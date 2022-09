ESENTIAL Sâmbătă, 24 Septembrie 2022, 00:36

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, vineri, cu antreprenori români din Silicon Valley, relatează Agerpres.

Președintele Klaus Iohannis Foto: Presidency.ro

„Am un singur obiectiv cu vizita mea pe Coasta de Vest: să întâlnesc oameni din comunitatea de români. Nu am obiective politice aici şi nici nu mi-am propus să intru în relaţii bilaterale, asta facem mai mult pe Coasta de Est. (...) Am vrut să mă întâlnesc cu oameni de afaceri, oameni din cercetare din comunitatea românească pentru a vă asculta. Nu am niciun fel de lecţii să vă dau, dar poate aveţi dumneavoastră unele lecţii care ne-ar folosi. Sunteţi (...) oameni de succes şi chiar mă interesează să ştiu ce ar trebui să se întâmple ca acest succes al dumneavoastră să se fi întâmplat în România sau să se întâmple altora în România. Nu vreau sub nicio formă să chestionez motivaţiile dumneavoastră pentru care aţi plecat din România. Asta este chestiunea fiecăruia, dar cu siguranţă există câteva zone unde puteţi să ne spuneţi cum credeţi că ar fi fost bine să funcţioneze lucrurile în România”, a spus Iohannis, la întâlnirea cu antreprenorii români din Silicon Valley.

El a amintit de proiectul „România Educată”.

„După părerea mea, fără un tineret bine educat şi bine pregătit pentru piaţa muncii, pentru învăţământ, pentru cercetare România nu are niciun fel de şanse. Suntem o ţară cu o problemă demografică gravă, populaţia îmbătrâneşte, suntem tot mai puţini şi ca să rămânem în top trebuie să fim tot mai performanţi, or, tot mai performanţi se poate doar tot mai bine pregătiţi, dar evident continuarea educaţiei este integrarea în piaţa muncii şi este clar că scopul unei educaţii de foarte bună calitate este ca fiecare român să-şi găsească locul potrivit şi să aibă succes în munca pe care o depune şi în varianta cea mai bună să-i şi placă ceea ce face”, a afirmat Iohannis.

La eveniment a participat şi consulul onorific al României la San Francisco, George Roth.

„Sper ca întâlnirea cu dumneavoastră să reprezinte un punct de pornire pentru crearea unui organism bazat pe un parteneriat public privat care să ajute antreprenorii din România ce au construit companii de succes, ce au dezvoltat tehnologii sau care au rezultate bune în cercetare să vină în Bay Area, în Silicon Valley, cu ajutorul celor de aici să reuşească să globalizeze companiile lor şi să aibă acces la finanţări substanţiale. Modele de acest fel au multe ţări aici: Canada, Cehia, Israel, Belgia, Franţa, Germania, Bulgaria. România nu are din păcate”, a spus George Roth.

Preşedintele Klaus Iohannis a condus marţi şi miercuri delegaţia care a participat, la New York, la segmentul la nivel înalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Joi şi vineri, şeful statului a efectuat o vizită în San Francisco.

