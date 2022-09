ESENTIAL Miercuri, 21 Septembrie 2022, 06:01

Dan Popa • HotNews.ro

Primarul din Otopeni și-a comandat cu puțin înainte de a ajunge la DNA o statuie cu sfântul al cărui nume îl poartă ● Cât îi trebuie Primăriei Galaţi să modernizeze 3 locuri de joacă ● Primăria Miroslava, pușculița de partid: onorarii exorbitante plătite unui avocat liberal pentru „consultanță/ împrumuturi” ● Inspector școlar general: „20 de grade sunt suficiente, pentru că, copilul oricum vine cu haina la școală”● „Grânarul Europei”, portret la zi ● Cele mai vizitate orașe din lume ● Despre nasul Sfinxului și alte părți care îi lipsesc ● Mihai Bordeanu, Dacia Country Head Romania: Oricât ne-am aproviziona, apare câte o piesă care ne lipsește ● China se vrea noul FMI ● Noua lege privind CSM, votată după un simulacru de dezbatere ● 12 cineaști au protestat în fața CNC.

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

​h2: Primarul din Otopeni vrea statuie în oraș cu sfântul al cărui nume îl poartă. A dat comanda cu puțin înainte de a ajunge la DNA

Înainte cu câteva zile de a ajunge la DNA, pe 5 septembrie, primarul din Otopeni a cumpărat pentru oraș o statuie cu Sfântul al cărui nume îl poartă, Gheorghe. Primăria a cheltuit peste 168 de mii de lei pentru statuia de trei metri din piatră, bronz, beton, armaturi metalice. Banii s-au dus în conturile Creativ Pro-Art SRL, firmă care, în ultimii patru ani, a făcut statui de aproape un milion de lei pentru mai multe primării din Ilfov.

Încă de la început de 2022 exista planul de cumpăra o statuie cu Sfântul care ucide balauri, când primarul cu același nume, Gheorghe, a alocat bani în bugetul Primăriei pe care o conduce.

Deși au fost alocați 200 de mii de lei, costul real a fost mai mic, Creativ Pro-Art primind doar 168 de mii de lei. Sculptorul din Clinceni a primit contractul cu doar opt zile înainte ca procurorii DNA să înceapă perchezițiile de la Primăria Otopeni. scrie Buletin de Bucuresti.

Cât îi trebuie Primăriei Galaţi să modernizeze, cu bani europeni, 3 locuri de joacă

Copiii şi părinţii din cartierele gălăţene Micro 38, 39A şi 39C au primit cu bucurie vestea că trei locuri de joacă degradate şi învechite, situate între blocuri, vor fi modernizate cu bani europeni. Contractul de finanţare europeană a fost semnat de Primăria municipiului Galaţi în aprilie 2021, iar contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor, în iulie 2021. Conform autorităţilor, erau prevăzute două luni pentru proiectare și patru luni pentru execuție.

În august anul acesta, potrivit datelor din portalul achiziţiilor publice, contractul de lucrări a fost prelungit şi majorat. Suntem în septembrie 2022, iar pe două dintre amplasamente, infrastructura viitoarelor părculeţe este realizată în proporţie de 45 respectiv, 10 la sută, echipamentele de joacă urmând a fi instalate.

Între timp, copiii experimentează joaca pe şantiere neasigurate, riscând să se accidenteze. Li se promite, însă, că pe 30 noiembrie 2022, locurile de joacă la standarde europene vor fi gata!, scrie PressHub

Primăria Miroslava, pușculița de partid: onorarii exorbitante plătite unui avocat liberal pentru „consultanță – împrumuturi”

Liberalul Dan Niță, primarul comunei Miroslava, plătește din nou aceluiași avocat din București bani grei pentru servicii de consultanță în vederea obținerii unor împrumuturi publice . Primăria Miroslava are angajați juriști, dar apelează constant la serviciile unui avocat înregimentat la PNL . Avocatul Gabriel Constantin Năstase a prins recent de la comuna Miroslava un contract de peste 12 mii de euro pentru consultanță pentru accesarea împrumuturilor .

A devenit o tradiție: în urmă cu doi ani, același avocat a încasat de la Miroslava alte zeci de mii de euro pentru contracte similare . O altă primărie PNL din județul Iași, cea a comunei Ciortești, i-a plătit lui Năstase în 2020 suma de 38.000 lei pentru același tip de servicii . Năstase a fost director la Consiliul Județean Ilfov în mandatul lui Marian Petrache, unul dintre greii PNL de la acea vreme . A revenit în avocatură și, sub însemnele partidului, culege bani frumoși de la primăriile din țară, scrie 7iasi.ro

Inspector școlar general: „20 de grade sunt suficiente, pentru că, copilul oricum vine cu haina la școală”

Unii părinți și-au pus problema dacă școlile vor rămâne deschise în cursul acestei ierni sau dacă elevii se vor întoarce din nou la învățământul online, pe fondul unor prețuri tot mai mari la energie. Cornel Sandu, Inspector Școlar General la Inspectoratul Școlar Județean Alba, a abordat această temă în cursul zilei de astăzi, într-o emisiune Radio Unirea FM. „Primăriile primesc o anumită sumă de la bugetul de stat cu această destinație, un cost standard, care este drept că în actuala conjunctură, cu această mărire de prețuri la electricitate și la gaz nu mai ajunge pentru plata cheltuielilor cu încălzirea pe timpul iernii, dar cel puțin în municipiul Alba Iulia și în celelalte localități din județ, unde cheltuielile sunt de altă natură. Nu se pune problema trecerii în învățământul online pe acest motiv.

Nu am semnale că primăriile din județul Alba nu dispun de banii necesari pentru a plăti încălzirea și curentul la școli.

Sunt sume mari, dar să nu uităm că acum doi ani când s-a făcut școala online, școlile au primit aceleași sume de la buget de stat, care practic nu s-au folosit, pentru că încălzire nu s-a făcut, curentul nu a fost folosit. Cu siguranță, sumele vor fi mai mari și cu siguranță că, acolo unde este necesar se poate face o economie, în sensul că, într-o sală de clasă, 20 de grade sunt suficiente, pentru că, copilul oricum vine cu haina la școală. Cu siguranță, acolo unde se poate stinge un bec se poate face o economie la curent. Asta nu înseamnă că elevii vor îngheța în clase sau că se va face școala online din această cauză, scrie Ziarul Unirea.

„Grânarul Europei”, portret la zi: Câte cereale s-au recoltat în România în 2022

În ultimii zece ani, România s-a menținut în top cinci sau șase cultivatori de cereale la nivel european, conform datelor Eurostat. Cel mai bun an din ultimul deceniu a fost 2018, cu 31,5 milioane de tone de cereale recoltate, ceea ce a poziționat România pe locul patru la nivelul Europei, după Turcia.

Din primele date pe anul 2022 care tocmai au fost publicate de Eurostat, România a recoltat 20,4 milioane de tone de cereale, cu 10 milioane mai puțin față de cel mai bun an de producție agricolă. Datele preliminare plasează deocamdată România pe locul doi în Europa, cu un volum egal cu cel al Spaniei, dar de trei ori mai mic decât al Franței, producător detașat.

Una dintre explicații pentru producția scăzută de cereale de anul acesta este, firește, seceta (un infografic util AICI). Panorama a explicat aici impactul secetei asupra agriculturii românești și, mai ales, de ce seceta de anul acesta a fost altfel, scrie Panorama

Cele mai vizitate orașe din lume

Călătoriile în jurul lumii reprezintă una dintre cele mai mari industrii la nivel global. Fie pentru plăcere, fie pentru afaceri, vizitarea orașelor internaționale devine din ce în ce mai populară. De la Hong Kong la New York, de la Paris la Dubai, marile orașe înregistrează tot mai mult trafic din partea călătorilor de peste hotare. Această listă analizează primele 10 cele mai vizitate orașe din lume conform Euromonitor, pe baza principalului criteriu, acela că un vizitator este orice persoană care vizitează un oraș dintr-o altă țară timp de cel puțin 24 de ore și care rămâne în acel oraș (într-o cazare plătită sau neplătită, colectivă sau privată) pentru mai puțin de 12 luni.

Locul 10: Istanbul – 13 433 000 de vizitatori. Istanbulul este al zecelea cel mai vizitat oraș din lume. 13.433.000 de persoane au călătorit la Istanbul fie pentru afaceri, fie pentru distracție. Poziția sa ca oraș important din Turcia, care se învecinează atât cu Europa, cât și cu Asia, îl face un loc extrem de atrăgător pentru oricine care călătorește pe oricare dintre continente sau desfășoară afaceri internaționale. Acest lucru a însemnat, de asemenea, că a fost un oraș important de-a lungul istoriei și, din această cauză, Istanbulul are un fundal cultural bogat, inclusiv multe clădiri vechi și ruine din Imperiul Roman, Imperiul Bizantin și mișcarea creștină timpurie, scrie Life.ro

Despre nasul Sfinxului și alte părți care îi lipsesc

Nu știm dacă ați sesizat, că ăsta era și scopul, dar ieri am lucrat cu subliminale când am vorbit despre Sfinxul egiptean. Mai precis, pomeneam subtil despre faptul că pe Sfinx îl doare la bască despre cum aveți voi de gând să îl botezați și că nu o să îi cadă nasul, care nas oricum lipsește. Scopul era să vă inoculăm întrebări chinuitoare despre nasul și basca Sfinxului, iar noi să apărem azi salvatori, să vă rezolvăm dilemele, iar voi să ne iubiți ceva de speriat, ca pe niște eroi apăruți fix la momentul oportun. Acestea fiind zise, iată rezolvarea, ca să vă aducem liniștea spirituală.

Sfinxul nu mai are nas pentru că a fost distrus. Întrebarea este cine a făcut blasfemia asta și de ce. Apoi, ce alte părți mai lipsesc din Sfinx? Acum, trebuie știut că prima dată s-a dat vina pe Napoleon. Cică el ar fi pus soldații să tragă cu tunurile în bârnăul colosului, din motive știute doar de el. Complet fals, căci reprezentări ale Sfinxului, care preced vizita de lucru a lui Napoleon în Egipt, arată statuia uriașă tot fără nas. Deci, nu vă grăbiți să îl afurisiți pe om că nu el a fost de vină, scrie Pictofapte.

Mesajul lui Putin adresat națiunii a fost amânat pentru miercuri. Televiziunile de stat au șters mesajele în care anunțau ieri discursul

Ultima dată când liderul rus a apărut în formula aceasta a fost pe 24 februarie când a anunțat declanșarea „operațiunii militare speciale” din Ucraina. UPDATE ora 23:20: Presa rusă relatează că mesajul către națiune al președintelui Vladimir Putin a fost amânat pentru miercuri, la 8 dimineața ora Moscovei (nr. aceeași ora în România), potrivit The Guardian. Nu este clar de ce a fost amânat discursul. Ulterior, publicația rusă Baza a transmis pe canalul de Telegram că discursul ar urma să fie transmis de la ora 9 la 10, ora Moscovei, informație venită pe surse de televiziunile și radiourile care ar fi fost anunțate să pregatească acest interval de timp pentru transmisie. UPDATE ora 23:00: Mesajul către națiune al președintelui Vladimir Putin a fost amânat pentru miercuri, 21 septembrie, a anunțat fostul său consilier Serghei Markov, într-un mesaj postat pe Telegram, relatează SkyNews, potrivit Libertatea.

Furnizorii de alimente și băuturi măresc prețurile constant. Laptele, uleiul și carnea costă acum chiar și dublu

Reprezentanții centrelor comerciale spun că, de cele mai multe ori, furnizorii pun majorările de preț pe seama războiului, a facturilor la curent, gaze și a scumpirii materiilor prime, dar admit că unii au întrecut măsura.

În Franța, un lanț de supermarketuri a renunțat la produsele pentru care producătorii cereau noi scumpiri exagerate.

Săptămânal, prețurile cresc, puțin câte puțin, și se mai adaugă câte un leu. Între producător și magazin e un întreg lanț de furnizare. Florin administrează un supermarket din București și spune că furnizorii preferă majorări…cu pași mărunți:

„Sunt furnizori care până în prezent nu au spus nimic legat de creșteri, dacă creșterile vor continua, poate și de frica de a nu mai colabora cu ei.”, scrie EuropaFM

Mihai Bordeanu, Dacia Country Head Romania: Oricât ne-am aproviziona, apare câte o piesă care ne lipsește pentru o perioadă de timp

Din primele zile ale lui 2021, Mihai Bordeanu este Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe şi Country Head Romania. Oficialul mărcii românești, parte a grupului Renault, are o experiență de peste 24 de ani în marketing, comerț și business în companii cu profil auto și FMCG. Mihai Bordeanu a răspuns întrebărilor Economica.net cu privire la viitorul apropiat al pieței auto românești și al mărcii pe care o conduce.

După o creștere susținută în prima parte a anului, piața auto a înregistrat trei luni de scădere. Credeți că asta reflectă o scădere a cererii sau doar capacitatea de producție și livrare a companiilor?

În privința pieței auto românești, cifrele vorbesc de la sine. Am avut creștere în primele cinci luni din acest an, scădere în următoarele trei. E limpede că avem, atât Dacia cât și celelalte mărci, o latență în a livra portofoliul de comenzi pe care îl deținem. Dacă am avea o viteză mai mare de livrare a mașinilor nu am vedea acum o scădere a pieței. Întrebarea pe care o am eu și, cred, toți cei implicați în piața auto românească, este când vom vedea o egalizare a cererii cu oferta. O tendință de scădere a pieței se vede. Nu doar în România. Inflație e peste tot, prețurile cresc, iar nivelul de trai e tot mai complicat și se anunță o iarnă cu probleme. În acest context, undeva, vom avea o diminuare se sesizabilă a cererii, scrie Economica.net

China se vrea noul FMI. Pun chinezii noi capcane ale datoriilor în lupta pentru influenţă la nivel mondial?

China a acordat „credite de urgenţă“ cu condiţii secrete de zeci de miliarde de dolari unor ţări cu risc de a aluneca în crize financiare în ultimii ani, Beijingul devenind un rival formidabil al FMI-ului condus de Occident, scrie Financial Times.

Trei dintre cele mai mari bene­ficiare ale creditării de urgenţă chi­ne­zeşti sunt Pakistan, Sri Lanka şi Argen­tina, care au primit împreună 32,83 miliarde dolari din 2017, relevă datele AidData, un laborator de cer­cetare de la universitatea americană William & Mary. Printre alte ţări care au primit astfel de ajutor se numără Kenya, Venezuela, Ecuador, Angola, Laos, Belarus, Egipt, Mongolia şi Ucraina.

„Beijingul a încercat să menţină aceste ţări pe linia de plutire acor­dându-le credite de urgenţă fără a le cere să-şi reinstaureze disciplina politicii economice,“ arată Bradley Parks, director executiv al AidData.

În plus, spre deosebire de FMI, care anunţă detaliile liniilor sale de credit şi programelor de restructu­ra­re a datoriilor ţările debitoare, China operează în mare măsură în secret, scrie ZF

Noua lege privind Consiliului Superior al Magistraturii, votată după un simulacru de dezbatere

Camera Deputaților a votat marți prima lege din pachetul propus de Ministerul Justiției pentru reformarea domeniului. Actul normativ visează funcționarea Consiliul Superior al Magistraturii.

Viteza cu care a fost votată legea, precum și faptul că dezbaterea publică a fost mai degrabă un simulacru a nemulțumit pe o parte dintre magistrați. Asociația „Mișcarea pentru apărarea statutului procurorilor” (AMASP) a transmis un comunicat în care critică acțiunile Guvernului și ale Parlamentului.

Proiectul de lege a fost dezbătut în comisia specială comună, în circa 15 ore, pe parcursul a 3 zile, cu toate că au existat numeroase amendamente și solicitări de modificare a conținutului proiectului, menționează AMASP.

„Pe tot parcursul acestor dezbateri, deși formal s-a putut lua cuvântul, amendamentele care au fost votate au fost doar cele care, cel puțin aparent, au fost anterior agreate de inițiatorii proiectului de lege. Celelalte propuneri, contrare noii viziuni asupra sistemului judiciar, fie nu au fost susținute de membrii comisiei și astfel nu au fost discutate fie au fost respinse prin exprimarea unui vot negativ sau prin abțineri în bloc, scrie PressHub.

Programele de sănătate ale României: bani s-ar găsi, problema e coerența folosirii lor

Alocările bugetare pentru sănătate au crescut de la an la an, însă disfuncționalitățile și defazajele supraviețuiesc din cauza modului incoerent în care banii irigă sistemul:

degeaba sunt alocați banii, dacă ei vin discontinuu, lăsând, în golurile dintre alocări, pacienți cu tratamente întrerupte care uneori înseamnă bani pierduți;

degeaba se bugetează la începutul anului, dacă licitațiile la medicamente sau tratamente sunt organizate după principiile după care se achiziționează papetăria, kilometrul de asfalt, metrul pătrat de faianță: cu contestații care blochează programe, tratamente, pacienți, până la rezolvarea lor în justiție. Nemaipunând la socoteală că un simplu concediu al cuiva de la autoritatea de achiziție amână tratamentele a mii de pacienți;

degeaba pornesc de la centru, cu surle și tobe, marile programe specifice unui țări cu standarde UE, dacă la firul ierbii, in teritoriu, DSP-ul se opune și el, cum poate, fluxului coerent de achiziție și de implementare ;

degeaba se asigură, până la urma urmei, alocările la nivel de sumă nominală, dacă aceste mari programe pentru marile probleme de sănătate ale populației trebuie să aștepte cu sufletul la gură rectificările bugetare – în loc să se meargă pe bugete multianuale de finanțare predictibilă a programelor, scrie Cursdeguvernare.ro

12 cineaști au protestat în fața CNC. Andrei Ujică, regizor: “Realitatea e că ne aflăm pe fronturi diferite și e o situație care, mai devreme sau mai târziu, va trebui discutată.”

12 cineaști români, reprezentând diferite generații, s-au prezentat în această dimineață în fața Centrului Național al Cinematografiei, purtând mesaje de protest față de declarațiile directorului instituției, Anca Mitran, publicate săptămâna trecută de Cultura la dubă.

Într-un interviu oferit cu ocazia lansării unei noi sesiuni de finanțare pentru proiecte cinematografice, Anca Mitran a afirmat, printre altele, că “Toți regizorii noștri fac filme pentru festivaluri, filme de artă. Și atunci, ducem o lipsă acută de filme pentru public.”, că „Documentarul nu este un film pentru sala de cinematograf.” și a explicat propria viziune despre film, susținând că „În momentul în care trăiesc vreo 24 de ore din 24 în oraș, merg pe stradă și văd oameni amărâți, supărați, totul este apăsător, viața noastră socială e destul de complicată.

De ce m-aș duce la cinematograf să văd un film care dezbate aceleași subiecte? Aș vrea să evadez două ore, să mă duc în altă lume, să văd altceva, să văd o poveste frumoasă de dragoste, să râd la o comedie, să văd chiar un film pentru copii.”

Printre protestatari s-a aflat și celebrul regizor și scriitor român Andrei Ujică, realizatorul filmul documentar Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010), multipremiat la nivel internațional.

“Am venit aici dintr-un semn de solidaritate cu colegii mei și să dăm un semn de dezaprobare pentru faptul că directorul instituției care, prin natura ei, trebuie să protejeze cinematografia, face niște reproșuri și admonestări așa, de diriginte, că nu suntem noi cuminți și nu facem filmele care să placă publicului și centrului respectiv, scrie Cultura la dubă.

Cererea de reabilitare a unui fost general, declarat criminal de război, a fost respinsă de instanța supremă

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, la mijlocul acestei luni, o solicitare depusă de Macici N. Nicolae pentru tatăl său decedat Macici E. Nicolae, fost general al Armatei Române în perioada Celui De-Al Doilea Război Mondial:

Detalii soluţie: Respinge, ca nefondată, contestaţia declarată de contestatorul Macici N. Nicolae pentru tatăl său decedat Macici E. Nicolae împotriva sentinţei penale nr. 1 din data de 21 martie 2022 a Curţii Militare de Apel Bucureşti. Obligă contestatorul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 septembrie 2022,scrie Justnews.ro