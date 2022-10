ESENTIAL Vineri, 21 Octombrie 2022, 09:52

Vlad Barza • HotNews.ro

Vremea se va încălzi în următoarele zile, însă în dimineața de vineri a fost mai rece decât de obicei, cu minime de - 7 C și cu îngheț în cea mai mare parte a țării, arată datele ANM. Sâmbătă vor fi maxime de 25 de grade și minime pozitive peste tot.

Temperaturi minime in dimineata zilei de 21 octombrie 2022 Foto: ANM

Vineri dimineață au fost -6,4 C la Întorsura Buzăului, -6,3 C la Miercurea Ciuc și -4,7 C la Toplița. Au fost minime negative în cea mai mare parte a țării, de la Timișoara până la Bacău și de la Buzău până la Satu Mare.

La vârful Omu au fost -7, iar la Brașov, -3,8 C. Cel mai puțin frig a fost la Șiria (nu departe de Arad), unde minima a fost de +7 C. La Giurgiu și Drobeta Turnu Severin au fost +5,8 C.

Maximele zilei de vineri vor fi cuprinse între 11 și 20 C, iar noaptea viitoare minimele vor fi între 6 și 14 grade C. Sâmbătă, maximele diurne vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade.