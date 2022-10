Articol susținut de Mars Miercuri, 26 Octombrie 2022, 15:32

​Ziua Mondială a Animalelor a fost celebrată de către angajații Mars printr-o acțiune de voluntariat. Mai exact, 15 voluntari au mers la centrul ASPA Bragadiru, unde au oferit recompense cățeilor, i-au mângăiat și i-au plimbat. „Este al 12-lea an în care Mars România celebrează Ziua Mondială a Animalelor în acest mod”, povestește Arman Sutbayev, General Manager Mars România.

Cum au celebrat angajații Mars Ziua Mondială a Animalelor Foto: Whiskas

În fiecare an, pe patru octombrie, se sărbătorește Ziua Mondială a Animalelor. Animalele nu doar că ne pot alina singurătatea, ba mai mult ele pot îmbunătăți calitatea vieții noastre. Acesta este un lucru important de subliniat, pe care cei de la Mars Petcare îl susțin prin demersurile lor. Compania consideră că fiecare animal merită să crească în sânul unei familii iubitoare, tocmai de aceea a organizat o vizită la unul dintre sediile Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Adăpostul are mai multe locații în București, cu un număr total 1400 de câini. Din aceștia, aproximativ 600 sunt la Bragadiru. ASPA este subordonată Primăriei Capitalei, iar din banii pe care îi primește încearcă să le ofere un drum cățeilor găsiți pe străzile din București. Scopul principal este adopția, asta își propun, deși de multe ori procesul este unul anevoios.

Totuși, anul 2022 a fost pentru adăpost, ca pentru multe alte domenii, cel mai greu, din punct de vedere economic. Focusul este pe adopții internaționale, asta pentru că „străinii sunt mai obișnuiți cu câinii metis”, le spune Cătălina de la ASPA voluntarilor Mars. Problema este că, momentan, sunt blocate toate adopțiile către Anglia, care era una dintre cele mai mari piețe.

Așadar, cei care lucrează la adăpost trebuie să vină cu noi soluții, să organizeze mai multe târguri și să facă mai multe campanii de comunicare.

Cam așa a sunat introducerea făcută voluntarilor Mars, sub stejarul din curte. De acolo au început turul adăpostului. 4 octombrie este Ziua Mondială a Animalelor, iar Mars România o celebrează de peste zece ani, prin astfel de acțiuni de voluntariat. Astfel, încearcă să contribuie la educarea oamenilor și să crească numărul adopțiilor.

Câinii erau grupați în funcție de diverse caracteristici, așa cum au remarcat și voluntarii. Pe măsură ce înaintau, fiecare se oprea să-i mângâie sau să le ofere recompense. Pe primul culoar a fost relativ liniște, deși fuseseră cu toții avertizați și pregătiți pentru o serie de lătrat.

Mai departe, au fost împărțiți în două grupuri și au oferit recompense câinilor din cealaltă parte a adăpostului. Aici, majoritatea erau câini de talie mare, însă puteai vedea și câte-un metis cu picioare scurte, care aducea a teckel, combinat cu cocker spaniol.

Toată experiența a fost una emoționantă, mai ales când voluntarii auzeau poveștile câinilor. Angajații de la adăpostul ASPA îi cunosc pe toți, le știu comportamentul, tabieturile și mofturile. Sașa este printre cei mai cunoscuți câini ai adăpostului. Are propria ei jucărie, cu care doarme tot timpul.

Sasha a fost găsită pe stradă, este pitbull și a fost victima luptelor ilegale cu câini. Este feblețea celor de la adăpost și își doresc mult să îi găsească o casă și să dovedească tuturor ce prieten bun poate fi, însă înțeleg că este dificil. Și asta pentru că are nevoie de mai multă atenție, botniță când iese afară din casă și, bineînțeles, să nu stea cu alți câini. Pare că este tare posesivă, însă ochii ei te cuceresc de la început.

„Un angajament pe care Mars l-a luat la nivel global este să ajute fiecare animal de companie să-și găsească o familie”

Arman Sutbayev, General Manager Mars România, spune cum se implică Mars în adopția animalelor:

„Una dintre ambițiile Mars la nivel global este să ajute fiecare animal de companie să-și găsească o familie. Știm că e necesar să facem mulți pași în direcția respectivă, însă începem cu acțiuni mici, dar sigure. Încercăm să educăm angajații și consumatorii Mars pentru a le arăta importanța adopției, dar și responsabilitatea cu care vine această decizie. Pentru că vorbim de 10-15 ani de responsabilitate, e normal ca lumea să conștientizeze asta”.

Un element important, care a contribuit în mod pozitiv la adopțiile din ultima perioadă, a fost pandemia.

Oamenii au observat importanța companiei și beneficiile pe care le aduce un animal pe care să-l poți mângâia la nevoie. Cât despre responsabilitatea pe care o menționa Arman, potrivit Raportului Ipsos realizat pentru Mars Petcare, românii au înțeles că adopția este un angajament pe o perioadă îndelungată.

Așadar, mai mult de jumătate (51%) dintre adopțiile realizate pe parcursul pandemiei au fost pentru câini cu vârsta de până la 12 luni, în timp ce 16% dintre câinii adoptați au avut vârsta cuprinsă între 1-2 ani, 21% au avut vârsta între 3-7 ani și 11% au avut peste 8 ani.

Cu toate acestea, odată cu întoarcerea la muncă, mulți oameni au decis să renunțe la animalele pe care le-au adoptat sau cumpărat. Voluntarii i-au întrebat pe cei care lucrează la adăpostul ASPA dacă au avut de-a face cu astfel de cazuri, în care stăpânii să abandoneze câinii.

Li s-a răspuns că se întâmplă uneori, însă rata de întoarcere a câinilor care sunt adoptați este relativ mică.

Mars încurajează adopția din adăposturi. Tocmai din acest motiv, compania celebrează Ziua Mondială a Animalelor într-un centru pentru animale și oferă susținere pe tot parcursul anului ONG-urilor sau adăposturilor, în acest sens.

„Mars susține de multă vreme activitățile de adopție a animalelor de companie. De mulți ani, derulăm campania de Ziua Mondială a Animalelor în colaborare cu ONG-ul nostru partener, și astfel ajutăm animalele de companie nevoiașe din adăposturi. De exemplu, în 2021, în cadrul campaniei de Ziua Mondială a Animalelor, consumatorii au achiziționat mărcile Pedigree, Whiskas, Sheba, Perfect Fit, Cesar sau Dreamies și au contribuit la donarea a aproximativ 230.000 de porții de hrană pentru animale de companie din 46 de adăposturi selectate, ajutând astfel peste 18.000 de animale de companie din România. De la începutul campaniei, cu peste 10 ani în urmă, am donat peste 1,8 milioane de porții de hrană pentru animale de companie din adăposturile României”, a explicat Arman Sutbayev.”

În plus, încearcă să îi implice și pe angajații Mars în astfel de acțiuni și să îi încurajeze să adopte. Arman Sutbayev ne-a povestit cum reușește compania să facă acest lucru:

„Pe lângă ceea ce facem astăzi, celebrăm 12 ani în care am lucrat cu ONG-uri sau cu adăposturi. La momentul de față, lucrăm cu mai multe adăposturi din România, deci oferim hrană pentru o mulțime de câini și pisici. Știm ce important este să îi includem și pe angajații noștri în acest proces, să îi susținem să adopte. Așadar, încercăm să le oferim informații în acest sens, să le explicăm cât de important este să adopte un animal. În plus, tuturor angajaților care adoptă un cățel, le oferim hrană gratis timp de un an pentru noul lor prieten”.

La sfârșitul turului, toți voluntarii au avut oportunitatea de a plimba câini și de a se juca cu ei. Unii au format legături cu câinii de acolo și se putea observa cu ochiul liber cât de bine se simt în preajma lor.

Cât timp erau acolo, a venit o familie care voia să adopte. Acesta este un lucru pe care Mars încearcă să-l insufle atât angajaților săi, cât și altor oameni. Este important ca lumea să adopte, pentru a oferi o șansă mai bună unui animal care a fost abandonat și care este pregătit să ajungă într-o familie iubitoare și să ofere iubire, la rândul lui.

