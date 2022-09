Articol susținut de Game World România Miercuri, 21 Septembrie 2022, 15:01

Smile Media

​Game World România, lider al industriei de entertainment din România, lansează plățile responsabile pe mobil, fără numerar, la Game World București Mall Vitan, sală premium de jocuri de tip slot, cea mai mare din Europa de Sud-Est. Aplicația și platforma de plată OKTO.WALLET, premiată la nivel internațional, pot fi acum utilizate la un număr limitat de aparate de joc, urmând a fi disponibile treptat pentru toate aparatele slot și ruletele electronice din sala din București Mall, iar ulterior în întreaga rețea de săli Game World de la nivel național.

În lunile următoare, serviciul va deveni disponibil și în alte locații Game World din țară Foto: Game World

Game World România și furnizorul de servicii mobile de plată OKTO colaborează pentru a le oferi clienților Game World soluții de plăți digitale, o premieră pentru industria locală de entertainment

Datorită noului parteneriat, utilizatorii vor putea, în premieră, să nu mai utilizeze bani fizici atunci când joacă la o serie de aparate de joc din sala Game World din București Mall Vitan, cea mai mare din Europa de Sud-Est

Aplicația OKTO.WALLET pune la dispoziția fiecărui utilizator două fonduri separate: unul rezervat plăților pentru jocurile de noroc, iar celălalt pentru orice fel de alte plăți, contribuind astfel la combaterea comportamentelor de risc prin fixarea unor limite de cheltuieli și interzicerea utilizării fondurilor în alte scopuri decât cele prestabilite

În lunile următoare, serviciul va deveni disponibil și în alte locații Game World din țară

Noua facilitate oferită de Game World este posibilă datorită expertizei OKTO în serviciile de monedă electronică furnizate operatorilor de jocuri de noroc și clienților acestora. Lansarea marchează un pas important în procesul de transformare digitală a industriei de entertainment din România, stimulând adoptarea de soluții de plăți digitale pentru a le oferi clienților soluții sigure, convenabile, flexibile și accesibile pentru a-și gestiona portofelele digitale personale în orice moment și de oriunde.

Serviciul este disponibil prin intermediul unei aplicații mobile care funcționează ca un portofel virtual și face posibile nu doar plățile, ci și transferul de bani din și către cardurile bancare ale utilizatorului, precum și către cardurile altor utilizatori (în Europa, disponibilitatea serviciului variază în funcție de țară). OKTO.WALLET îi oferă fiecărui utilizator două fonduri separate asociate unuia sau mai multor carduri bancare: un fond este rezervat plăților pentru jocuri, iar celălalt pentru orice alte utilizări. Banii astfel rezervați nu pot fi utilizați în alte scopuri decât cele predefinite, instituind astfel o plasă de siguranță împotriva comportamentelor de risc, utilizatorii fiind obligați să respecte limitele de cheltuieli prestabilite.

De asemenea, OKTO poate fi utilizat pentru a efectua plăți în rețelele POS partenere utilizate de magazinele offline sau online.

Simon Dorsen, CCO al OKTO, afirmă: "Acesta este un alt parteneriat major și pe care suntem foarte încântați să îl confirmăm, alături de Game World, unul dintre cei mai respectați și recunoscuți operatori de pe piața jocurilor de noroc din România. OKTO vede România drept un teritoriu strategic esențial și va încerca să își continue investițiile pe piața locală. Suntem bucuroși să oferim servicii de plată fără numerar, cu telefonul mobil, într-o piață extrem de importantă și semnificativă ca volum. OKTO.WALLET oferă o serie de funcții importante pentru operatori, autorități de reglementare și jucători. Soluția noastră este în întregime bazată pe software și, deoarece oferă o experiență digitală rapidă, cursivă și stabilă, vine în întâmpinarea nevoilor unui segment demografic adult de vârste mai tinere, ceea ce, de asemenea, va crește nivelul de implicare a consumatorilor, va ajuta la lărgirea bazei de jucători și va crește atractivitatea sălilor de jocuri. OKTO satisface nu doar exigențele ridicate ale consumatorilor de astăzi în ceea ce privește soluțiile digitale, dar de asemenea și pe cele stabilite de autoritățile de reglementare cu privire la garantarea siguranței jocurilor de noroc.”

„Unul dintre obiectivele noastre principale este de a ne consolida poziția de lider al pieței de profil din România, inovând constant și oferindu-le clienților noștri cea mai bună experiență de entertainment și opțiuni multiple de joc, într-un mod simplu și ușor”, spune Attila Otto Török, Strategy Director al Game World Romania .

„Tot ceea ce implementăm pleacă de la nevoile clienților noștri, cărora le furnizăm o gamă largă de opțiuni. Nu este un secret faptul că noua generație de clienți caută o experiență digitală rapidă, fluidă și stabilă. Suntem pe deplin în acord cu misiunea și valorile OKTO. Expertiza OKTO, lider al pieței de profil, ne permite să oferim soluții de plăți digitale complet integrate și aliniate atât angajamentelor noastre pentru jocul responsabil, cât și regulilor de conformitate stabilite de autorități.”

Despre parteneri

OKTO oferă soluții de plăți digitale responsabile pe terminale mobile, perfect integrate cu tehnologiile tradiționale din industria de entertainment și care permit efectuarea de plăți digitale în multiple contexte, având ca misiune digitalizarea utilizării numerarului în industrii globale precum cele de divertisment, agrement și jocuri de noroc. OKTO lucrează pentru un viitor al tranzacțiilor financiare în condiții de siguranță, securitate și în timp real, desfășurate între milioane de comercianți și persoane fizice dintr-o multitudine de țări și culturi.

Compania se sprijină pe parteneriate cu bănci, emitenți de carduri și furnizori de servicii financiare de top pentru a livra cele mai bune soluții din categorie pentru clienții noștri, păstrând cele mai stricte standarde de securitate, o certificare PCI DSS de nivel 4 și aprobări din partea Mastercard® și a mai multe bănci centrale și organisme de reglementare. Game World România este lider de piață în segmentul premium al sălilor de jocuri electronice și land-based, fiind unul dintre cele mai mari holdinguri din industria locală de entertainment. Brandul Game World este prezent în București și în alte trei orașe importante din țară: Constanța, Brașov și Alba Iulia.

Game World are de asemenea o prezență online consacrată, prin platforma Game World Casino. Compania și-a început activitatea în România în septembrie 1999, odată cu deschiderea primei săli de jocuri Game World din București Mall Vitan, în prezent cea mai mare sală de jocuri din Europa de Sud-Est. Game World este membru fondator al Romslot - Asociația Organizatorilor de Sloturi din România. Compania a fost premiată an de an pentru susținerea programului "Joc Responsabil" și a inițiativelor sale de responsabilitate socială. Game World face parte dintr-un holding, Game World Group, cu sediul în București și aproximativ 2.000 de angajați.

Articol susținut de Game World România