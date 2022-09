ESENTIAL Marți, 20 Septembrie 2022, 16:36

HotNews.ro

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este pregătită pentru iarna care urmează, având asigurate o parte din stocurile de materiale, contracte pentru deszăpezire sau utilaje, a afirmat, marţi, directorul general al companiei, Cristian Pistol, în cadrul audierilor din Comisia de Transporturi din Camera Deputaţilor, relatează Agerpres.

Drumuri inchise din cauza conditiilor meteo Foto: Agerpres/Xinhua

„Pot să vă spun că iarna trecută nu am fost luaţi prin surprindere. Nu ştiu dacă s-a întâmplat cu un an înainte, dar iarna trecută nu am fost luaţi prin surprindere. În momentul de faţă pot să vă spun că din punct de vedere al materialului antiderapant, sare, vom avea 371.000 de tone, din care în momentul de faţă avem în stoc 71.000 de tone. De asemenea, pot să vă spun că ieri (luni n.r.) s-a încheiat procesul de negociere la Bursa de Mărfuri şi vom avea contractul pentru diferenţa de 300.000 de tone”, a transmis Cristian Pistol.

El a adăugat că vor exista 97.000 tone de nisip, iar în stoc se află 27.000 de tone, produse ecologice - 214 tone în stoc, clorura de calciu - 5.000 de tone, din care 962 de tone se află în stoc, motorină pentru 14 zile - 767 de tone, din care pe stoc 710 tone.

„În ceea ce priveşte contractele cadru pentru deszăpezire, din 58 de baze avem 56 asigurate. Avem două care au fost contestate, dar şi anul trecut am reuşit prin utilajele pe care le avem noi să susţinem acele două baze fără niciun fel de probleme. Avem autoutilaje ale noastre în cuantum de 823 de bucăţi din care 100 de autofreze. Pot să vă spun pe această cale că suntem pregătiţi pentru iarna ce urmează”, a mai spus şeful CNAIR, Cristian Pistol.