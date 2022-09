ESENTIAL Vineri, 09 Septembrie 2022, 10:27

​Grupul Inetum intenționează să recruteze 7.000 de oameni în întreaga lume în 2022, dintre care 300 în România. Pentru a aplica acest plan ambițios de recrutare, Inetum organizează un eveniment de recrutare în zilele de 14 și 15 septembrie în București. Evenimentul 48h Chrono Job XP’ oferă oricărui solicitant șansa de a-și trimite CV-ul și de a primi oferta de angajare în 48 de ore.

Un nou mindset de recrutare pentru companiile de servicii IT

În calitate de lider în servicii și soluții IT în Europa, cu 27.000 de angajați în 27 de țări, Inetum va conduce una dintre cele mai mari operațiuni de recrutare în sectorul serviciilor și soluțiilor IT, cu planuri de a angaja 7.000 de oameni în întreaga lume.

Primește oferta de angajare in 48 ore!

Oportunitățile vizează multiple segmente din sfera IT. Acceptați un nou proiect în dezvoltarea de software, managementul infrastructurii IT, Devops și Cloud, management de proiect și analiză de afaceri, automatizare de date și business automation. Cu un profil multi-sectorial și abordare locală, Inetum oferă tuturor o varietate de proiecte și oportunități multiple care acoperă întregul lanț valoric IT și digital.

Nicolas Boitout, Managing Director Inetum România, declară: „Suntem Inetum, lider în IT la nivel international. Ne dorim creșterea echipelor globale și locale. În timpul evenimentului de recrutare, angajamentul nostru față de profesioniștii IT este următorul: de la primul interviu până la oferta de angajare vor trece mai puțin de 48 de ore. Alătură-te echipei noastre din România de peste 500 de profesioniști!”

Cristian Toader, Lider al Centrului de Livrare Servicii în Inetum România, evidențiază: „Suntem o organizație agilă și un grup internațional care oferă servicii și soluții digitale. În România, portofoliul nostru conține servicii de consultanță, outsourcing și un centru de livrare servicii dedicat proiectelor internaționale. Acest eveniment vă oferă oportunitatea să fiți intervievați și să primiți o ofertă de angajare în segmentul IT în 48 ore. A te alătura Inetum înseamnă a lua parte la proiecte interesante și inovatoare în diverse domenii de expertiză. Fiecare rol din compania noastră vine cu oportunități de îmbunătățire a competențelor, acces la canale de upskilling, beneficii competitive și o echipă distractivă.”

„Avem disponibile roluri hybrid și remote, pe proiecte deosebit de interesante. Veți lucra cu tehnologii actuale, într-o cultură diversă și agilă. Membrii echipei noastre sunt sprijiniți și încurajați să își îmbunătățească în mod constant abilitățile, au acces la cursuri de perfecționare și primesc sugestii privind managementul carierei din partea departamentului de HR Business Partner”, completează Eliza Tircici, Head of Recruitment în Inetum România.

Candidații pot trimite CV-ul pe adresa hr.ro@inetum.com.

Pagina de eveniment este disponibilă aici.

Roluri deschise în Inetum România în prezent – vizibile aici.

Vă întâlniți cu echipa Inetum pe 14 și 15 Septembrie, între orele 12:00 și 18:00 la Hotel Hilton Garden Inn, sala Inetum (strada Doamnei, nr. 12, București).

