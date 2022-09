ESENTIAL Luni, 12 Septembrie 2022, 05:11

Dan Popa • HotNews.ro

10 sfaturi practice pentru a reduce facturile la energie ● Curtea de Conturi, loc de sinecuri pentru cei pensionați politic ● De ce nu spuneți adevărul? Poporul neștiutor și tranzițiile lui ●Școlile din Anglia, soluția la facturile triple la energie: taie vizitele la muzee, orele de înot și din personal ● IPS Calinic îi răspunde unui credincios nemulțumit de taxa de intrate în mănăstiri: Realitatea este mult mai crudă ● Cel mai bun lucru pe care îl poate face regele Charles este să abdice ● Cine dă foc Parcului IOR? ● FIV în România și scumpul preț de a deveni mamă, când natura ți se împotrivește ● Ce pagube ar aduce omenirii o zi fără interne ● Mica Doză: Despre originea cocktail-urilor ● Epoca de aur a faptului divers ● Cum s-a folosit monarhul britanic de „soft-power” pentru a-i curta pe liderii lumi ● Cum poţi să-ţi cumperi o casă în Italia

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

10 sfaturi practice pentru a reduce facturile la energie

În contextul majorărilor de tarife la gaze naturale și energie electrică, este recomandat să luați măsuri pentru reducerea consumului de kilowați, indiferent că ne referim la consumul de curent electric pentru treburile zilnice din gospodărie sau la combustibilul utilizat pentru încălzirea acesteia (gaze naturale, lemne, peleți etc.). Dacă până în acest moment nu dădeam foarte mare importanță acestor aspecte, dublarea sau chiar triplarea cheltuielilor legate de energie ne va determina să fim mult mai atenți în privința următoarei liste „de bifat”.

Izolarea plafonului și neutralizarea punților termice. Cu toții dăm o mare importanță izolației pereților exteriori, indiferent că este vorba despre zidurile casei sau ale blocului în care este situat apartamentul, însă este bine să știm că între 25% și 50% din pierderile de căldură ale locuinței au loc prin podul sau tavanul acesteia, aspect îndeosebi neglijat de către locatari, scrie PressHub.

Curtea de Conturi, loc de sinecuri pentru cei pensionați politic

Liderii Coaliției, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, au adresat zilele trecute mesaje de apreciere față de Curtea de Conturi, la 30 de ani de la reînființarea ei, fiind subliniat rolul acesteia în „disciplina financiară a banului public”, dar și despre corpul profesioniștilor. Ce nu au spus liderii politici e că din conducere fac parte veterani politici sau oameni de încredere ai acestora, nu neapărat profesioniști care se țin departe de jocurile politice.

Lefurile sunt pe măsură, de peste 5.000 de euro lunar (aproximativ 25.000 de lei), adică aproape dublu față de președintele Klaus Iohannis. Cei doi vicepreședinți ai Curții de Conturi au ani mulți de politică. Ilie Sârbu, parlamentar PSD cu trei mandate la activ și socru al lui Victor Ponta, a fost mult timp un cunoscut al jocurilor de culise. 320.657 de lei i-au intrat în conturi în 2021 de la instituția unde e vicepreședinte, ceea ce înseamnă o medie lunară de 26.700 de lei (5.450 de euro). Celălalt vicepreședinte, Vasile Cosmins Nicula, a câștigat și el trei mandate de parlamentar din partea PSD, dar pe ultimul l-a părăsit la jumătate, ca să poată fi numit la Curtea de Conturi. Și el a avut o medie lunară a indemnizației de aproximativ 5.500 de euro (27.000 de lei)., scrie Adevărul

Cristian Grosu: De ce nu spuneți adevărul? Poporul neștiutor și tranzițiile lui

”Nu pot, când citesc mai ales nişte lideri de dreapta din România, dar şi din Europa, care au început să vorbească despre raţionalizare, despre cum să stingem becurile. Eu nu pot să cer acum românilor să începem iar să închidem becurile. Noi nu trebuie să venim cu un astfel de mesaj.” . Aceasta e declarația lui Marcel Ciolacu, de vineri, 9 septembrie 2022.

Ea seamănă foarte bine cu declarațiile cuplului Băsesc-Boc din 2009, în care cei doi asigurau poporul că marea criză va ocoli România și, chiar dacă se va simți ceva-ceva, rezolvă ei problema. E drept, se apropiau de alegeri…

Nimeni nu ne cere să închidem becurile, dar declarația este esențială în contextul pe care-l străbate întreg Occidentul și, mai ales (o să vedem și de ce ”mai ales”), România – dar înainte de-a o interpreta, să facem puțină ordine în context:

contextul extern, general, în paralel cu contextul intern – în 5 puncte – acolo unde s-ar putea ca familii și gospodării întregi să fie nevoite să-și schimbe foarte tare stilul de viață, scrie Curs de Guvernare

Școlile din Anglia, soluția la facturile triple la energie: taie vizitele la muzee, orele de înot și în ultimă instanță, din personal

Unii directori de școli din Anglia ar renunța la excursii și la orele de muzică individuale, înainte să facă restructurări. Este soluția la care se gândesc, în condițiile în care facturile la energie electrică tot cresc. Unele instituții ar avea deja costuri de peste 300%. Eliminarea unor activități, însă, îi afectează pe cei mai vulnerabili dintre elevi: „Părinții lor nu-și permit să-i ducă la muzee, la galerii de artă sau să călătorească în străinătate”, a spus o directoare pentru BBC. Chiar acum un an, Școala 9 scria despre îngrijorările directorilor din preuniversitar din România cu privire la scumpirea utilităților, scrie Scoala9

IPS Calinic îi răspunde unui credincios nemulțumit de taxa de intrate în mănăstiri: Realitatea este mult mai crudă cu noi

ÎPS Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, răspunde unei întrebări primite pe adresa de email, referitoare la taxele de intrare în mănăstiri. Credinciosul nemulțumit și-a exprimat astfel nemulțumirea, spunându-i ierarhului să plătească la rândul său taxele la intrare într-o mănăstire.

„Să nu uitați să plătiți și Înaltpreasfinția voastră taxa, de fiecare dată când sunteți invitat sau vizitați o mănăstire care cere taxa de intrare. Căci nu-i așa, Domnul Iisus a zis „veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați, dar mai întâi – 5 lei”. Oamenii ar trebui educați să ajute sfintele mânăstiri, dar să condiționezi intrarea în sfântul locaș, în casa Lui Dumnezeu și poate chiar mântuirea unor persoane prin interzicerea accesului în lipsa remunerării? Credeam că Dumnezeu v-a lăsat în grijă Biserica Sa ca să o împărțiți oamenilor prin Sfintele Taine, nu ca să o condiționați de câțiva lei la intrare. Cheltuieli, întreținere? Păi nu ne învățați pe noi să ne lăsăm în purtarea de grijă a Lui Dumnezeu? A luat Hristos vreun ban pentru vreo vindecare făcută?”

În replică, IPS Calinic spune că este de acord cu învățătura scripturilor, dar știe să facă diferențierea cu viața actuală, plină de cheltuieli, scrie Botosăneanul

Cel mai bun lucru pe care îl poate face regele Charles este să abdice: De ce cred experții că trebuie să-i cedeze coroana lui William

Charles este cel mai în vârstă moștenitor al coroanei care urcă pe tronul Marii Britanii, iar unii specialiști consideră că responsabilitățile și provocările pe care le implică rolul de șef al statului ar trebui să-l determine să abdice în favoarea fiului său, pentru a se putea retrage onorabil.

Ajuns la 73 de ani pe tronul Marii Britanii, Charles trebuie să fie conștient că nu va avea o domnie lungă. Preluând copleșitoarea moștenire lăsată de mama sa, Elisabeta a II-a, îi rămâne un interval de timp în care poate conduce țara, iar acum toată lumea așteaptă să vadă ce fel de suveran va fi.

Pentru unii experți, Charles ar putea acum să pregătească terenul pentru a-i ceda tronul fiului său, William. Ar fi cea mai bună decizie, din mai multe motive.

În primul rând, timpul s-a scurs în defavoarea lui Charles: acel timp în care el putea să ofere toată energia, având, totodată, suficient răgaz pentru a-și pregăti și dezvolta acțiunile, s-a redus foarte mult, scrie Spotmedia.

Cine dă foc Parcului IOR?

Mai multe incendii au afectat o porțiune de 12 hectare din parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), de la începutul anului și până azi. Perimetrul – cât cel puțin 12 stadioane de fotbal – a ars și în perioade când, susțin specialiștii, vegetația nu ia pur și simplu foc. Între timp, găuri perfect rotunde de burghie apărute la baza multor copaci alimentează suspiciunile că cineva își dorește să vadă arborii la pământ și că unele incendii ar putea fi provocate deliberat.

Zona este acum un apendice suferind al parcului din sectorul 3 din București, după mai bine de zece ani de procese și revendicări. Statutul terenului e incert, procesul se judecă din nou, timp în care felia de parc se degradează continuu, scrie PressOne

FIV în România și scumpul preț de a deveni mamă, când natura ți se împotrivește

Alexandra Mănăilă are 48 de ani și, de aproape șase ani, este mamă. Spune că Sophia, fetița ei de cinci ani și opt luni, este o minune în viața ei și că nu-și mai poate imagina o realitate din care ea să lipsească. Poate părea un lucru normal rostit de o mamă. Însă, în cazul familiei Mănăilă, drumul până la viața în trei, împreună cu Sophia, a fost tare lung, scump, dar mereu cu o speranță încăpățânată că, și de va fi nevoie de o minune, ea va veni. La finalul acestui drum, Alexandra a născut-o pe fiica ei când avea 42 de ani, după o procedură de fertilizare in vitro (FIV), soldată din prima cu reușită.

Anterior, ea a pierdut trei sarcini obținute pe cale naturală. Toate s-au oprit din evoluție la opt – zece săptămâni. Pentru a nu trece, din nou, prin traumele de atunci, Alexandra și Mihai, soțul ei, au luat decizia de a-și investi toți banii în visul de a deveni părinți, indiferent de rezultat. Un pariu pe viață în care au fost all in, chiar și când alții s-ar fi dat bătuți, scrie Panorama.

Fostul primar vrea peste 30.000 de lei de la Primăria Motru

Gigel Jianu, fostul primar de Motru, a dat în judecată UAT-ul cerând bani pentru zilele de concediu neefectuate în perioada mandatului său de edil, fiind vorba de aproximativ 50 de zile, pentru care cere plata la zi, plus majorări și penalități. Practic, membrul Directoratului CEO, care încasează 25.000 de lei lunar, s-a gândit că își poate majora venitul și cu 30.000 de lei, bani pentru concediul pe care, cu bună știință, nu l-a efectuat. Șocant este că fostul edil liberal a preferat să facă plângere penală pentru actualul primar pe motiv că nu îi dă banii, dosar aflat în cercetare, și să dea UAT-ul în judecată, deși nici măcar nu a depus la primărie o solicitare scrisă pentru obținerea banilor, așa cum este firesc. Mai mult, deși a condus primăria municipiului patru ani și șase luni, perioadă în care a fost destul de mult în concediu, Jianu nu a citit nici măcar legea care specifica faptul că pentru zilele de concediu anuale neefectuate este nevoie să solicite un acord, o hotărâre de Consiliul Local, până la sfârșitul anului, pentru zilele de CO neefectuate în anul respectiv. Doar așa zilele în cauză îți pot fi plătite, scrie Gorjeanul

Ce pagube ar aduce omenirii o zi fără internet

Oprirea serviciilor web poate avea un impact economic de până la 815 milioane RON, ceea ce ne duce aproape de suma de 190 milioane de dolari.

În urma cu câteva săptămâni, eram într-un apel cu părinții mei, când dintr-odată conexiunea s-a întrerupt, iar Whatsapp-ul mă avertiza că încearcă să se reconecteze. Am dat vina pe Wi-Fi, iar în câteva secunde am trecut pe datele mobile, doar pentru a fi primit cu același mesaj. Am resetat și telefonul, crezând că este o problemă internă, doar că oricât aș fi încercat, Whatsapp, Facebook și Instagram îmi transmiteau echivoc că nu funcționează.

Eroarea care a dus la oprirea serviciilor Facebook a durat aproximativ 6 ore, în care oamenii au migrat către restul platformelor disponibile pe internet pentru a glumi pe seama absenței Facebook din viața personală. Totul părea ciudat, iar permanența rețelelor cu care ne-am obișnuit a fost întreruptă de o pauză despre care nimeni nu știa o să dureze.

În ultimii ani, pentru mulți dintre noi, Facebook, Whatsapp și Instagram au devenit sinonime cu internetul, iar pentru persoane mai în vârstă care au început recent să utilizeze smartphone-ul, este locul unde comunică cu prietenii, schimbă rețete, urmăresc știrile și distribuie poze, scrie PressHub

Mica Doză: Despre originea cocktail-urilor

Am apucat ieri să pomenim despre termenul „cocktail”. Acum, dacă ne-am apucat de-o treabă, e bine să nu o lăsăm neterminată că nu mai înțelegeți nimic, stați derutați tot weekendul… vai de capul vostru. De aia v-am tot spus să stați pe lângă noi, că o să fie bine. Mai ales că noi avem grijă să fiți bine informați. Iată, ca exemplu de mostră, azi vă explicăm când a apărut primul cocktail și de ce. O informație fără de care chiar nu știm ce ați fi făcut și cum ați fi rezistat acestor vremuri de restriște, când s-au scumpit toate.

După cum povesteam în postarea de ieri, aia cu berea de cocoș (mulțumim pentru aprecieri), o variantă a termenului de cocktail ar fi apărut prin secolul al XVII-lea, atunci când au decis englezii să fezandeze cocoși în bere. Doar că ipoteza asta, în lipsă de alte documente, e cam în coadă de pește, ca să nu spunem de… cocoș. De aia e ea ipoteză și nu teorie demonstrată. Cum ar veni, nimeni nu știe să spună clar ce și cum.

Dacă vă uitați pe wikipedia și alte surse, veți vedea că termenul cocktail e unul american, chipurile de prin secolul al XIX-lea. Mă rog, atunci i-o fi spus prima dată așa! Dar nu de atunci, și nu de acolo provine. Povestea primului cocktail veritabil e ceva mai veche, mai precis cu vreo 300 de ani. Iar ea îl are în prim plan pe faimosul corsar englez, Sir Francis Drake, scrie Mica Doză de cultură generală.

Epoca de aur a faptului divers: crime senzaționale, pungășii îndrăznețe, amor siluit și infanticid în România secolului XIX

Crimele, accidentele, infracțiunile în general, au fost mereu pentru redacțiile de presă subiecte aducătoare de tiraj și audiență. De aici și prezentarea lor facilă, cu titluri exagerate, cu accente radicale pe detaliile punctuale și mai puțin pe cauzele determinante.

Goana după senzațional, dar și pejudecățile, fac adesea ca știrile de acest fel să plaseze în zona de cancan subiecte altfel importante. Așa a ajuns violența domestică să fie prezentată sub titluri precum sau . Așa au devenit unele victime ale violurilor femei care și-au căutat-o.

Aceste abordări nu sunt deloc recente. Senzaționalismul e o rețetă testată în timp, cu rădăcini în secolul al XIX-lea, când paginile ziarelor erau pline de crime înfiorătoare care atrăgeau cititorii, scrie Dela0

Haos în magazinele din Croaţia, după ce autorităţile au decis să limiteze preţurile la unele produse

Situaţia a fost haotică în magazinele din Croaţia, în ziua intrării în vigoare a deciziei guvernului de a limita preţurile la unele dintre produse, a declarat pentru ediţia de duminică a ziarului Jutarnji List un membru al Asociaţiei micilor retaileri croaţi, transmite agenţia Hina.,Am scos sâmbătă de pe rafturile magazinului meu toate produsele pentru care guvernul a limitat preţurile, pentru că afişarea preţurilor stabilite de guvern ar încălca articolul din legea care interzice practicile comerciale incorecte şi care interzice vânzarea de produse sub preţul de achiziţie", a declarat pentru ziarul citat Robert Fucak, informează Agerpres.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că decizia guvernului încalcă respectiva lege, el a răspuns afirmativ, adăugând că guvernul croat ar trebui să-şi schimbe decizia.

Asociaţia micilor retaileri are circa 380 de membri, iar informaţiile din teren arată că sunt trei abordări faţă de decizia guvernului - unii au retras produsele vizate de pe raft, alţii au afişat preţuri noi, iar alţii le-au menţinut pe cele vechi, a menţionat antreprenorul citat, adăugând că nici marile lanţuri de retail nu ştiu cum să implementeze decizia guvernului fără să încalce legea, scrie Adevărul

Brutării pe cale de dispariție? Cum prosperă în pofida crizei un brutar bio

Și brutarii germani suferă din cauza scumpirii curentului, gazului și cerealelor. Unii sunt în pericol să-și piardă afacerea. Asigurați sunt probabil doar marile lanțuri și brutarii specialiști, ca Max Kugel din Bonn.

Cine vrea să cumpere poate cea mai iubită pâine din Bonn, trebuie să se înarmeze cu timp și răbdare - coada este uneori până la intersecția următoare. Specialitățile Föhrer de pâine albă, neagră și de secară sunt disponibile doar cinci zile pe săptămână iar prețurile sunt pe măsură: pâinea integrală de grâu s-a scumpit cu 80 de cenți de o lună, costă acum 6,60 euro. Cam cu doi euro în plus față de concurență.

Dar clienții brutăriei lui Max Kugel, bine plasată în sudul orașului Bonn, continuă să se înghesuie să cumpere produsele lui, ca și cum nu ar mai avea alte griji în prezentul marcat de războiul din Ucraina și de facturile tot mai piperate la gaz și curent. Până și proprietatul acestei brutării foarte căutate se miră puțin de situație: "Întotdeauna la scumpirea produselor mă aștept să vindem mai puțin, dar nu s-a întâmplat asta. A fost surprinzător, mai degrabă, că am continuat să avem vânzări foarte bune la pâine.", scrie DW

Vârful piramidei salariaţilor: 70.000 de români câştigă peste 2.000 de euro net pe lună

Au câte două vacanţe „mari“ în străinătate şi câte patru -cinci city-breakuri pe an, locuiesc în ansambluri rezidenţiale noi, iau brunch-ul în oraş în fiecare weekend, iar când nu au timp să iasă la restaurant sau să îşi gătească folosesc platformele de food delivery.

Sunt angajaţi ca manageri sau specialişti seniori în multinaţionale, folosesc Uber/Bolt pentru transport, cu­nosc cel puţin o limbă străină şi sunt principalii utili­za­tori ai serviciilor medicale private. Peste 70.000 de sala­riaţi ro­mâni, manageri sau experţi foarte buni pe un anu­mit domeniu, formează „vârful piramidei“ salaria­ţilor din România, cu venituri lunare de peste 2.000 de euro net pe lună. „Am ajuns la un salariu de aproximativ 2.500 euro net lunar după 13 ani de experienţă. Timp de peste 5 ani, am făcut şi freelancing în paralel pentru a-mi susţine un stil de viaţă confortabil. Între timp, am ajuns să câştig mai bine şi am renunţat la jobul part-time, dar sunt şi mai organizată financiar: am economii, am un buget lunar după care mă ghidez şi mă gândesc serios să investesc la bursă o parte din venituri. Evident, stilul de viaţă este mai costisitor acum, cele mai mari cheltuieli merg înspre chi­rie, călătorii, îngrijire personală şi mâncare (comand prin aplicaţii de food delivery şi gătesc în aceeaşi măsură). Anul acesta am fost doar în Thailanda, Spania şi Italia, dar au fost ani în care reuşeam să am vacanţe şi city-breakuri în 5-6 ţări“, spune Maria, 34 de ani, manager într-o multinaţională din Bucureşti, scrie ZF

Cum s-a folosit monarhul britanic de „soft-power” pentru a-i curta pe liderii lumii

În cei 70 de ani de domnie, Regina a jucat un rol politic cheie în a-i curta pe alți lideri ai lumii.

Episoadele de „soft-power” ale Elisabetei a II-a sunt multe: de la călărit cu președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, și până la dansul ei celebru cu președintele dictator al Ghanei, Kwame Nkrumah, pentru a-l convinge să renunțe la apropierea sa față de Uniunea Sovietică.În cazul lui Reagan, unii experți cred că episodul de călărie i-ar fi adus Marii Britanii sprijinul Statelor Unite atunci când premierul țării, Margaret Thatcher, a declarat război Argentinei din cauza ocupării Insulelor Falkland.

Și chiar dacă, în final, Elisabeta a II-a nu a reușit să-l câștige pe Nhrumah de partea Occidentului, ea a cultivat relații bune cu Reagan și alți 12 președinți americani (relația cu Lyndon B. Johnson a fost excepția), scrie Europa Libera.

Cum poţi să-ţi cumperi o casă în Italia

Într-o asemenea tranzacţie nu merge să spui: „Las`, că văd eu cum mă descurc!” Pe lângă casa în sine vor mai fi şi alte cheltuieli, şi ele destul de mari, aşa că nu poţi merge ca la piaţă şi vezi tu apoi dacă mai pui din roşii înapoi pe tarabă. Astfel, după achiziţie vei mai avea de plătit şi transferul dreptului de proprietate asupra imobilului, care oscilează între 10 şi 17% din valoarea cadastrală a acestuia, TVA-ul, între 4 şi 20% şi comisionul imobiliar, dacă ai apelat la o agenţie, taxele notariale care sunt de 1,5-2% din preţul contractului, traducerea contractelor, taxele notariale şi impozitul pe proprietatea imobiliară, ICI, care se plăteşte anual.

Trebuie să ştii exact care e suma maximă pe care o poţi plăti pentru o casă din Italia, de unde provin banii – economii, credit sau amândouă – dar şi să iei în considerare că va trebui să ai valabil avansul în momentul în care vei face contractul de rezervare (compromesso), care oscilează între 10 şi 30% din valoarea de achiziţie a imobilului. Acest contract asigură ambele părţi că nu vor suferi pierderi financiare în cazul retragerii uneia dintre ele. Astfel, dacă decizi tu să nu mai cumperi, pierzi toată suma plătită, iar dacă se răzgândeşte vânzătorul, acesta este obligat să-ţi plătească dublul acesteia., scrie Life.ro