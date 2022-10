Parteneriat media Marți, 18 Octombrie 2022, 12:02

HotNews.ro

​GoTech World, cel mai mare eveniment de IT & Digital din Europa Centrală și de Est ce are loc pe 3 și 4 noiembrie, la Romexpo, Pavilionul B1, anunță prezența ca speaker vedetă a uneia dintre cele mai interesante figuri ale lumilor științifice și artistice, Dr. Merrit Moore.

Merritt Moore Foto: Physicsonpointe.com

Merritt, balerină profesionistă, de talie mondială, dar și fizician cu specializare în fizică cuantică, a devenit celebră în ultimii ani, cu precădere în perioada pandemiei, prin conceperea și realizarea de coregrafii cu roboți industriali. Aceste acte ale spectacolului ce combină arta și tehnologia au fost prezentate în prestigioasele publicații TIME, Financial Times, BBC și Vogue.

Balerina care învață roboții să danseze și performează cu ei în reprezentații unice a absolvit magna cum laude facultatea de fizică de la Harvard și un doctorat în fizică atomică și laser la Universitatea din Oxford. De asemenea, are o impresionantă carieră ca balerină, ea activând în companii internaționale renumite de balet din: Zurich, Boston, Marea Britanie și Norvegia.

Moore a început să danseze la vârsta de 13 ani. Când avea 15 ani, a călătorit la Viterbo (Italia), unde a cunoscut-o pe Irina Roșca, care fusese dansatoare la Baletul Operei Naționale București. Merritt s-a antrenat cu balerina de origine română, în timpul petrecut în Italia.

Merritt Moore lucrează cu o echipă incredibilă de artiști și cercetători, pentru a pune în scenă spectacole captivante, prin integrarea științei și artei, printre care și duete romantice și emoționante cu roboți industriali.

Artista fizician explorează viitorul AI/învățării automate, în special în dans, și cercetează potențialul incredibil pe care îl are inteligența artificială, în scopul potențării creativității umane.

Merritt inspiră tinerele din întreaga lume să-și urmeze visurile

Merritt a fost invitată ca speaker principal la Forbes Women's Summit din New York. De asemenea, a fost protagonista panelului „Women in STEM” al Ambasadei SUA din Londra.

Proiectele lui Merritt Moore, inedite și spectaculoase

Unul dintre proiectele unice ale artistului fizician a fost prezentat la Victoria & Albert (Londra), cel mai mare muzeu de arte decorative și design din lume, în 2017, sub forma unei instalații numită Slave/Master (Sclav/ Stăpân). Aceasta a pus în prim-plan explorarea „granițelor” din jurul interacțiunii om/robot, inversând „teama” tradițională descrisă în filmele SF, privind roboții care opresează oamenii.

Și cel mai mare centru de arte interpretative din Europa, Barbican (Londra), a găzduit un proiect de-al Dr. Merritt, realizat în colaborare cu artistul multidisciplinar Darren Johnston, numit Zero Point. Acesta s-a derulat în 2017, sub forma unui spectacol senzorial inovator, foarte captivant, inspirat în egală măsură de sacru și științific. Zero Point a îmbinat imaginile digitale produse de tehnologia de detectare a mișcării cu o coregrafie meditativă. Moore a fost, de asemenea, unul dintre cei 12 candidați ce au fost supuși unei selecții riguroase, pentru a deveni astronauți, în cadrul unei ediții (2017) a reality-show-ului difuzat de BBC Two.

În 2018, Merritt Moore a primit premiul Forbes 30 sub 30 (cei mai de succes 30 de tineri sub 30 de ani). De asemenea, a fost invitată la America’s Got Talent, ediția 2021 și a primit „DA” de la toți cei 4 jurați.

Merritt este speaker la evenimente din întreaga lume, ea participând la TEDx Oxbridge (2013) și TEDx Oslo (2019), la proiecte derulate în LA Music Center, dar și în școli, din Hong Kong până în Germania.

În timpul pandemiei (2020), a fost invitată la Harvard ArtLab (un spațiu de lucru experimental pentru artiști, savanți și procese creative) și a creat o serie de dansuri cu un braț robotic industrial.

Ea este co-fondator al ONG-ului SASters (Science&Art Sisters) prin care urmărește crearea unei comunități prin care să se deruleze proiecte care sprijină copii și tineri care visează să urmeze o carieră atât în știință cât și artă.

În martie 2021, Merritt Moore acordă un interviu publicației Financial Times, în care vorbește despre mixul dintre știință și artă. “Uneori, cel mai bine este ca mașinile să fie lăsate să se descurce. O idee bună, o muzică potrivită și câteva săptămâni pot transforma oțelul dur în poezie. Sunt foarte interesată de îmbinarea științei și a artei. Adesea, când acestea se întâlnesc, primești artă proastă și știință proastă. Misiunea mea principală este: să dau curs cercetării și științei dintr-o perspectivă artistică, împingând-o până la tehnologia de ultimă oră, pot face artă și mai bună?”

În prezent, ea este profesor adjunct la New York University Abu Dhabi, unde predă cursuri de robotică și dans.

Dr. Merritt Moore va face cunoștință cu publicul din România din postura de speaker vedetă la GoTech World, vineri, 4 noiembrie, orele 10:45, pe Main Stage.

Parteneriat media