Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția specială va duce la închiderea a mii de dosare, dintre care 557 numai la DNA. Conform datelor transmise vineri HotNews.ro, prejudiciul estimat în aceste dosare se ridică la 1,2 miliarde euro, iar valoarea totală a mitei și a traficului de influență se ridică la 150 milioane euro.

Conform DNA, deciziile CCR din 2018 și 2022 și decizia de marți a instanței supreme va avea consecințe asupra a 57 cauze penale aflate în curs de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată.

În aceste 557 de dosare, în care prejudiciul estimat se ridică la 1,2 miliarde euro, iar valoarea totală a mitei și a traficului de influență se ridică la 150 milioane euro, magistrații vor fi nevoiți să constate încetarea proceselor penale și înlăturarea răspunderii penale pentru infracțiuni de corupție, asimilate corupției și având ca obiect fraudarea fondurilor europene, spune DNA

Situația detaliată este următoarea:

Dosare aflate în curs de urmărire penală (pe rolul DNA)

190 dosare

prejudiciu estimat 648.207.688 euro

valoarea totală a mitei și a traficului de influență 50.997.625 euro

Dosare în diferite stadii de judecare (aflate pe rolul instanțelor) de judecată, în diferite stadii

367 dosare

prejudiciu estimat 561.230.056 euro

valoarea totală a mitei și a traficului de influență 99.471.962 euro

Ce spune DNA despre decizia ICCJ privind prescripția

DNA spune că procurorii au respectat prevederile legale în vigoare și au întocmit acte de întrerupere a prescripției răspunderii penale, conform Codului penal și Codului de procedură penală, începând din 1 februarie 2014 (data intrării in vigoare a noilor Coduri) și în conformitate cu Decizia nr. 297/2018 a CCR începând cu anul 2018 (de la data intrării în vigoare a Deciziei respective). Concret, în considerarea Deciziei nr. 297/2018 a CCR și în conformitate cu practica ICCJ, procurorii DNA au întrerupt cursul prescripției numai ca urmare a întocmirii unor acte din categoria celor care se comunică suspecților și inculpaților (începerea urmăririi penale in personam, punerea în mișcare a acțiunii penale, finalizarea dosarului penal cu trimitere în judecată, etc), spune DNA.

"Procurorii DNA vor fi consecvenți în dosarele în care se va invoca prescripția răspunderii penale și vor solicita sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a aprecia asupra concordanței deciziilor CCR, respectiv ICCJ cu normele europene și jurisprudența CJUE, care, printre altele prevăd obligația statului român de a cerceta și sancționa, într-o manieră efectivă, faptele de corupție și fraudarea fondurilor europene', adaugă DNA.

Mii de inculpați vor scăpa de dosarele penale

De la decizia din 2018 în care a fost declarată neconstituțională o sintagmă din articolul din Codul penal privind cursul prescripției răspunderii penale și până la o ordonanța de urgență adoptată de guvern în 30 mai 2022, prin care a fost modificat Codul penal, în niciun dosar nu poate fi întreruptă prescripția, a stabilit, în iunie, Curtea Constituțională. Parlamentul nu a făcut modificările legislative ca să pună Codul Penal în acord cu decizia Curții Constituționale, astfel că din 2018 nu au existat prevederi legale care să reglementeze întreruperea prescripției, aspect taxat prin decizia CCR din vara acestui an.

După decizia CCR, multe procese au fost suspendate, instanțele cerând ICCJ să lămurească dacă deciziile Curții Constituționale privind prescripţia retroactivează pe principiul legii penale celei mai favorabile.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât marți că decizia CCR privind prescripţia se aplică retroactiv. Decizia va afecta mii de dosare aflate pe rolul instanţelor sau la parchete - inculpaţii vor scăpa de condamnare sau acuzaţii, ca urmare a prescrierii faptelor.

Efectul - mii de inculpați ar putea scăpa de dosare, pe lista beneficiarilor fiind inclusiv nume celebre, precum Elena Udrea sau Ioana Băsescu.

Sunt vizate dosare aflate în lucru fie la parchete, fie la instanțe și se dispune încetarea procesului penal înainte de a afla, practic, dacă acele persoane au comis sau nu o infracțiune.