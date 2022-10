Articol susținut de P&G Joi, 27 Octombrie 2022, 12:19

Smile Media

Programul O Românie Curată Începe de Acasă inițiat de Procter & Gamble a continuat în toamna acestui an în parteneriat cu Carrefour și Let`s Do It, Romania!. În data de 15 octombrie, 120 voluntari din 3 orașe - București, Râmnicu Vâlcea și Iași – au colectat în total peste 1.27 tone de deșeuri.

P&G a derulat o nouă ediție a programului "O Românie Curată Începe de Acasă" în parteneriat cu Carrefour și Let`s Do It, Romania! Foto: P&G

Selecția orașelor a fost realizată de către publicul larg prin intermediul platformei youtil.ro. De asemenea, pentru produsele P&G participante, cumpărate din magazinele Carrefour în perioada campaniei promoționale, compania a contribuit la acțiunile de curățenie derulate de Let’s do it, Romania!.

Alina Gamauf, Membru în Comitetul Executiv Carrefour România, a declarat: „Protecția mediului și succesul în business merg mână în mână, iar prin acțiunile pe care le derulăm, susținem dezvoltarea comunității în mod sustenabil. De aceea, implicarea în proiectul < > inițiat de partenerii noştri din Procter & Gamble a venit în mod firesc. Ne-am alăturat inițiativei, din dorința de a încuraja consumul responsabil, transparent și sustenabil atât de partea companiilor, cât și a consumatorilor.”

“Au trecut 5 ani de când am pornit într-o călătorie pentru protejarea naturii din România. În acest timp, programul < > a devenit o mișcare ce a reunit voluntari P&G, ONG-uri și comunități locale într-un efort de a curăța comunitățile din întreaga țară - peste 2.550 de voluntari, multiple zone curățate în 12 județe, peste 15 tone de deșeuri colectate și aproximativ 1.000 de studenți educați cu privire la obiceiurile de viață sustenabile de acasă și în comunitățile lor” , a declarat George Carpov, Company Communications Director, P&G South-East Europe.

O Românie Curată Începe de Acasă a fost lansat în 2018 pentru a ajuta la protejarea naturii în România. P&G se angajează să extindă raza de acțiune a mișcării și să creeze condițiile pentru implicarea tot mai multor comunități. De asemenea, compania și-a stabilit obiective clare în ceea ce privește impactul pentru 2022 – 2030: colectarea a 30.000 kg de deșeuri din natură și reciclarea a 10.000 kg de plastic, refacerea pădurilor prin eforturi de regenerare - 11.000 de copaci plantați reprezentând aproximativ 21.000 mp de păduri noi.

Despre Procter & Gamble

Prin produsele sale, P&G ajunge la aproximativ cinci miliarde de oameni din întreaga lume. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de încredere, de calitate, lideri în categoriile lor, precum: Always®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®, Viakal, Swiffer, Aussie. Comunitatea P&G include operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Pentru cele mai recente știri și mai multe informații despre P&G și brandurile sale, vă rugăm să vizitați https://ro.pg.com/.

Despre Carrefour România

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 370 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platformele BRINGO și Glovo, disponibile gratuit în Google Play și App Store.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România eticheta „în conversie la bio”. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: la fiecare sesiune de shopping și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Carrefour România operează în România prin patru entități juridice: Carrefour S.A., Artima S.A., Columbus Operațional SRL și Supeco Investment SRL.

​Articol susținut de P&G