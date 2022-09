ESENTIAL Marți, 27 Septembrie 2022, 12:16

Climate Change Summit, prima ediție, ce va avea loc săptămâna viitoare, 4-5 octombrie, aduce la București reprezentanți de renume din comunitatea internațională, subiecte de interes major pentru viitorul Planetei și dezbateri dinamice despre sustenabilitate, economie, agricultură, mediu, tehnologie și educație. Comunicarea evenimentului are parte de o campanie globală, cu billboard-uri dedicate în Times Square și live broadcast din partea partenerului WeDon’tHaveTime.org.

Schimbările climatice nu au granițe. Mesaj puternic în New York și București. Soluții globale în 4-5 octombrie la Climate Change Summit Foto: Climate Change Summit

Pe 26 septembrie 2022, cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății Mediului, conversația despre schimbările climatice a fost adusă în comunitățile din întreaga lume prin intermediul hologramelor și al panourilor digitale din Times Square, New York și Piața Unirii, București: acțiunea climatică nu este o alegere, ci o soluție construită împreună.

Inițiativa face parte din campania de conștientizare și a orientării către soluții din cadrul Climate Change Summit, ce are ca temă Solutions for the Future. Desfășurat în perioada 4-5 octombrie, evenimentul reunește peste 50 speakeri internaționali, experți și activiști de renume precum și peste 500 de participanți din România și CEE. Prima ediție își dorește să pună România pe harta conversațiilor despre schimbările climatice dar și să identifice soluții la principalele provocări de mediu, și, implicit, la dificultățile economice actuale, angajând în dialog reprezentanți ai sectorului public și privat, local și internațional.

Pe parcursul celor două zile, profesioniști din cincisprezece țări vor aborda teme precum finanțarea și investiții sustenabile, legislație climatică, economie circulară, agricultură sustenabilă, resurse regenerabile sau soluții de tehnologie ce pot susține tranziția către o economie verde. Agenda completă poate fi consultată aici.

„Credem că discuțiile din cadrul Climate Change Summit au potențialul de a aduce în prim plan o abordare realistă a viitorului, în care soluțiile iau locul incertitudinilor, iar împreună putem contribui și construi un viitor pentru care suntem mai bine pregătiți. Țintim ca Summit-ul să devină un forum anual în cadrul căruia lideri naționali și europeni din domeniu să identifice soluții aplicabile la nivel local și regional în domeniul politicilor climatice și sustenabilității,” a declarat Ciprian Stănescu, Președinte Social Innovation Solutions.

Agenda extinsă a Climate Change Summit cuprinde și alte acțiuni:

”Scenarii climatice pentru România 2030”, cel mai amplu exercițiu de foresight despre impactul schimbărilor climatice în România anului 2030, ce a reunit peste 160 de participanți la Palatul Victoria, în 21-22 septembrie

Youth Ambassadors 4 Climate Action (YA4CA), eveniment dedicat tinerilor de pretutindeni care vor discuta despre viitor, soluții sustenabile și acțiune climatică, în 5 octombrie, la Palatul Victoria.

Climate Change Summit este organizat de Social Innovation Solutions cu sprijinul BRD Groupe Société Générale în calitate de partener fondator și va avea loc pe 4-5 octombrie la Teatrul Odeon din București.

Printre ceilalți parteneri ai primei ediții a evenimentului Climate Change Summit se numără Mastercard, în calitate de Partener de Sustenabilitate; partenerii Auchan Retail, Societe Generale Global Solution Center, Enel și Mercedes-Benz ca mașină oficială, Secretariatul General al Guvernului ca partener strategic; partenerii organizaționali Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders, WWF România, EPG, GEYC, EfdeN, Asociația Parcul Natural Văcărești, CONAF, Coaliția pentru Economie Circulară, Camera de Comerț Bilaterală Eleno-Română, Consiliul Tineretului din România, CCIFER, Envisia, Institutul European din România, ECOIND, BRCC, CCIFR, Ambasada Sustenabilității, Angajament pentru Mediu, Carbon Expert; partenerii de conținut InfoClima.ro, Solutions și Frame Advertising și partenerii media Hotnews, The Diplomat, Sustainability Today și CEE Energy News.

Despre Social Innovation Solutions

Misiunea Social Innovation Solutions (SIS) este de a susține indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale. SIS organizează mai multe incubatoare și acceleratoare în România și Europa Centrală și de Est, lucrând cu peste 100 de start-ups în fiecare an. De asemenea, SIS dezvoltă mai multe platforme de conversații despre sustenabilite, trenduri de viitor și economie circulară ca Future Summit, Sustainable Futures sau Climate Change Summit și oferă consultanță și programe de executive education în foresight, inovație și sustenabilitate.

Despre BRD – Groupe Société Générale

BRD Groupe Société Générale este unul dintre liderii pieței bancare din România. Banca operează o rețea de 499 de unități și are active totale în valoare de 71 mld. lei (pe 31 martie 2022). BRD deține o poziție de lider pe piața de retail, este un jucător de top pe piața de corporate banking și liderul pieței românești de factoring.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai importante grupuri europene de servicii financiare. Société Générale are peste 131.000 de angajați în 66 de țări și sprijină zilnic 26 de milioane de clienți persoane fizice, companii și investitori instituționali din întreaga lume, oferind o gamă largă de servicii de consultanță și soluții financiare personalizate.

Ca actor social, BRD investește în cultură, educație, tehnologie și sport, sprijinind proiecte care construiesc, dezvoltă, cresc o nouă generație și aduc valoare pe termen lung. Sub această viziune a fost creată Fundația9, care coordonează platforma de jurnalism cultural Scena9, dar și centrul cultural Rezidenta9 din București. În educație, BRD a creat Școala9, o platformă de jurnalism specializat, și sprijină programe care susțin demersul profesorilor din sistemul formal, dar și planuri, idei și proiecte în sfera inovării și a tehnologiei. Cea mai nouă platformă de jurnalism lansată de BRD este Mindcraft Stories, care își propune să deschidă o conversație despre descoperiri din România și din lume, despre cum tehnologia ne atinge viețile, despre inteligența artificială, robotică, medicină și multe altele.