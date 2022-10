ESENTIAL Miercuri, 12 Octombrie 2022, 14:10

Smile Media

Compania LINKgroup, în calitate de companie cu responsabilitate socială, oferă în fiecare an persoanelor cu invaliditate o parte din școlarizările gratuite care se desfășoară online, prin intermediul Platformei pentru studiu la distanță.

LINK Academy și BusinessAcademy oferă școlarizare gratuită în domeniul afacerilor și IT-ului persoanelor cu invaliditate Foto: LINK Academy

Și anul acesta a fost anunțat concursul pentru suport financiar, iar termenul de înscriere pentru toți cei interesați este 31 octombrie.

Școlarizările gratuite, în total 20, se alocă pentru programele la două instituții educaționale: LINK Academy și BusinessAcademy, în 4 țări: România, Republica Moldova, Serbia și Bosnia și Herțegovina. Acest program de suport financiar are valoare totală de peste 40.000 EUR.

Scopul cursului este de a le asigura persoanelor cu invaliditate posibilitatea de a dobândi cunoștințe practice din domeniul afacerilor, internetului și tehnologiei informației, care le vor oferi posibilitatea de a fi mai competitivi pe piața muncii și de a deveni prima alegere a angajatorului pentru numeroase joburi aduse de afacerile moderne. Câștigătorii vor avea posibilitatea de a alege unul dintre programele de un an de zile la una din aceste două instituții și de a-l frecventa prin intermediul platformei moderne Distance Learning pentru studiu la distanță.

Concursul pentru programele de anul acesta de suport financiar este în desfășurare

Candidații interesați trebuie să trimită cererea de înscriere și documentația medicală completă, precum și scrisoarea de motivație la următoarea adresă de e-mail: scholarship@link-group.eu. Trebuie să explice de ce tocmai ei sunt candidații ideali pentru această formă de suport financiar, respectiv cum planifică să aplice în cariera lor cunoștințele dobândite. Mai multe informații despre modul de înscriere și ce trebuie să se atașeze găsiți AICI.

Câștigătorii școlarizărilor gratuite de anul acesta vor fi anunțați cel târziu până pe 7 noiembrie.

Prin îmbunătățirea educației, compania LINKgroup tinde să dea dovadă de responsabilitate față de întreaga societate în care își desfășoară activitatea. De aceea, această companie organizează cu regularitate un șir de acțiuni și proiecte umanitare pentru a ajuta la dezvoltarea experților tineri în IT și a experților în domeniul internetului și al afacerilor moderne.

Printre aceste acțiuni umanitare, se află și programul menționat de suport financiar pentru persoanele cu invaliditate, dar și alocarea celor mai moderne școlarizări IT pentru cursanții din această generație, programe de suport financiar pentru talente prin LINK LEARNING FOUNDATIONS, alocarea cursurilor gratuite de IT pentru absolvenți etc.