.

Despre Connect IT

Concept powered by Endava, Connect IT organizează o serie de evenimente dedicate comunității de IT cu scopul de a crea o rețea puternică de profesioniști IT din diverse domenii. Mai mult, prin intermediul Connect IT, Endava își propune să ofere și o platformă care să faciliteze schimbul de experiențe și bune practici în domeniu.

Despre Endava

Endava reimaginează relația dintre oameni și tehnologie. Suntem parteneri pentru unii dintre cei mai importanți lideri din industrii precum procesare de plăți, servicii financiare, telecomunicații, media, tehnologie, bunuri de consum, retail, mobilitate și servicii de sănătate, ajutând companiile să valorifice noile modele de business și oportunitățile pieței. Construim și implementăm platforme dinamice și soluții digitale inteligente pentru a asigura transformarea rapidă și continuă a business-ului clienților noștri.

Prin valorificarea tehnologiilor de ultimă generație, echipele agile și multidisciplinare oferă o combinație de strategii de produs și tehnologie, experiențe inteligente și inginerie de clasă mondială pentru a ajuta clienții să devină mai conectați și mai eficienți.

Endava avea la 30 iunie 2022, 11.853 angajați în locații care deservesc clienții în Australia, Austria, Denemarca, Germania, Irlanda, Olanda, Marea Britanie, Singapore, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite și centre de livrare în Uniunea Europeană: Bulgaria, Croația, Polonia, România și Slovenia; Europa Centrală: Bosnia și Herțegovina, Moldova, Macedonia și Serbia; America Latină: Argentina, Columbia, Mexic, Uruguay; Asia Pacific: Malaysia.

