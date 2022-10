Articol susținut de Imobiliarium Joi, 13 Octombrie 2022, 11:45

IMOBILIARIUM, cel mai mare amplu eveniment digitalizat dedicat pieței rezidențiale, își așteaptă vizitatorii în perioada 14-16 octombrie, în noua locație a evenimentului – NORD Events Center by Globalworth, o locație modernă, accesibilă – aflată la un minut distanță de stația de metrou Pipera, ce dispune de parcare dedicată vizitatorilor.

A opta ediție a târgului, prima post-pandemie, vine cu o ofertă bogată și atent selectată. Vizitatorii pot găsi o gamă diversificată de locuințe, preponderent din zonele centrale și de nord ale Capitalei, dar nu numai. Cei peste 5.000 de vizitatori așteptați la Imobliarium vor putea alege locuința dorită dintr-o ofertă de 14.000 de locuințe, oferite de 50 de ansambluri și agenții cu tradiție.

Locuințele acoperă o plajă largă de nevoi și preferințe locative, de la studiouri, la apartamente cu 2, 3 și 4 camere, până la penthouse-uri și case. Mai mult, majoritatea dezvoltatorilor – expozanți vin la Imobiliarium cu diverse promoții, cele mai întâlnite fiind discounturile oferite doar în perioada evenimentului, cuprinse între 1.000 și 15.000 de euro. Oferta prezentă la târg va include, de asmenea, numeroase beneficii, de la locuri de parcare incluse în preț ori spații de depozitare, până la spații verzi dedicate sau locuri de joacă pentru copii în incinta complexului.

„Întrucât clienții au devenit tot mai atenți la detalii, iar comportamentul lor de achiziție s-a modificat în ultimii ani, am selectat pentru ei unele dintre cele mai calitative proiecte imobiliare din Capitală, dezvoltatori și agenții cu renume, care oferă în premieră la Imobilairium o multitudine de beneficii, discounturi și noutăți. Iar pentru că este prima ediție post-pandemie, respectiv una foarte importantă pentru noi, venim în fața clienților cu o locație nouă, special creată pentru evenimente, respectiv cu un concept inovator, axat pe experiența clienților”, a declarat Mihai Cima, organizator Imobiliarium.

La fel ca în celelate ediții, Imobiliarium va avea în centrul conceptului său realitatea tehnologică a momentului. Astfel, vizitatorii au posibilitatea de a-și vizualiza viitoare locuință prin intermediul imaginilor 360, disponibile pe device-urile expozanților. Mai mult, prin intermediul platformei de înregistrare MyConnector, organizatorii Imobiliarium facilitează accesul gratuit la eveniment, dacă înregistrarea este realizată înainte de începerea târgului.

Același instrument digital oferă vizitatorului și posibilitatea de a primi o segmentare dedicată a ofertelor din cadrul expoziției (în funcție de nevoile sale, bifate la înscriere), astfel încât în cadrul evenimentelului va ști exact ce ansamblu se regăsește în criteriile sale.

Intrarea este gratuită doar pentru persoanele care se înregistreaza pe www.imobiliarium.ro, până joi, 13 octombrie, inclusiv. În perioada evenimentului, 14-16 octombrie, vizitatorii care nu dețin codul primit online vor achita pe loc contravaloarea unui bilet de acces, în valoare de 20 de lei.

Imobiliarium este un eveniment marca Universum Events.

Despre Imobiliarium

Imobiliarium, prima expoziție tehnologizată dedicată zonei de rezidențiale, este organizat de una dintre cele mai mari companii de organizare de evenimente - Universum Events. Lansat în 2017, ca o alternativă la clasicele evenimente de real-estate, târgul Imobiliarium vine cu un obiectiv simplu: de a facilita posibililor cumpărători procesul de selecție și achiziție a unui imobil rezidențial, aducând tehnologia în prim plan.

Târgul Imobiliarium reunește cel mai mare număr de ansambluri noi, ținând cont de experiența și istoricul acestora și, totodată, cel mai amplu eveniment digitalizat dedicat pieței imobiliar-rezidențiale.

