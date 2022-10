ESENTIAL Miercuri, 19 Octombrie 2022, 17:02

Gabriel Bejan • HotNews.ro

​La câteva zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență prin care Guvernul a plafonat prețul lemnelor de foc, realitatea în teren arată cam așa: marile magazine nu mai au la vânzare acest produs, micii comercianți autorizați te caută de drujă, iar clienții care nu s-au asigurat din vară studiază acum ofertele „la negru”, pentru a avea cu ce se încălzi la iarnă.

Lemne taiate pentru iarna, Maramures Foto: Alamy / Profimedia

După ce Guvernul a plafonat prețul lemnelor de foc, în mod absolut surprinzător (pentru politicieni) comercianții din România au ajuns la concluzia că nu pot să vândă totuși în pierdere, indiferent cât de mult ar iubi această afacere.

„Retailerii trebuie să achiziționeze aceste produse cu prețuri mult mai mari decât cele plafonate”, avertiza în urmă cu două zile Cătălin Tobescu, președintele Asociației Industriei Lemnului.

Ce se întâmplă astăzi? Am vrut să văd dacă și în ce condiții mai poate acum un cetățean să-și cumpere lemne de foc. Dar nu oricum, ci la prețul avantajos impus de stat, acela de 400 de lei metrul cub, cu TVA inclus, așa cum a fost stabilit prin ordonanța de urgență 134 din 5 octombrie 2022.

Reamintesc faptul că actul normativ menționat, care și-a propus să vină în ajutorul celor peste trei milioane de gospodării din România care se încălzesc cu lemne de foc, brichete sau peleți, stabilește niște plafoane de preț pentru aceste produse. Amenzile pentru comercianții care nu se conformează sunt cuprinse între 3 mii și 5 mii de lei.

Ce spun comercianții

Având în vedere aceste date, am încercat mai întâi să cumpăr lemne de foc de marile lanțuri de bricolaj din București.

Pe site-ul Dedeman scria că lemnele de foc costa 923,43 lei/ metru cub. În realitate, dacă mergi la magazin sau ceri informații telefonice, vei descoperi că acest produs lipsește cu desăvârșire.

Motivul invocat de vânzători: „ nu s-a găsit niciun furnizor care să poată livra această marfă, astfel încât să se poată încadra în prețul stabilit de guvern”. Deocamdată nu este posibil, vom vedea dacă se schimbă ceva în viitor.

La Brico Depot, când vrei să afli de pe site informații despre lemne de foc te întâmpină mesajul: „Nu se pot găsi produse care să coincidă cu selecția”.

Când am sunat și am întrebat dacă există totuși acest produs mi s-a răspuns că „în acest moment nu, dar că se negociază cu furnizorii”. Când pot reveni pentru că vreau să cumpăr lemne pentru rude de la țară?”/ „Nu știm, mai încercați.”

Slabe șanse să se schimbe ceva însă în condițiile în care, după cum mi-a mai zis angajata magazinului, prețul pentru 0,9 mc de lemn a fost săptămâna trecută de 1300 lei. Iar acum acesta ar trebui să se încadreze în 400 lei.

La Leroy Merlin mi s-a răspuns, de asemenea, că nu există lemne de foc la vânzare, dar că în urmă cu două săptămâni au avut la 380 de lei, lemn de fag, cantitatea de 0,8 metric cubi. De ce nu mai au și acum? Angajata nu a știut să-mi dea un răspuns.

La Hornbach Berceni mi s-a spus că „sunt comenzi deschise pentru acest produs”, dar de două săptămâni nu au primit nimic. Știe când va primi marfă? Nu.

Pentru că foarte mulți oameni nu-și cumpără totuși lemne de foc de la magazinele de bricolaj, am încercat să văd ce se întâmplă și la magazine mai mici. Am dat căutare pe Google și am ajuns la o firmă tot din București.

Persoana care mi-a răspuns la telefon mi-a spus că are la vânzare lemne de foc cu 600 de lei metrul ster (mai puțin decât un metru cub), iar în acest preț lemnele sunt și tăiate și transportate în București (într-o anumită limită de distanță).

Păi și cum rămâne cu prețul stabilit de Guvern?

„Dacă vreți cu 400 de lei, veniți cu drujba la depozit și le tăiați singur. Și apoi le încărcați în mașina dumneavoastră și le duceți unde vreți”, mi-a răspuns foarte politicoasă doamna de la celălalt capăt al firului.

Care apoi a adăugat: „Eu am dat 8 mii de lei pe drujbe, nu mi-a dat guvernul niciun ajutor. Știți cât costă un lanț de drujbă?”.

Nu știam, dar nu am cerut detalii.

Doamna mi-a mai explicat că este mai mult decât convinsă că „de la 1 noiembrie toată masa lemnoasă va fi înghețată, nu o să mai vândă nimeni lemne de foc până la 1 martie”.

Ce spun clienții

Dar ce fac oamenii, cumpărătorii, cei la care s-a gândit Guvernul atunci când a dat ordonanța?

Am vorbit și cu doi oameni care trăiesc în mediul rural și despre care știam sigur că își cumpără în fiecare an lemne de foc.

Unul dintre aceștia, care trăiește într-o comună din Buzău, mi-a spus că el și-a procurat din timp lemne de foc, iar acum situația este în felul următor: în sat vin aceiași comercianți pe care oamenii îi știu, care vând metrul cub de stejar, fag, carpen la 1000-1200 de lei, dar „fără bon”. Și dacă îi ceri să respecte prețul impus de Guvern? „Atunci pleacă”.

Într-o comună din Argeș, am vorbit cu altcineva care mi-a zis că în acest moment se mai găsesc lemne doar la negru cu 350-400 lei, altfel nu. Această persoană, care mi-a spus că s-a aprovizionat din septembrie, cu lemne cumpărând legal, cu acte, la prețul de 350 de lei metru cub, are și gaze naturale dar preferă să aibă ambele surse de încălzire din cauza prețului mare la gaze naturale.

Ce spun reprezentații industriei lemnului

Cătălin Tobescu, președintele Asociației Industriei Lemnului Prolemn, spune că este imposibil să stabilești un preț fix al lemnului prin ordonanță de urgență pentru că acesta este influențat de mai mulți factori.

„Lemnul de foc poate fi de stejar, de plop, de salcie etc. Apoi, depinde unde are loc vânzarea: în pădure, la depozit- acolo unde se face sortarea între lemn industrial și lemn de foc, apoi la retailer care poate fi la 200 de km distanță, unde, de asemenea, lemnul poate fi brut sau poate fi despicat, apoi merge în rețeaua de distribuție”, explică Cătălin Tobescu.

Ce ar fi putut face Guvernul să ajute consumatorii?

În primul rând, spune Cătălin Tobescu, a crescut cererea de lemn de foc pentru că este mai ieftin decât gazul și electricitatea.

„Dacă ai o astfel de criză ar fi trebuit să te asiguri că ajunge pe piață cantitatea suplimentară de care e nevoie, adică 2-3 milioane de metri cubi. Asta înseamnă cam 10% din cantitatea uzuală din fiecare an.

În al doilea rând, trebuia să se meargă cu sprijinul la grupurile vulnerabile, cam la 400 de mii de gospodării care ar fi avut nevoie de ajutor”, mai explică președintele Prolemn.

Efectele acestei ordonanțe, crede Tobescu, vor fi două mari: se va vinde lemn la negru, iar unii furnizori se vor orienta către export, ceea ce va amplifica deficitul de pe piața internă.