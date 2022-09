ESENTIAL Marți, 27 Septembrie 2022, 05:22

Dan Popa • HotNews.ro

Ca să scape de facturile mari, o comună din Bistrița Năsăud își face microhidrocentrală ●Zeci de pile pe salarii grase în ultimul val din Primăria Iași ●Scandal în Baia Mare din cauza colacilor secuiești. Primarul a retras atribuţiile viceprimarului UDMR ●Cum s-a judecat cu sine judecătorul Epure, pentru o mărire de salariu ●Cum a apărut chirurgia estetică în România- și cu ce preț. ● „Tăvălugul” facturilor mari la energie. Cât din banii plătiți de consumator ajunge la stat ●IRCC recuperează teren față de ROBOR. Ce soluții mai au românii cu credite ipotecare? ● Poate copia AUR rețeta victoriei post-fasciștilor italieni?​ ● Primul patinoar public construit în București în ultimii aproape 70 de an ●Feminismul și Mahsa Amini

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ca să scape de facturile mari, o comună din Bistrița Năsăud își face microhidrocentrală

O microhidrocentrală va fi construită pe râul Rebra la confluența cu Valea Runcul din fonduri norvegiene, iar cu energia electrică produsă aici vor fi alimentate instituții publice, dar se va asigura și iluminatul într-o comună din Bistrița-Năsăud.

Este vorba de comuna Parva care a scos la licitație proiectarea și execuția cu 8,4 milioane de lei a microhidrocentralei cu baraj pe râul Rebra, care va fi construită la confluența râului Rebra cu Valea Runcu.

Primăria Parva, Căminul cultural, Școala primară cu clasele I-IV, Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, dar și Centrul de informare turistică, Stația de tratare a apei potabile, Stația de pompare, terenul de sport și iluminatul public vor fi alimentate cu energie electrică de la MHC și, cel mai probabil, și încălzite tot pe bază de curent electric. În felul acesta, se va asigura independență energetică și termică a comunei și se vor face economii lunare de circa 20.000 de lei numai la iluminat public., scrie Timonline.ro.

Zeci de pile pe salarii grase în ultimul val din Primăria Iași

Ai soț sau soție la Primărie, atunci ai un loc asigurat și tu. Fostul viceprimar penal Gabriel Harabagiu revine din octombrie pe un post inventat: Relații Comunitare. Revine cu tot cu fina sa, a cărui soț lucra deja la Primărie, fiind unul din apropiații lui Harabagiu. Și fiul fostului arhitect-șef Ionel Oancea a găsit un loc la Curtea lui Chirica. Fosta purtătoare de cuvânt de la ISU s-a pensionat și imediat s-a și angajat în Primărie. Au apărut soți, soții, iubite, fiice, toți având drept cap de pod în Primărie un membru al familiei. L-au angajat până și pe nepotul preotului de la Biserica Bărboi – era cântăreț de strană. 55 de angajari s-au făcut în ultimele luni, exact înainte de-a se bloca posturile la nivel național. Salariile sunt peste ce se câștigă în privat: de la 5.000 de lei net la 9.000 de lei, scrie ReporterIS.

Scandal în Baia Mare din cauza colacilor secuiești. Primarul a retras atribuţiile viceprimarului UDMR. Reacţia UDMR

Primarul din Baia Mare i-a retras atribuțiile viceprimarului UDMR, după ce a înlăturat tricolorul României de pe standurile de la un eveniment, relatează publicația locală PresaSM.

Potrivit unei publicații locale, la inspecția de vineri, având în vedere că pe unele standuri era scris doar în limba maghiară, la inițiativa primarului Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, s-a montat și tricolorul românesc pe acele tarabe.

Ulterior, viceprimarul István Zsolt Pap a dat dispoziție ca tricolorul românesc să fie înlăturat, motiv pentru care primarul i-a retras toate atribuțiile, relatează PresaSM.

Trei momente cheie în care Klaus Iohannis l-a susținut pe Sorin Cîmpeanu

Acuzațiile jurnalistei Emilia Șercan, care susține că ministrul Educației a plagiat într-un curs universitar, sunt negate vehement de PNL. „Nu este vorba de niciun plagiat, nici conform legii, nici eticii”, spune purtătorul de cuvânt al PNL pentru Europa Liberă.

Sorin Cîmpeanu a ajuns ministru al Educației datorită lui Klaus Iohannis, care l-a susținut pentru a obține această funcție în Cabinetul Cîțu. Declarația a fost făcută de Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, fost premier și președinte al PNL - Cîmpeanu se afla doar de un an în partid, carnetul de membru primindu-l ca răsplată pentru că a votat guvernul PNL și nu l-a ascultat pe Victor Ponta, președintele Pro România, scrie Europa Liberă.

Cum s-a judecat cu sine judecătorul Epure, pentru o mărire de salariu

Pe 23 octombrie 2020, judecătorul Marius Cristian Epure, care era pe atunci președintele Curții de Apel Constanța, a dat în judecată instituția pe care o conducea pentru a obține un salariu mai mare. Patru luni mai târziu, a câștigat, în parte, la Tribunalul Teleorman.

Epure era reclamant, iar pârât Curtea de Apel Constanța, instituție pe care o conducea și care nu a invocat prescripția acțiunii, nu a formulat apel. Iar Epure a încasat banii.

„Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul Epure Marius Cristian, în contradictoriu cu pârâta Curtea de Apel Constanța. Obligă pârâta la calcularea drepturilor salariale ale reclamantului, prin folosirea coeficienților de multiplicare cuprinși în OUG nr. 27/2006 – Anexa 1, lit. A.5-13, respectiv a coeficientului 24, pentru perioada 01.01.2019 și până la încetarea mandatului de Președinte al Curții de Apel Constanța, a coeficientului 23, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, pentru funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Constanța și a coeficientului 19, pentru perioada 09.04.2015 – 31.12.2017, pentru funcția de judecător, scrie PressHub.

Cum a apărut chirurgia estetică în România – și cu ce preț

Numele Minovici este sinonim cu medicina legală din România. Mina Minovici rămâne pentru totdeauna cel care a determinat instituționalizarea acestei discipline, participând activ – la final de secol XIX – la crearea primei structuri medico-legale din țară.

Dar mai există un alt Minovici, Nicolae, ale cărui interese savante n-au contribuit doar la extinderea importanței și metodelor medicinei legale.

Nicolae a fost considerat rebelul familiei Minovici în momentul în care, după liceu, a ales să facă studii de artă, nu de știință. A fost o alegere scurtă, însă, de doar un an. Până la urmă, precum fratele mai mare Mina, a urmat cursurile Facultății de Medicină.

Dincolo de anatomo-patologie, Nicolae Minovici a făcut pionierat în domenii conexe. Extraordinara sa lucrarea de doctorat, despre tatuajele de pe corpurile celor care sfârșeau la medicină legală, a marcat o epocă. Un alt studiu, despre sinuciderea prin spânzurare, rămâne în continuare un document capital al acelor vremuri, scrie Dela0.

„Tăvălugul” facturilor mari la energie. Cât din banii plătiți de consumator ajunge la stat

„Mai multe facturi cu valori mari au apărut, brusc, în spațiu public, deși oricine putea citi că sunt regularizări pentru intervale de 12 – 24 de luni, adică cu o medie lunară a consumul care se înscrie în limite de 150 – 300 lei. Aceeași practică am văzut-o și în luna decembrie 2021, când la fel de brusc au apărut în spațiul public câteva facturi mari la gaze. S-au stabilit vinovații - furnizorii - și s-au ”asmuțit dătătorii” de amenzi (ANRE, ANPC) și oamenii au fost mulțumiți.

Petarda de fum și-a atins atunci ținta: oamenii s-au obișnuit cu ideea că sunt facturi mari în piața de gaze, de 4.000 – 5.000 lei, că există un vinovat – furnizorul, că vinovatul primește o pedeapsă și că ei o să achite o factură dublă la gaz față de anul 2020, dar care este totuși doar de 800 - 900 lei, iar asta s-a considerat o ”binecuvântare”, explică Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit acestuia și acum se folosește aceeași „rețetă”, doar că de data aceasta privește energie electrică. „Din nou judecăți, din nou s-au ”asmuțit dătătorii” de amenzi: oamenii se vor obișnui cu ideea că sunt facturi mari la energie electrică, de 4.000 – 6.000 lei și faptul că unii o să achite o factură dublă la energie electrică față de anul 2020, dar care este totuși de doar de 400 - 900 lei va fi din nou o ”binecuvântare”.

„Să ne lămurim și ce este cu unele dintre aceste facturi mari, apărute deloc întâmplător în spațiul public!”, Dumitru Chisăliță, potrivit Adevărul.

Rectorul Universității de Vest îi ia apărarea lui Sorin Cîmpeanu: „Nu a avut beneficii. Nu s-ar include într-o zonă de plagiat”

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și coleg de partid cu Sorin Cîmpeanu, spune pentru Libertatea că acuzația de plagiat a unui curs universitar „probabil face parte dintr-un lung șir al atacurilor și al presiunilor în contextul noilor legi ale educației”.

„Eu cred că el (ministrul Sorin Cîmpeanu, n.r.) a fost destul de clar în explicații legat de acele manuale și de faptul că nu există ISBN (identificator numeric pentru cărțile publicate, n.r.), și că nu a avut beneficii în urma acelor materiale, n-au fost folosite la promovări, la absolut nimic. Nu s-ar include într-o zonă de plagiat”, a declarat pentru Libertatea Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara. Pirtea făcea referire la lămuririle pe care ministrul le-a făcut astăzi pentru site-ul Educație privată. „Sunt nomograme, grafice, tabele-scheme de calcul, destinate să sprijine studenții în procesul de pregătire. Sunt destinate strict uzului studenților din anul 3, cu ei se lucrează”, s-a apărat ministrul, potrivit Libertatea.

IRCC recuperează teren față de ROBOR. Ce soluții mai au românii cu credite ipotecare?

Aproape 500.000 de români vor avea ratele mai mari începând cu luna octombrie. Este vorba despre cei care au credite ipotecare, cu dobândă variabilă corelată la IRCC. Acest indice va crește de la 1 octombrie la peste 4%, de la 2,65% cât este în prezent. „În consecință, de la 1 octombrie, ratele vor crește cam cu 17%. De la 1 ianuarie, creșterea va fi și mai mare, cu 37% mai mare față de nivelul de acum”, explică, la RFI, Irina Chițu, director comparator bancar la finzoom.ro. Cei care se confruntă cu probleme în plata ratelor pot solicita de la propria bancă sau de la o altă instituție financiară trecerea la un împrumut cu dobândă fixă. Nu este, însă, singura soluție la care pot apela persoanele cu credite ipotecare, scrie RFI.

Poate copia AUR rețeta victoriei post-fasciștilor italieni?

Linia propagandistică a Rusiei urmată de coaliția câștigătoare în Italia este similară cu cea a liderilor AUR și nu numai.

„Azi Giorgia Meloni va câștiga alegerile din Italia, după cum și AUR va câștiga guvernarea în România”, scria ieri pe Facebook, George Simion, aflat într-o campanie de recrutare a candidaților pentru alegerile din 2024.

Spre deosebire de suveraniștii urcați de curând pe valul preferințelor electorale din Europa, Alianța pentru Unirea Românilor nu are filiale în teritoriu, nu are în spate oameni care au crescut în politică și nici membri care și-au mutat bagajele de la alte partide spre AUR. Partidul se menține pe locul al treilea după PSD și PNL cu 11% din simpatiile populare, la două procente diferență de USR (Avangarde, august 2022). George Simion are același scor cu formațiunea sa și rămâne pe locul al patrulea în topul credibilității într-o companie destul de selectă: Marcel Ciolacu, șeful PSD (25%), premierul Nicolae Ciucă (18%), președintele Klaus Iohannis (14%), scrie DW.

Jaloane/ținte PNRR aferente T3 din 2022: cel puțin 3 ratate de România

Premierul Nicolae Ciucă anunța după ultima ședință de guvern, de vineri, că România a bifat toate jaloanele din PNRR aferente trimestrului 3 2022. O afirmație inexactă: mai multe jaloane care se referă la semnare/atribuire de contracte încă sunt în lucru și nu vor fi atinse până la 30 septembrie.

Banii PNRR nu sunt deocamdată în pericol – jaloanele aferente T3 vor intra la verificat la anul, când România va solicita noi tranșe de finanțare. Cum este posibil ca jaloanele acum restante să fie atinse la data la care vor fi verificate, va depinde doar de intransigența cu care judecă Comisia dacă cererile de plată vor fi aprobate integral.

Cert lucru, însă, odată cu T3 din 2022, încep amânările: jaloanele de acum se duc să le concureze ca timp și capacitate administrativă pe cele care vor urma, scrie Curs de Guvernare.

​Autoritățile vor avea la dispoziție un sistem informatic canadian (ViCLAS), ce va ajuta la identificarea criminalilor în serie

Polițiști de la Direcția de Investigații Criminale și procurori anume desemnați vor avea la dispoziție un sistem informatic (ViCLAS) ce va ajuta la identificarea criminalilor în serie. De sorginte canadiană, sistemul poate contribui la identificarea timpurie a asemănărilor și posibilelor legături între infracțiunile grave, comise în serie. Sistemul obține date prin procesarea analitică a informațiilor legate de comportamentului cercetabil al infractorilor, cum ar fi de pildă comportamentul sexual sau comportamentul verbal al acestora.

În sistemul informatic ViCLAS vor fi introduse date și informații legate de infracțiuni de omor și infracțiuni de tentativă la omor, cu sau fără autor identificat, ori cu mobil sexual sau necunoscut ori neclar, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, cu sau fără autor identificat, dispariții de persoane, când se suspectează că acestea sunt rezultatul unor infracțiuni, infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal sau infracțiuni de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, comise prin răpire, infracțiuni de racolare a minorilor în scopuri sexuale, etc.

Aceste date vor fi păstrate în sistem timp de 70 de ani de la momentul introducerii acestora, scrie Justnews.ro.

Cele mai periculoase boli în societatea de azi

Iată care sunt primele 10 boli cele mai periculoase, care provoacă cele mai multe decese la nivel mondial, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Când oamenii se gândesc la cele mai periculoase boli din lume, se gândesc imediat la boli incurabile, cu acțiune rapidă. Dar, de fapt, multe dintre aceste boli nu se află în primele 10 cauze de deces la nivel mondial. Se estimează că 56,4 milioane de oameni au murit în întreaga lume în 2015, iar 68% dintre cazuri s-au datorat bolilor cu progresie lentă.

Poate și mai surprinzător este că unele dintre cele mai mortale boli sunt parțial prevenite. Factorii care nu pot fi preveniți includ locul în care locuiește o persoană, accesul la îngrijirea preventivă și calitatea asistenței medicale. Toți acești factori reprezintă un risc. Dar există încă pași pe care oamenii îi pot face pentru a-și reduce riscul, scrie Life.ro.

Primul patinoar public construit în București în ultimii aproape 70 de ani

Patinoarul Berceni, care se construiește în sectorul 4, la Apărătorii Patriei, va avea 400 de locuri. Pe 1 septembrie a început săparea fundației, iar acum primarul Daniel Băluță anunță că se toarnă fundația. Despre acest proiect, primarul spunea recent ca va rezolva o lipsă majoră a orașului: Bucureștiul este singura capitală europeană care nu are patinoar competițional. (…) Patinoarul din 4 al Capitalei se construiește după aproape 68 de ani de la ridicarea Patinoarului care, până în 1989, s-a numit „23 August”, și care a fost apoi redenumit „Mihai Flamaropol”. A fost singurul patinoar la standarde olimpice care a funcționat în București. Patinoarul va avea tribune, vestiare, cabinete medicale. Acest patinoar nou – singurul de dimensiuni olimpice din București – se va numi Berceni Arena și va fi dat în folosință, după cum promit autoritățile, în decembrie 2023, scrie B365.ro.

Cum ar fi ajutat egiptenii antici la ideea sabiei laser din Star Wars

Egiptenii aveau un zeu major pe care îl chema Osiris. Ăsta a fost ucis de Set, pus într-un scriu și dat drumul pe gârlă, respectiv pe Nil. Așa a plutit el până în Byblos, pe terenul fenicienilor. Acolo, un copac l-a cuprins cu rădăcinile, a crescut rapid, iar regele local a luat copacul și a făcut un pilon din el. Habar nu avea că în el se află Osiris, dar îl uimise pe el cu creșterea rapidă. Pilonul ăla a devenit cunoscut sub numele de Djed, și era un simbol major al reînvierii, al stabilității, ba chiar i s-a luat modelul și, după el, s-au tot făcut sceptre care simbolizau puterea. Amulete în forma pilonulul Djed se așezau sub mumii, lângă coloana vertebrală, pentru a ajuta la reînviere.

Ar mai fi și un personaj pe nume Djedi, un vrăjitor din vremea faraonului Cheops (acum vreo 4.500 de ani), faimos pentru că trăise incredibil de mult (peste 110 ani), că putea îmblânzi leii doar cu o privire, că putea învia morții și altele asemenea. Numele lui se scrie cu doi piloni din ăia Djed la început. Apropo, Djedi se traduce prin „cel răbdător”, „cel care îndură”. Similarități cu filmul găsiți și voi, că sunt simple, scrie Pictofapte.

Feminismul și Mahsa Amini

Sinceră să fiu, mie mi-a fost tot timpul teamă să mă declar feministă. În general, alții m-au etichetat așa, fără ca eu să mă identific neapărat cu acest termen.

Cum altfel să fie definită o scriitoare femeie care scrie despre femei cu destine tragice? Când am scris „Țara brânzei”, l-am rugat pe șeful meu de atunci de la Evenimentul zilei să scrie ceva pentru coperta a patra, iar el a lansat ideea că ar fi un roman feminist.

Eu nu vrusesem decât să scriu povestea unei femei nefericite. Deși m-a suprins, am acceptat textul pe copertă zicându-mi că un bărbat, și mare ziarist pe deasupra, știe mai bine ca mine.

Pentru o anumită categorie de tradiționaliști, a fi feministă înseamnă o individă care urăște bărbații, care flutură stindardul extincției speciei masculine, care își scoate sutienul în piața publică, scrie PressHub.