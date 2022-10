Parteneriat media Miercuri, 19 Octombrie 2022, 11:33

Ascendia S.A., în parteneriat cu Microsoft România a organizat în data de 7 octombrie 2022, cea de-a doua ediție a Conferinței eLearning România, în format hibrid. La conferință a participat un număr record de peste 14.400 de persoane ce au urmărit cele 2 secțiuni de interes dedicate educației în format digital: Corporate și Academic.

Conferința eLearning România Foto: Ascendia

În prima parte a zilei, au avut loc discuții legate de elearning pentru zona de companii:

Provocări ale formării continue online

Cum angajezi un specialist în Learning&Development

Impactul eLearning-ului asupra angajaților și angajatorului

Au vorbit:

Cosmin Malureanu, CEO, Ascendia

“Împăratul educației, pe care toată lumea îl idolatrizează, este dezbrăcat. Din păcate, aceasta este realitatea din România, astfel că sunt patru aspecte legate de eLearning, pe care doresc să le discutăm în cadrul conferinței de astăzi. Un prim aspect este despre încurajarea folosirii tehnologiei în educație. Cel de-al doilea aspect este că ne dorim să coagulăm în jurul conferinței oameni dedicați educației, oameni care doresc să facă performanță în educație. A treia direcție pe care ne focalizam este legată de faptul că ne dorim să arătăm capacitatea de inovare și dezvoltare a României, astfel că vom arata produse românești, ce putem face noi ca popor și vom aduce în fața dvs produsele existente pe piață. Iar un ultim aspect, foarte important, este că vom arata bunele practici existente, atât din mediul corporate cât și din mediul academic.”

Adrian Seceleanu - Jurnalist - Moderator

Leonard Rizoiu - HR Expert & Managing Partner LEOHR

”Avem de îmbrăcat acel împărat care este dezbrăcat și, cu siguranță, toți putem avea aportul nostru în acest proces atât de important. România este un nume în lume în domeniul inovației. Potențial avem, viitor există în acest domeniu. Vin generații din spate, de la care avem ce învăța. Elearning-ul și-a făcut loc și a crescut, ca un zmeu din povești în 7 ani, la noi doar în vremea pandemiei. Așa că eLearning-ul trebuie să fie blended/hybrid, trebuie să lucrăm cu materialul clientului, să ne adaptăm. Vorbim de performanță într-o companie doar atunci când valorile angajatului sunt cumva egale cu valorile reale ale organizației. Performanța companiei vine doar atunci când valorile talentului angajatului se suprapun sau sunt oarecum egale cu valorile reale ale organizației.”

Daniel Rusen - Director Operațiuni Microsoft România

”Cum putem avansa în zona de creare și dezvoltare digitală și care este impactul acestei inițiative? În acest moment zona de competențe digitale poate reprezenta o soluție în fața recesiunii. Procesele de digitalizare ale companiilor au progresat mult în pandemie și post pandemie. Tehnologia este un pilon important, dar dezvoltarea de tehnologii vine din alte industrii nu din cele de IT&C, mare parte din acești oameni cu competențe digitale avansate vin din celelalte industrii, din companii non-IT.”

Cristina McCarthy - Senior Consultant People & Change KPMG România & Moldova ”Care este declarația de valoare a învățării digitale? Principalul motiv pentru care eLearning-ul se consideră valoros este accesibilitatea acestuia în rândul cursanților. Un alt criteriu important de selecție este costul mai scăzut comparativ cu învățarea tradițională și, nu în ultimul rând, eLearning-ul este ușor integrabil în munca și în viața cotidiană a cursanților.”

Csibi Magor - Head of Leadership and Organizational Culture Practice Trend Consult

”Cat de multe beneficii aduce educația, atât la nivel individual, cât și la nivel organizațional? Pentru a primi un răspuns bun ar trebui ca toate organizațiile noastre să pună învățarea în centru, că doar avem talente și oameni curioși, nu? Nu prea. Totuși învățarea nu se întâmplă. De ce oare? Pentru că nu ar trebui să mai vorbim de resurse umane, ci de capital uman. Asta dacă vrem să nu mai tratăm în continuare oamenii din companiile noastre ca pe niște resurse. Atâta timp cât ne uităm la oameni ca la niște resurse, resursa nu are curiozități, nu vrea să învețe, nu vede niciun avantaj din a învăța. Așa că trebuie să ne schimbăm modul în care privim oamenii pentru a nu ne plafona ca organizație și să nu ne mai dezvoltăm. Se întâmplă asta pentru că organizațiile vor să evite riscurile, greșelile. De aceea, trebuie să ne schimbăm modul în care privim oamenii și să îi vedem ca pe niște prelungiri ale creierului nostru. Astfel că vom avea atâtea creiere câți angajați sunt în companie. Și în acest mod rolul angajatului va fi să găsească consens în organizație pentru a crește compania.”

Alexandra Perescu - Corporate Instructional Designer, Ascendia

”De ce este nevoie de eLearning? Majoritatea companiilor care au nevoie de eLearning și care știu să îl folosească la potențial maxim, sunt companiile care au foarte mulți angajați. Implementarea programelor de eLearning funcționează atunci când ai o masă mare de oameni, pe care vrei să-i formezi rapid, ieftin și transformând învățarea într-un proces care să le placă.”

Elena Badea - Managing Director, Valoria

”De ce merge atât de bine eLearning-ul în domeniul IT? Pentru că mediul de testare și informare este tot acolo, nu este diferit. Există un lucru clar: dacă vrei să faci să funcționeze ceva pentru oameni, trebuie să înveți ceva despre cum sunt oamenii, cum funcționează mintea lor. Aceasta funcționează prin cicluri de 12 minute, în 4 etape: conectarea și siguranța, armonizarea și afilierea, credibilizarea și învățarea, experimentarea și aplicarea.”

În a doua parte a zilei, dedicată mediului academic, subiectele de interes au fost:

Utilizarea digitalului în educația post pandemie

Cum valorificăm progresul făcut în timpul pandemiei în Educația Digitală

Biblioteca Națională Edulib și resursele educaționale digitale deschise

Au vorbit:

Ana-Maria Stancu - Fondator RoboHub.ai - Moderator

Liviu Constandache - Coordonator RED - Proiectul CRED

”În martie 2020 profesorii s-au mutat în online în platforma EDUCRED. Erau peste 18000 de urmăritori live la primul webinar online din pandemie. În platforma EDUCRED profesorii au libertatea să-și creeze resursele așa cum își doresc. Le-am oferit tutoriale care să îi ajute în crearea acestora. Astfel că ceea ce construim în proiectul CRED ducem către toată zona de educație.”

Radu Cătălin - Șef Birou Cursuri Online Universitatea Națională de Apărare “Carol I”

”Am venit aici la clasa viitorului. Ce este diferit acum față de înainte de pandemie? Felul în care facem lucrurile, în ceea ce privește învățământul, totul a fost modificat. Pentru a fi mai productivi în online fiți prezenți virtual la anumite ore, adresați întrebări individuale întregului grup, luați feedback prin audio sau video.”

Cătălin Vrabie - Conferențiar Universitar Doctor Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

”La SNSPA suntem implicați în procesul acesta de livrare a conținutului în online de foarte mult timp. Avem un departament întreg de învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare și master care lucrează pe o platformă online, actualizată și modernă. De-a lungul timpul, până în perioada pandemiei, numărul de studenți, care s-au logat în platforma online, s-a dublat. Ne dorim ca studenții noștri să aibă cea mai bună experiență de accesare a cursurilor online.”

Marilena Ionașcu - Director Educație, Microsoft Romania

”Transformarea digitală în educație pentru noi înseamnă că ne dorim să creăm acel cadru care să asigure o învățare constantă pentru elevi/studenți, acolo unde vor ei, la ora la care vor ei, în mediul care le e lor propice. Noi toți trebuie să ne adaptăm la transformarea digitală, este obligația noastră să ne adaptam la modul acesta de a fi al elevilor/studenților.”

Ovidiu Pânișoară – Profesor Universitar, Directorul Departamentului de Formare a Profesorilor din cadrul Universității din București

”Trebuie să învățăm din lecțiile primite în pandemie, profesorii au evoluat din punct de vedere tehnologic și acest lucru trebuie să se vadă ca un lucru bun și să păstreze lucrurile învățate, ba chiar să le aprofundeze. Să introducă mai mult zona de activitate digitală la clase, fară să facă însă exces. Să găsească echilibrul, ponderarea.Tehnologia ne poate ajuta să trecem mai ușor peste anumite provocări, dacă învățăm să o folosim.”

Au vorbit despre produsele dezvoltate de către companiilor lor: Alexandru Holicov – CEO & Founder Adservio, Evelina Necula – Co-fondatoare Kinderpedia, Gabi Bartic – CEO Brio.ro

Invitat special, Daniela Munca-Aftenev – Republica Moldova – Șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Chișinău

”Astăzi vreau să vorbesc despre activitățile pe care le-am avut cu colegii mei de peste Prut, în domeniul educației online. În momentul în care școala a trecut în online, am creat Biblioteca Digitală cu peste 8000 de lecții, frumos organizate pe curricula școlară, în limba rusă și în limba romană. Pe lângă disciplinele de bază, am colaborat cu ONG- uri, cu Poliția, cu Ministerul, cu Fiscul și am creat materiale de educație digitală interactive și atractive. Focusul acestui an este pe dezvoltarea competențelor secolului XXI.”

Gabriel Lazăr – Director de cercetare și dezvoltare, Ascendia

”Dacă vrem să facem cu adevărat ceva și să producem o schimbare în învățământ, trebuie să ne implicăm mai mult ca profesori. Sunt foarte mulți profesori care încă fac o confuzie între învățarea în online și utilizarea digitalului în educație, ceea ce este grav. Haideți să vedem cum putem duce online-ul ceva mai aproape de aceasta a experienței fizice și răspunsul este metaversul. Deci avem multe direcții în care putem evolua.”

Conferința poate fi urmărită sub formă de înregistrare, în totalitate, pe pagina eLearning România, aici:https://www.elearning.ro/conferinta-elearning-romania-editia2

“Am dorit să realizăm un eveniment mai ales util pentru toate cadrele didactice și pentru toți specialiștii care doresc să folosească tehnologia în educație. Am adus exemple de bune practici atat pentru zona de corporate cât și pentru cea de academic și ceva foarte important, am dorit să promovăm în special produse românești. Ediția cu numărul 2 a Conferinței eLearning România a fost un succes și acest lucru ne arată interesul crescut pentru tot ce înseamnă educație în format digital în România. Mulțumim pe această cale celor peste 14.400 de persoane ce au urmărit conferința pe parcursul zilei.” a declarat Alex Mălureanu, Cofondator & CMO Ascendia S.A.

